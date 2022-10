Qfresh จัดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ครั้งแรกของ เชฟมอส-เชฟแพม แท็กทีมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษ กับ “Qfresh’s Table” with the mystery box

แบรนด์ “คิวเฟรซ” ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพรีเมี่ยมที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากทั่วโลก ภายใต้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยงานนี้สองผู้บริหาร คุณสิงโต-พีระศักดิ์ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์แช่แข็ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย และ คุณเยน-ธนโชติ บุญมีโชติ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดในประเทศ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ล่าสุดจัดงาน “Qfresh’s Table” ซึ่งมี เชฟมอส- ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ พรีเซ็นเตอร์ของคิวเฟรซ นักร้อง นักแสดงรวมถึงความสามารถในการทำอาหาร จับมือกับ เชฟแพม- พิชญา อุทารธรรม เชฟชื่อดังแห่ง Top Chef Thailand ที่การันตีด้วยรางวัล 2022 Rising Star และ TOP25 Restaurants Bangkok มาร่วมรังสรรค์เมนูร่วมกันครั้งแรก ในธีม Pirates of Caribbean โดยมีกล่องปริศนาซ่อนวัตถุดิบอันล้ำค่าใต้ท้องทะเลลึกจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อนำมาปรุงเป็นเมนูสุดพิเศษกับ 6 เมนูรสเลิศที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้แขกที่มาร่วมงาน ทั้งเซเลบริตี้ ไม่ว่าจะเป็น ชิปปี้-ศิรินทร์ ปรีดียานนท์ (นักแสดง), เจสซี่-กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ (เจสซี่ เดอะเฟส), อ้าย-สรัลชนา อภิสมัยมงคล (นักร้อง-นักแสดง) และ มาร์ค-บุญปวีณ บุญมีโชติ และพาร์ทเนอร์ต่างๆ จากซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารชั้นนำ รวมถึงผู้โชคดีจากกิจกรรมของ Qfresh ณ The Table by Chef Pam

การจัดงานในครั้งนี้ คิวเฟรซ ได้เปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจัดกิจกรรม “Qfresh’s Table” ในธีม Pirates of Caribbean ที่เนรมิตพื้นที่ The Table by Chef Pam ให้เป็นห้องอาหารเรือโจรสลัดสุดเก๋ที่ล่องอยู่บนน่านน้ำมหาสมุทรแคริบเบียน โดยได้นำวัตถุดิบอันล้ำค่าใต้ท้องทะเลสุดพรีเมียมทั่วทุกมุมโลกจากคิวเฟรซ อาทิ กุ้งล็อบสเตอร์ (Lobster), Aregentinean Shrimp Wild Caught (กุ้งแดงอาเจนติน่า), หอยเชลล์ฮอกไกโด (Hokkaido scallop), ไข่ปลาแซลมอน (Chum Ikura), ไข่กุ้งดำ (Black ebiko) ฯลฯ นำมาเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในครั้งนี้ ซึ่ง มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ พรีเซ็นเตอร์สุดหล่อมารับบทเป็นเชฟ พร้อมควงแขน เชฟแพม-พิชญา อุทารธรรม มาร่วมกันนำวัตถุดิบดังกล่าวมารังสรรค์จัดเป็น 6 เมนูสุดพิเศษ ให้กับแขกที่มาร่วมงานได้ลิ้มชิมรสความอร่อยระดับพรีเมียมครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นเมนู



1. Hotate-Argentina Shrimp-Ikura Chum : หอยเชลล์ญี่ปุ่นนำเข้าจาก ฮอกไกโดเกรดซาซิมิ เนื้อแน่น เด้ง ตัวใหญ่ หวานฉ่ำ เสิร์ฟพร้อมกับกุ้งแดงอาเจนติน่า นำเข้าจากประเทศอาเจนติน่า เนื้อแน่น ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ซึ่งผ่านกรรมวิธี Freeze on board จึงทำให้กุ้งคงความสด ยิ่งทานร่วมกับไข่ปลาแซลมอน เกรดพรีเมี่ยมที่คัดพิเศษ เม็ดใหญ่เต็มคำ ราดน้ำที่มีรสชาติเปรี้ยว หวาน เค็ม เพื่อดึงรสชาติความสดออกมาได้เป็นอย่างดี

