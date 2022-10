ขอแสดงความยินดีกับ “DR44 ซิดนีย์ ศริทธนา มิตรอารี” ที่คว้าแชมป์ The Dream Racer Season 2 และเป็นนักแข่ง Toyota Yaris One Make Race 2023 คนใหม่!และนี่คือความรู้สึกของแชมป์ The Dream Racer Season 2

“ดีใจมากๆ ที่ได้ทำให้ความฝันเป็นจริง และอยากขอบคุณโครงการดีๆ จากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย และ Toyota Gazoo Racing Academy Thailand ครับ”

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ถ้าคุณมีความฝัน ปีหน้าที่ตรงนี้อาจจะเป็นของคุณ ฝันให้สุดไมล์ไดรฟ์ให้สุดแรง!!

ติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของกิจกรรมครั้งถัดไปได้ที่ https://www.facebook.com/ToyotaGazooRacingMotorsportThailand

#TGRTheDreamRacer2 #TGRAcademyThailand #ToyotaGazooRacingMotorsportTH