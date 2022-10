‘SC Asset x P PALLADIO’ (พี พัล-ลา-ดิ-โอ) จับมือสองดีไซเนอร์สาวสุดชิค

‘SC Asset x P PALLADIO’ (พี พัล-ลา-ดิ-โอ) จับมือสองดีไซเนอร์สาวสุดชิคตกผลึกงานศิลปะสู่นิยามใหม่ของการแต่งห้องหรูสไตล์ “BRING ART TO LIFE” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ผู้รักงานดีไซน์ ณ โครงการ “28 CHIDLOM”

ท่ามกลางการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่เร่งรีบตลอดวันทำงาน คงจะดีไม่น้อยหากมีที่พักอาศัยใจกลางเมืองที่สามารถมอบสุนทรียศาสตร์แห่งการพักผ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากความสะดวกสบายในการเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงความรื่นรมย์ทางดีไซน์ภายในที่พักอาศัย โดยล่าสุด บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ได้ร่วมกับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำตกแต่งบ้าน “พี พัล-ลา-ดิ-โอ” (P PALLADIO) ของสองดีไซน์เนอร์สาว ปอม-ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง หรือ Pomme Chan และพลอย จินดาโชติ มาร่วมตกแต่งห้องหรูภายในโครงการคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ “28 CHIDLOM” ภายใต้คอนเซ็ปต์ BRING ART TO LIFE. be accessible, be comfortable. เพื่อส่งมอบประสบการณ์แห่งการอยู่อาศัยในระดับลักซ์ชัวรี่ที่โดดเด่นด้วยความงดงามของงานศิลปะและเพิ่มบรรยากาศให้การอยู่อาศัยมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

กนกอร หลิมกำเนิด Chief Operating Officer Property Development – High Rise (หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง) กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำการส่งมอบ Living Solutions เรามีความตั้งใจที่อยากสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้อยู่อาศัยเสมอ ด้วยการผสมผสานคอนเซปต์ BRING ART TO LIFE. be accessible, be comfortable. ผ่านการนำศิลปะมาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก จึงได้จัดห้องพิเศษหนึ่งเดียวในโครงการ 28 CHIDLOM คอนโดฯ ระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ ร่วมกับทางพี พัล-ลา-ดิ-โอ ออกแบบให้ โดย พี พัล-ลา-ดิ-โอ เป็นแบรนด์ชั้นนำตกแต่งบ้านที่รู้จักกันดี และมีดีไซน์สุดชิคในเรื่องของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน โดยห้องนี้มีขนาดพื้นที่ 88 ตารางเมตร และมีหน้ากว้างทำให้ได้รับแสงธรรมชาติ ภายในห้องประกอบด้วย Double Master Bedroom 2 ห้องนอนขนาดใหญ่ พร้อมสเปซของห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร และพื้นที่ครัวแบบโมเดิร์น ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ในคอนโดฯ มากขึ้น เพราะสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบาย ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ถึง 2 ใน 3 ของพื้นที่โครงการ”

ด้าน “พี พัล-ลา-ดิ-โอ” (P PALLADIO) ได้สร้างสรรค์และออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ BRING ART TO LIFE. be accessible, be comfortable. สะท้อนผ่าน 4 คำนิยามของการอยู่อาศัย ได้แก่ Serene, Cozy, Homie และ Bring in nature ให้ที่แห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนที่เหนื่อยล้าจากการทำงานและใช้ชีวิตในเมือง ได้เข้ามาเจอพื้นที่ที่สงบ สบาย และให้ความรู้สึกผ่อนคลาย โดยนำเสนอภาพรวมด้วยการตกแต่งที่เน้นโทนสีขาว สีเบจ สีเทา สีเหลือง และเพิ่มความสนุกสดใสด้วยโทนสีเขียว สีส้ม และไม้ จากการดึงเอาความงดงามของธรรมชาติในจินตนาการมาใช้เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบผ่านเฟอร์นิเจอร์และวอลเปเปอร์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่สำหรับ “28 CHIDLOM” โดยเฉพาะ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 พื้นที่หลักๆ ด้วยกัน ได้แก่