2. Crab-Black Pepper : เนื้อปูม้าคัดแต่เนื้อส่วนกรรเชียงขนาดใหญ่พิเศษ ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ด้วยมาตรฐานระดับสากล จึงมีความหวานเนื้อแน่นเหมือนได้ทานปูนึ่งสดๆ เสิร์ฟแบบซันโดะ มีซอสไข่ปูและไข่กุ้ง เพื่อให้ได้รับเทกซ์เจอร์ของทุกวัตถุดิบที่เสิร์ฟมาในจานนี้

3. Seabass-Black Ebiko : ปลากะพงขาวจากฟาร์มปิดที่ได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) สะอาดปลอดภัย เนื้อแน่น หวาน ไม่มีกลิ่นโคลนหรือความคาว ท็อปด้วยต้นหอม ราดซอสที่ผสมด้วยไข่กุ้งดำเพื่อชูรสปลากะพงให้เด่นขึ้นมาและกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น

4. Lobster-Squid ink : ล็อบสเตอร์จากแหล่งธรรมชาติแถบมหาสมุทรแอทแลนติก ประเทศแคนาดา ผ่านกระบวนการ Gas Frozen ทำให้ล็อบสเตอร์คงความหวาน กริลล์คู่กับเนยเพื่อให้เนยซึมเข้าไปในเนื้อล็อบสเตอร์ โดยท็อปปิ้งด้วยเจลลี่ซึ่งจะมีความเปรี้ยวหวาน ส่วนซอสราดทำมาจากเปลือกล็อบสเตอร์ จึงทำให้เมนูจานนี้ยังคงความเป็นคาริเบียนล็อบสเตอร์

5. Dry Aged Duck-Amaretto : เนื้อเป็ดนำมาไดเอตถึง 14 วัน จึงทำให้เนื้อเป็ดมีรสชาติที่เข้มข้น ราดด้วยซอสอมาเรตโต้ ทำให้มีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น

6. Dark Chocolate-Vanilla : ไอศกรีมวนิลาและท็อปด้วยมูสช็อกโกแลต อยู่ในไข่มุกอันดามัน ก่อนทานให้ใช้ช้อนมาเคาะเพื่อให้แตกก่อนนำมาทานคู่กัน ซึ่งจะทำให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้น

ซึ่งก่อนที่จะเสิร์ฟความอร่อย แขกที่มาร่วมงานจะได้รับรู้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบสุดพรีเมี่ยมจากคิวเฟรซที่นำมาปรุงในแต่ละเมนู โดยการสแกน QR Code บน The Fresh Journey ถึงการเดินทางของวัตถุดิบต่างๆ ที่นำมาเสิร์ฟก่อนที่จะเปิดประสบการณ์สัมผัสความอร่อยด้วยตัวเอง พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีดนตรีบรรเลงเพื่อสร้างบรรยากาศและอรรถรสในการรับประทานให้เป็นวันพิเศษอีกด้วย ทำเอาแขกที่มาร่วมงานอย่าง ชิปปี้-เจสซี่-จินนี่-อ้าย สรัลชนา และ มาร์ค บุญปวีณ รวมถึงพาร์ทเนอร์ต่างๆ จากซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหารชั้นนำและผู้โชคดี ได้รับความรู้และความอร่อยกลับไปแบบเต็มอิ่มกับกิจกรรมที่ทางคิวเฟรซจัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในการจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งที่มีคุณภาพ ตามสโลแกนที่ว่า “ฟรีซความสดใหม่ให้ชีวิตลงตัว” ไม่ว่าใครทำก็อร่อย ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว

สำหรับใครที่สนใจอยากเปิดประสบการณ์ความพรีเมี่ยมผลิตภัณฑ์จากคิวเฟรซ สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.qfreshshop.com หรือไลน์ ID: @qfresh และซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป เช่น แม็คโคร, เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, โลตัส, บิ๊กซี และกูร์เมต์ มาร์เก็ต