ECOVACS ROBOTICS ตอกย้ำความสำเร็จ DEEBOT X1 OMNI หุ่นยนต์ทำความสะอาด All-In-One Station พร้อมระบบ AI อัจฉริยะ พร้อมรับการประกันเหนือชั้นที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ECOVACS ROBOTICS พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ในการทำความสะอาดแบบอัจฉริยะพร้อมจบในครั้งเดียว ด้วยสโลแกน “Tomorrow’s Robots, Today” หุ่นยนต์แห่งอนาคตของวันนี้ มาพร้อมจุดเด่นมากมายใช้ง่ายด้วยสถานี OMNI แบบครบวงจร ระบบสั่งการด้วยเสียง YIKO AI เทคโนโลยี AIVI™ 3D และ TrueMapping ที่ทรงพลังการันตีด้วยนักแสดงเกาหลีชื่อดัง “ฮยอนบิน” ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม พร้อมตอกย้ำความสำเร็จในประเทศไทยกับผู้ใช้งานจริงทั้งนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ได้แก่ คุณคุณจันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย คุณเกรทสพล อัศวมั่นคง คุณเกรท อริษา โคกเทียน คุณต้นหลิว กัลยรัตน์ อินทร์อุไร



ECOVACS ROBOTICS (“ECOVACS”) แบรนด์หุ่นยนต์บริการชั้นนำของโลก พร้อมมอบประสบการณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์แฟลกชิป “DEEBOT X1 OMNI” หุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำความสะอาดแบบครบวงจรรายแรกของอุตสาหกรรมด้วย All-In-One Station ที่มาพร้อมถุงเก็บฝุ่นที่จุได้ถึง 3 ลิตร หมดกังวลเรื่องการนำฝุ่นไปทิ้งได้ยาวนานถึง 60 วัน นอกจากนี้ยังมีถังน้ำขนาด 4 ลิตร ที่สามารถเติมน้ำอัตโนมัติจากสถานีไปยังหุ่นยนต์ และเก็บน้ำเสียจากการทำความสะอาดผ้าถูอัตโนมัติ พร้อมทั้งเป่าแห้งด้วยลมร้อนเพื่อป้องกันการเกิดแบคทีเรียได้

ความฉลาดของ “DEEBOT X1 OMNI” ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี AIVI™️ 3D ในกล้อง RGB ที่สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางและจดจำมนุษย์ได้ แล้วเมื่อทำความสะอาดบ่อยๆ ระบบจะเรียนรู้และจดจำพื้นที่บ้านของคุณได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น “DEEBOT X1 OMNI” ยังมีความสามารถโดดเด่นสร้างแผนที่แบบอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี TrueMapping 2.0 ใหม่ล่าสุด จดจำแผนผังและอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านภายในไม่กี่นาที รองรับการสร้างแผนที่แบบสามมิติที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น แสดงเฟอร์นิเจอร์อัตโนมัติทันทีที่สแกนแผนที่บ้านสำเร็จ สำคัญยังสามารถตั้งค่า Video Manager ให้หุ่นยนต์ทำงานเป็นระบบวงจรปิดสอดส่องพื้นที่ภายในบ้านได้อีกความสามารถสั่งงานได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน ECOVACS HOME



ความง่ายในการใช้งานด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง YIKO มาพร้อมเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นธรรมชาติ ผู้ใช้งานสามารถตอบโต้ได้อย่างง่ายดายผ่านหุ่นยนต์โดยตรงโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น Google Home หรือ Alexa เพียงแค่พูดว่า “OK YIKO, starts cleaning” หุ่นยนต์ก็ออกมาทำความสะอาดได้ทันที หรือจะสั่งให้ทำความสะอาดเฉพาะพื้นที่ก็ทำได้อย่างดาย เช่น “OK YIKO, vacuum the living room”



ระบบทำความสะอาดมาพร้อมกับพลังการดูดด้วยความแรงระดับพิเศษ 5000Pa พลังดูดเพิ่มขึ้น 230% และ OZMO™ Turbo 2.0 ระบบเช็ดถูแบบหมุน ที่หมุนได้ถึง 180 ครั้งต่อนาที เพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก

Jacob Jensen Design บริษัทด้านการออกแบบชื่อดังสัญชาติเดนมาร์ก ได้ใส่ความมินิมอลในแบบฉบับของชาวนอร์ดิกพลิกโฉมหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน “DEEBOT X1 OMNI” ให้เป็นงานศิลปะอย่างแท้จริง และนี่ยังเป็นครั้งแรกที่ Jacob Jensen Design ได้เข้ามาออกแบบหุ่นยนต์บริการเพื่อการใช้งานภายในบ้าน ตัวเครื่องโลหะสีเงินของแท่นควบคุมการทำงาน รวมถึงส่วนประกอบสี่เหลี่ยมสีเงินและดำ และปุ่มระบบสัมผัส ทั้งหมดล้วนออกแบบมาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในบ้านสุดหรูอย่างสมบูรณ์

DEEBOT X1 OMNI ได้รับรางวัล Best Product of INNOVATION in Global 2022 ทั้ง Trusted Reviews, CES 2022, Android Authority, Reviews.com, PCMag Editors’ Choice Award, WRIGHT MEDIA ( SPY.COM & BEST PRODUCTS ) ในฐานะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีความฉลาดอัจฉริยะระดับพรีเมี่ยม สามารถสัมผัสความอัจฉริยะและทดลองใช้งานพร้อมจัดจำหน่ายได้ที่ Rabbit Selection Store ที่ Samyan Mitrtown ชั้น 2 หรือ ร้านบุญถาวร 4 สาขา ได้แก่ บุญถาวรเกษตรนวมินทร์, บุญถาวรรัชดา, บุญถาวรดีไซน์วิลเลจ ราชพฤกษ์ และบุญถาวรดีไซน์วิลเลจ พุทธมณฑล รวมถึงช่องทางออนไลน์ Shopee และ Lazada ( ร้าน Ecovacs Thailand )

เรายกระดับบริการ Premium After-sale Service ดูแลระดับพรีเมี่ยม อุ่นใจตลอดการใช้งาน มอบเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า “DEEBOT X1 OMNI” เท่านั้น ให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างสบายใจผ่านบริการการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน 3 ปี ด้วยช่างมืออาชีพที่พร้อมให้บริการถึงบ้าน On-site Service โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และบริการ Free Shipping ส่งซ่อมฟรีทั่วประเทศ เพียงติดต่อ 064-156-5527 สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ecovacs.th