CALMNESS LIVING พื้นที่ห้องนั่งเล่นที่ถูกออกแบบด้วยลายเส้นโทนอบอุ่นอย่างสีขาว สีเบจ และสีเขียว เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยก้าวเข้ามาแล้วรู้สึกถึงความสบายใจและความสงบ ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์มินิมอล ที่เพิ่มมีลูกเล่นด้วยลายเส้นโค้งมนเฉพาะตัว ประกอบกับการเลือกใช้วัสดุที่หลากหลาย อย่างโต๊ะที่เลือกใช้วัสดุเป็นไม้แล้วพ่นสีด้วยเทคนิคไฮกลอส (High-gloss) วางกับท็อปลายหินอ่อน และโซฟาที่ใช้ผ้ากำมะหยี่พิมพ์ลายเมฆที่ออกแบบโดย “พี พัล-ลา-ดิ-โอ” (P PALLADIO) ตัดกับผ้าโทนสีเขียวที่ใช้บุพนักพิงเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับมุมพักผ่อน และโดดเด่นด้วยตู้คาร์บิเนตพิมพ์ลายเมฆ ที่ถูกออกแบบมาให้เข้าเซ็ตกันกับโซฟา

ถัดมาที่ IMAGINATION DINING มุมรับประทานอาหาร เพิ่มความชีวิตชีวาต้นโอลีฟที่เชื่อมโยงกับวอลเปเปอร์ลายสวนบาบิโลนสีเขียว สวนแห่งจินตนาการ ที่ออกแบบใหม่โดยทีม “พี พัล-ลา-ดิ-โอ” (P PALLADIO) ซึ่งทีมดีไซน์ตั้งใจออกแบบให้เข้าเซ็ตกันกับขาโต๊ะและขาเก้าอี้ที่ใช้วัสดุเป็นไม้ และบุพนักพิงด้วยผ้ากำมะหยี่พิมพ์ลายเข้าเซ็ตกัน ทำให้มุมรับประทานอาหารของห้องนี้มีชีวิตชีวาและสนุกเหนือจินตนาการ นับว่าเป็นอีกหนึ่งมุมพิเศษที่เหมือนอีกโลกหนึ่งในห้องเดียวกัน

ต่อมาที่ LONG RESTING ห้องนอน Master Bedroom ตกแต่งด้วยโทนสีเทาและสีเบจ ให้มีความสงบและสบายมากกว่าห้องอื่นๆ เพิ่มความเป็นธรรมชาติด้วยลวดลายสถาปัตยกรรมของวอลเปเปอร์คอลเลกชั่นบาบิโลน ที่มีการปรับลายเป็นโทนสีเทาอ่อนเพื่อให้รู้สึกสบายตา เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มในตลอดคืน

และ LIVELY RELAXING ห้องนอนที่ 2 โดดเด่นด้วยดีไซน์ของหัวเตียงที่ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่โดยใช้ผ้าบุหัวเตียงที่มีการพิมพ์สีในเฉดสีส้มอิฐและสีเบจ เพื่อให้แมทช์กับพรมลวดลายสวนดอกไม้ที่ถูกวางไว้ให้เข้าเซ็ตกัน เพิ่มความพิเศษในการการตกแต่งผนังห้องด้วยคิ้วไม้สักที่ตีเป็นช่องตัดกับวอลเปเปอร์สีเบจพร้อมคุมโทนด้วยผ้าม่านโทนสีเดียวกัน ทำให้ดีไซน์ของห้องมีความสบายตาและสดใสได้ในเวลาเดียวกัน

อีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษของการดีไซน์ห้องครั้งนี้ทาง “พี พัล-ลา-ดิ-โอ” (P PALLADIO) ได้ใช้กระบวนการUpcycling หรือกระบวนที่นำวัสดุเหลือใช้มาดีไซน์ใหม่ในการสร้างสรรค์พรมจากการใช้วัสดุไหมที่มักจะเหลือจากการทอพรมผืนใหญ่ๆ หรือที่เรียกว่าไหม Surplus โดยการนำมาย้อมสีใหม่ อีกทั้งยังใช้วัสดุที่หลากหลายตั้งแต่เส้นใยสังเคราะห์ไปจนถึงเส้นใยธรรมชาติที่มีคุณภาพดี จึงทำให้ได้พรมผืนใหม่ที่มีดีไซน์เฉพาะตัวและยังเหมาะสำหรับเทรนด์ Sustainable อีกด้วย

นอกจากนี้สองดีไซน์เนอร์สาวแห่ง “พี พัล-ลา-ดิ-โอ” (P PALLADIO) ยังได้แนะนำเทรนด์การแต่งห้องให้น่าอยู่และเคล็ดลับการรีโนเวทบ้านหรือคอนโดฯว่า “สำหรับเทรนด์การแต่งบ้านตอนนี้มีค่อนข้างหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสไตล์ความชอบของแต่ละคน แต่ Sustainable มาแน่นอน จากการเลือกใช้วัสดุรักษ์โลก รวมถึงเทรนด์การมิกซ์แอนด์แมทช์วัสดุในเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้น และการสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์เฉพาะบุคคล อาทิ การใส่ชื่อลงบนพรม การปรับปรุงดีไซน์ใหม่ให้เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทุกครั้ง ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ของ Sustainable เช่นกัน สำหรับโทนสีก็จะมีตั้งแต่สีเหลืองมัสตาร์ด สีเขียวทุกเฉดสี และสีส้มพลับ (Persimmon) ส่วนวัสดุจะมีพวกหิน ไม้ ซึ่งเป็นอะไรที่คลาสสิกอยู่แล้ว แต่อาจจะมีการเปลี่ยนโทนสี เปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ที่หลากหลายขึ้น

ส่วนใครที่กำลังวางแผนที่จะปรับลุคให้บ้านหรือคอนโดฯ มีความสนุกและน่าอยู่มากขึ้น เทคนิคสำคัญเลยคือการเลือกเปลี่ยนพื้นที่หรือของชิ้นใหญ่ๆ เพราะมันเป็นเหมือนมวลรวมของพื้นที่อย่างการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ เนื่องจากการเปลี่ยนผนังเป็นสิ่งที่จะทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในบ้านมากที่สุดแล้ว รวมถึงการเปลี่ยนพื้นอาจจะใช้วิธีการขัดหรือทำสีใหม่ก็สามารถทำให้ Mood ของบ้านเปลี่ยนได้เลย หรือการเปลี่ยนผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่หลายคนนิยมใช้ในตอนนี้ และการวางพรมขนาดใหญ่เข้าไปก็จะสามารถคลุมพื้นที่ เพื่อเปลี่ยนสี แบ่งพื้นที่ในห้องให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น หรือหากใครที่อยากเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว แนะนำให้ลงทุนกับตู้คาร์บิเน็ต อย่างถ้าเป็นมุมห้องนั่งเล่นที่ในห้องตกแต่งเป็นโซฟาสีเรียบ พรมสีเบจ เฟอร์นิเจอร์สีเทาอ่อน ครีม ขาว ทีวีสีดำ การมีตู้คาร์บิเน็ตยาวสำหรับวางทีวีที่ดีไซน์มีลวดลายสวยงามตั้งอยู่ มันจะเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหลักที่สามารถนำสายตาของเราให้ไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นได้ หรืออาจจะเป็นคาร์บิเน็ตที่วางอยู่หน้าบ้าน ถ้าเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอคาร์บิเน็ตสวยๆ ที่วางอยู่เป็นมุมที่ตกแต่งด้วยของน่ารักๆ อย่างแจกันดอกไม้ น้ำหอม หนังสือ มันจะสามารถสร้างความรู้สึกประทับใจแรกหลังเปิดประตูเข้ามาได้เป็นอย่างดี”

โครงการ “28 CHIDLOM” คอนโดมิเนียมฟรีโฮลด์หนึ่งเดียวบนถนนชิดลมอยู่ใกล้เซ็นทรัลชิดลมเพียง 180 เมตร พร้อมสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยบริการพิเศษ Concierge Service และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ 5 ดาว และพบกับห้องสุดพิเศษหนึ่งเดียว ‘SC Asset x P PALLADIO’ (พี พัล-ลา-ดิ-โอ) เริ่ม 29 ล้านบาท พิเศษ 29 – 30 ตุลาคมนี้ เปิดชมห้องดีไซน์ใหม่ รับส่วนลด 2 ล้านบาท* เมื่อจองในงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://m.scasset.com/9aNT โทร.1749 หรือ Line : @scasset

#SCAsset #SCทำคอนโดดีมาก #28Chidlom