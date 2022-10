โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล “U2T for BCG” ของกระทรวง อว. เห็นผลจริง 4 ทีมชนะเลิศ U2T for BCG National Hackathon 2022 สร้างสรรค์ผลงานพัฒนาเพื่อชาวบ้านสุดเจ๋ง เปลี่ยนของเหลือในชุมชนเป็นเงิน สร้างอนาคตทั้งเงินและงานอย่างยั่งยืน

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ “U2T for BCG”โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน U2T for BCG National Hackathon 2022 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการกว่า 65,000 คนทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกันระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์บนปัญหา และความต้องการในพื้นที่จริงรวม 7,435 ตำบล เพื่อให้ได้มาซึ่งสุดยอดสินค้าและบริการ U2T for BCG ที่ผ่านกระบวนการ Hackathon โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ U2T for BCG National Hackathon 2022 ระดับประเทศ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรและอาหาร, ด้านสุขภาพและการแพทย์, ด้านพลังงานและวัสดุ และด้านท่องเที่ยวและบริการ

นายนิธิภัทร กมลสุข ตัวแทนทีมแฟรี่แลนด์จรเข้ใหญ่ ต.จรเข้ใหญ่ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ U2T for BCG National Hackathon 2022 ระดับประเทศ ด้านสุขภาพและการแพทย์ กล่าวว่า ทีม แฟรี่แลนด์จรเข้ใหญ่ โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ใช้แรงบันดาลใจจากการที่ต้องการให้เกิดการลดขยะที่เกิดจากเศษซากปลาที่เหลือในชุมชน และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการนำส่วนประกอบของปลาที่เหลือมาสกัดสารออกมาโดยเฉพาะโปรตีนผสมกับกาบาที่มีอยู่ในข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชน มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ผงปรุงรสที่มีคุณค่าทางสารอาหาร โดยใช้ชื่อว่า “ผงโปรตีนปรุงรสจากชิ้นส่วนของปลาผสมกาบา”

“ผงโปรตีนปรุงรสจากชิ้นส่วนของปลาผสมกาบา เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย NCD ที่ต้องควบคุมในเรื่องการรับโซเดียมเข้าไปในร่างกาย และกลุ่มผู้รักสุขภาพ อีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านรสชาติให้ออกเป็นแบบอุมามิ โดยทั้งหมดนี้ เป็นเพราะการสนับสนุนของกระทรวง อว. ทางทีมต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งกับ อว. กับการจัดงาน U2T for BCG National Hackathon ในครั้งนี้ จึงทำให้มีโอกาสนำเสนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้แก่ชุมชน ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ภายใต้เศรษฐกิจ BCG เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เงินรางวัลในวันนี้ จะเป็นเงินรางวัลที่เราจะนำไปต่อยอดช่วยเหลือชุมชนตำบลจรเข้ใหญ่ให้มี