กรุงเทพฯ 31 ตุลาคม 2565 – ในที่สุดการแข่งขัน “3M Inspire Challenge 2022” ในรอบชิงชนะเลิศของประเทศไทยก็ได้ผู้ชนะในระดับประเทศ (Country Champion) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรอบสุดท้ายในระดับเอเชียแปซิฟิกกับอีก 8 ประเทศ

ทีมผู้ชนะเลิศระดับประเทศของประเทศไทย ได้แก่ ทีม X-Cure Me ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทีม X-Cure Me สามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันอีก 2 ทีม และพิชิตเงินรางวัล 2,000 เหรียญสหรัฐฯ รวมทั้งโอกาสในการฝึกงานที่สำนักงาน 3เอ็ม ประเทศไทย

นางสาวณัฐพัชพร ทิพยจินดากุลหนึ่งในสมาชิกของทีม X-Cure Me ได้กล่าวถึงไอเดียสร้างสรรค์ที่ทำให้ชนะคู่แข่งทีมอื่นๆ ว่า “ด้วยความเชื่อมั่นว่าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สามารถนำมาต่อยอดในการยกระดับธุรกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ เราจึงได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ X-Cure Me แผ่นเจลประคบเย็นซิลิโคน ที่ลดขั้นตอนการใช้งานให้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ต้องอาศัยผ้าพันเพื่อยึดติดกับร่างกาย พร้อมทั้งยังสามารถเปลี่ยนรูปทรงเป็นตัว X เพื่อสามารถยึดติด และบรรเทาอาการบริเวณข้อต่อได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญคือด้วยวัสดุประเภทซิลิโคน ทำให้ผลิตภัณฑ์ X-Cure Me สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล และช่วยลดปริมาณขยะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตได้”

โดยสมาชิกทีม X-Cure Me ประกอบด้วย

นางสาวณัฐพัชพร ทิพยจินดากุลสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปวิช บูรณารมย์สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวนันทิชา มานะศิลป์สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอัคคพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีม X-Cure Me ซึ่งสามารถผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค จะต้องนำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการผ่านช่องทาง Virtual เพื่อชิงตำแหน่ง “แชมป์ระดับภูมิภาค” หรือ “Regional Champion” เพื่อโอกาสในการรับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 เหรียญสหรัฐฯ

ในส่วนรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ทีม X-Cure Me จะต้องเข้าแข่งขันกับทีมผู้ชนะตัวแทนของประเทศต่างๆ อีก 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อินเดีย เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งแต่ละทีมจะได้รับคำแนะนำจากทีมเมนเทอร์ผู้เชี่ยวชาญของ 3เอ็ม ที่จะขัดเกลาไอเดียและความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศต่อไป

นายจิม ฟาลเทอเสค รองประธานอาวุโส ฝ่ายกิจการองค์กร 3เอ็ม ภูมิภาคเอเชียและกรรมการผู้จัดการ 3เอ็ม ประเทศเกาหลีใต้ กล่าวว่า “โลกของเรานั้นต้องเผชิญกับปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น แต่เรายังคงมีความหวังจากไอเดียสุดล้ำหลากหลายไอเดียที่นำเสนอในวันนี้ เวทีในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์อย่าง 3M Inspire Challenge มีส่วนสำคัญในการปลดล็อคพลังของคน ความคิด และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราจำเป็นต้องร่วมด้วยช่วยกันในการคิดสิ่งใหม่ๆ และสิ่งที่เป็นไปได้เพื่อสร้างโลกที่เปี่ยมด้วยพลังบวกในอนาคต”

ทีมแชมป์ระดับประเทศพร้อมดวลในรอบตัดเชือกระดับภูมิภาค

การแข่งขัน 3M Inspire Challenge 2022 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคจะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน โดยทีมแชมป์ระดับประเทศทั้ง 9 ทีมจะแข่งขันกันแสดงศักยภาพในการนำเสนอไอเดียและแผนธุรกิจ เพื่อเอาชนะใจคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากหลากหลายวงการ

คณะกรรมการในการตัดสินประกอบด้วย:

จิม ฟาลเทอเสค รองประธานอาวุโส ฝ่ายกิจการองค์กรของ 3เอ็ม ภูมิภาคเอเชีย และกรรมการผู้จัดการของ 3เอ็ม ประเทศเกาหลี

บาลบีร์ แบลสสีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 3 เ อ็ม เอเชีย

สเตลล่า ฮวง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ทรัพยากรบุคคล 3 เ อ็ม เอเชีย และกลุ่มประเทศจีน

เมเบล โลว์ ผู้อำนวยการ การตลาดของกลุ่มธุรกิจยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ในเอเชีย