“คิง เพาเวอร์” ทำเซอร์ไพรส์เปิดโปรเจกต์พิเศษมิวสิคคอนเทนท์ My Duty ดึง JAYLERR & 4EVE เป็นแอมบาสเดอร์แบรนด์ฉลอง 33 ปี แคมเปญ KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022… HAVE AN ANNIVERSURPR!SE TRIP ทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี!! ช้อปแฮปปี้มีแต่แจก 18 ต.ค.65 ระดมศิลปินดังเป็นแม่เหล็กดึงแฟนคลับคนรุ่นใหม่เฮชมร่วมช้อปชิมแชร์ได้ตั้งแต่19.00 น. ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พร้อมอัดโปรแรง 7 วัน 18-24 ต.ค.นี้ พบกับมหกรรมช้อป 5 แฮปปี้มีแต่แจกทุกสาขาทั่วเมืองไทย

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า คิง เพาเอวร์ จัดเต็มตลอดเดือนตุลาคม 2565 มอบ “ความพิเศษแคมเปญ “KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022” ฉลองครบรอบ 33 ปี อย่างต่อเนื่องและเพิ่มเซอร์ไพรส์ให้นักช้อปสนุกมากขึ้น สอดคล้องกับธีม ‘ANNIVERSURPR!SE TRIP ทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี!!’ วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมจัดกิจกรรมใหญ่ไฮไลต์ชมการแสดงพิเศษจาก JAYLERR & 4EVE ภายใต้โปรเจกต์พิเศษ “My Duty” ซิงเกิลแห่งความสุขที่ คิง เพาเวอร์ ขอมอบประสบการณ์ความสุขครั้งใหม่ในทุกการเดินทางให้กับคนไทย

คิง เพาเวอร์ นำเสนอแนวคิดใหม่ ด้วยโปรเจกต์เพลง My Duty ตั้งเป้าหมายใช้เนื้อหาดนตรีหรือ Music Content สื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์องค์กร เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าโดยเฉพาะการเข้าถึงขยายฐานสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมบุกตลาดเป้าหมายหลัก “กลุ่มคนรุ่นใหม่-มิลเลนเนียล/Millennials” ทั้ง Gen Y และ Gen Z ซึ่งมีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบเนื้อหาสไตล์ดนตรีอย่างชัดเจน ชอบดูคอนเสิร์ต ติดตามแนวเพลงใหม่ ๆ

โดยมีศิลปิน JAYLERR และ 4EVE ชูโรงมัดใจกลุ่มแฟนคลับตลาดเป้าหมายคนรุ่นใหม่ทั้ง 2 เจเนเรชั่น อีกทั้งเนื้อเพลง My Duty ยังสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ทั้ง “แบรนด์ คิง เพาเวอร์” และกลุ่มคนฟังด้วยแนวดนตรี วิธีการร้องและท่าเต้นอันทันสมัย สร้างความสุขกับทุกคน

ดังนั้น คิง เพาเวอร์ จึงได้สร้างสรรค์ซิงเกิลพิเศษดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกกับ JAYLERR และ 7 สาว เกิร์ลกรุ๊ป 4EVE ที่จะมาร่วมทำงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ในโอกาสคิง เพาเวอร์ ครบ 33 ปีสร้างความรู้สึกที่ทันสมัย ความสดใสให้กับแบรนด์ควบคู่กันไปด้วย

โดยได้รับความร่วมมือจาก คาวว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์/ QOW Entertainment และเอ็กซ์โอเอ็กซ์โอเอนเตอร์เทนเมนต์/ XOXO Entertainment ชูความโดดเด่นของ JAYLERR ศิลปินที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่น มีความสามารถทั้งการร้องการเต้น ส่วนทั้ง 7 สาว 4EVE ก็มีภาพลักษณ์ความสดใสชัดเจน

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 JAYLERR และ 7 สาวเกิร์ลกรุ๊ป 4EVE พร้อมร่วมทำกิจกรรมฉลองวันเกิด คิง เพาเวอร์ เริ่มตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป ในกิจกรรม Shopping With JAYLERR & 4EVE ชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก Kingpower official พร้อมกับสามารถทักทายแฟนคลับชาวจีนผ่านช่องทางออนไลน์ Weibo https://weibo.com/kingpowergroup และ TAIHAITAO ซึ่งเป็นช่องทางการขายสินค้าของ คิง เพาเวอร์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากนั้นจะขึ้นมอบความสุขอย่างเป็นทางการด้วยเพลง My Duty

