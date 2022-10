28 ตุลาคม 2565 กรุงเทพฯ – OPPO A77s ปล่อยอัปเดตซอฟแวร์เวอร์ชันใหม่ มาพร้อมสเปกแรงยิ่งขึ้น เพิ่มฟังก์ชัน Ram Expansion ได้มากกว่าเดิม เพิ่มหน่วยความจำได้อีก 8GB ในราคาเพียง 8,999 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยวิธีการอัปเกรดทำได้ดังนี้ settings – about device – up to date – Download – Install และเมื่ออัปเกรดเสร็จ จำเป็นจะต้องทำการตั้งค่าดังนี้ settings – about device – RAM – Expand by 8GB

OPPO A77s ให้คุณ “เต็มอิ่มความสนุก ทุกเอ็นเทอร์เทนเมนต์” ด้วย RAM 8GB + ROM 128GB พร้อมเพิ่ม RAM ได้มากถึง 8GB ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5,000mAh เสริมด้วย ชาร์จไว 33W SUPERVOOC พร้อมถ่ายภาพบุคคลสวยด้วยกล้องหลัก 50MP พร้อมฟีเจอร์ Bokeh Flare Portrait ให้พื้นหลังละลายดวงไฟโบเก้ และถ่ายภาพคนสวยเป็นธรรมชาติ ใช้งานเร็วแรงด้วยขุมพลัง Qualcomm® Snapdragon™ 680

และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยฝาหลังดีไซน์หนังไฟเบอร์กลาสขอบเหลี่ยมสุดคลาสสิกในรุ่นสีส้ม Sunset Orange และสวยเป็นประกายด้วยดีไซน์ OPPO Glow ในรุ่นสีดำ Starry Black วางจำหน่ายในราคา 8,999 บาท สามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ที่ OPPO Brand Shop และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ

ติดตามรายละเอียด OPPO A77s เพิ่มเติมที่ : https://bit.ly/3ULAPSA

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/oppothai