แฟนคลับและนักช้อปจะได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปินชื่อดังที่พร้อมขึ้นเวทีโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่ ได้แก่ พีพี กฤษฎ์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, เต ตะวัน, ไบร์ท นรภัทร, โอม ภวัต และ เจนนี่ ปาหนัน

คิง เพาเวอร์ เชิญชวนทุกนมาร่วมส่งต่อความแฮปปี้กับมินิคอนเสิร์ต พร้อมร่วมพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวอย่างมีความสุขไปด้วยกัน

ห้ามพลาด !! ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ยังมีศิลปินร่วมจัดทริปแฮปปี้มอบความสุข “ทุกวันเสาร์” เวลา 18.30 น. พบกับคอนเสิร์ตสุดมันส์ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคมนี้ พบกับ 4EVE ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พบกับปาล์มมี่ ส่วนทุกวันอาทิตย์พบกับ FACEBOOK LIVE PARTY เวลา 19.00 น. ครั้งที่ 3 อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคมนี้ พบกับ อัพ ภูมิพัฒน์ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พบกับ หยิ่น อานันท์ – วอร์ วนรัตน์

นักช้อป นักเดินทาง และรุ่นใหม่ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้แบบไม่ยั้ง กับการร่วม “ทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี กับกิจกรรม KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022” กับ 5 แฮปปี้ แจกไม่หยุดตลอดเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้

แฮปปี้ที่ 1 ร่วมลุ้นรางวัลรวมมูลค่า 3.3 ล้านบาท เมื่อช้อปครบทุก 10,000 บาทสุทธิ

แฮปปี้ที่ 2 รับตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ หรือ ภูเก็ต-สิงคโปร์ เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป หรือ ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ เมื่อช้อปครบ 150,000 บาทขึ้นไป

แฮปปี้ที่ 3 สมัครสมาชิกใหม่รับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ นับเป็นปีแรกที่คิง เพาเวอร์ เปิดให้สมัครฟรี สมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY หรือหากเลือกสมัครสมาชิก SCARLET และ ONYX แจกทันที E-Gift Card ช้อปเพิ่มสูงสุด 18,000 บาท รวมทั้งสิทธิ์เฉพาะอีกมากมายตามประเภทบัตรสมาชิก เช่น อาทิ ส่วนลดสูงสุด 33 % เมื่อจองแพกเกจการท่องเที่ยวกับพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการ และสิทธิอื่น ๆ

แฮปปี้ที่ 4 พิเศษ ! แจกส่วนลดเพิ่ม On-Top เพียงแค่ 7 วันเท่านั้น ระหว่าง 18 – 24 ตุลาคม 2565 สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับทันทีส่วนลดสูงสุด 30 % เฉพาะวันที่ 18 ตุลาคมนี้ แจกส่วนลด On-Top เพิ่มอีก 3% เมื่อช้อปครบ 33,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) หรือจะสมัครสมาชิกในช่วง 18-24 ตุลาคมนี้ สมัครบัตรสมาชิกใหม่ คิง เพาเวอร์ SCARLET แจกส่วนลด On-Top 3% เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ สมัครบัตร ONYX รับส่วนลด On-Top 3% เมื่อช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ

แฮปปี้ที่ 5 ฉลองความสุขกับทริปแฮปปี้ ฉลองแอนนิเวอร์ซารี คิง เพาเวอร์ เปิดทุกสาขา มีทั้ง “ร้านค้าในเมือง/duty free downtown” 4 แห่ง คือ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต และศรีวารี เฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ “ร้านค้าในสนามบินนานาชาติ/duty free Airport” 5 สนามบิน คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่

พร้อมชมมิวสิควีดีโอเพลง My DutyในYouTube : JAYLERR

หรือมิวสิคสตรีมมิ่ง https://jaylerryx4eve.link.to/MyDuty และสามารถร่วมสนุกกับเพลงทาง TIKTOK พร้อมติดแฮชแท็กซ์ #MyDutyให้เธอ แฮปปี้ #Kingpower #JAYLERRx4EVE

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ชวนทุกคนมาร่วมเพิ่มความสุข เติมความสนุก ตลอดตุลาคม 2565 เดือนแห่งการช้อปแฮปปี้ มีแต่แจก เสริมทัพด้วย “มิวสิคคอนเทนท์ My duty” ต้อนรับโอกาสพิเศษ KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022… HAVE AN ANNIVERSURPR!SE TRIP ทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี ที่คิง เพาเวอร์ทุกแห่ง

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen