เริ่มทริปฉลองสิ้นปี จองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงราคาประหยัด

ตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเดินทางไปพักผ่อน ซึ่งความจริงแล้วฮ่องกงก็มีความน่าเที่ยวตลอดทั้งปีเลย แต่ในเมื่อใกล้ถึงช่วงสิ้นปีแล้วเราจึงอยากแนะนำตั๋วไปฮ่องกงให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับการเดินทางนั่นเอง

โดยการไปเที่ยวฮ่องกงก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจและช่วยทำให้ทริปของเราเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม แลนมาร์คสถานที่ อาหารคาวขนมหวาน ซึ่งถ้าใครเริ่มสนใจตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง แล้วแต่ไม่เคยจองตั๋วเครื่องบินมาก่อนเลย กลัวจองตั๋วผิด แถมยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับทุกคน เราพร้อมที่จะแนะนำเทคนิคขั้นตอนจองตั๋วไปฮ่องกงราคาถูกที่ใครก็สามารถทำตามได้ มาเริ่มกันเลย !

อยากจองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง ควรไปเที่ยวช่วงไหนดี ?

หลายคนที่อยากไปเที่ยวฮ่องกงคงเริ่มอยากรู้แล้วว่าควรเที่ยวช่วงไหน ซึ่งนอกจากสิ้นปีแล้วเราสามารถไปเที่ยวฮ่องกงได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ แต่อย่าลืมเช็กข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เทศกาลต่างๆ ในแต่ละฤดูกาลให้เรียบร้อยเสียก่อนเพื่อวางแผนการเที่ยวของเราว่าจะไปที่ไหน ทำกิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่งสภาพอากาศของฮ่องกงแบ่งออกเป็น 4 ฤดูกาล ดังนี้

Spring (เที่ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิ)

สภาพอากาศช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมจัดว่าเย็นสบายเป็นมิตรต่อการเดินทางสุดๆ ฤดูใบไม้ผลิที่ฮ่องกงอากาศจะค่อนข้างเย็น ฝนไม่ค่อยตกแถมยังไม่มีแดดอีก ทำให้การมาเที่ยวช่วงนี้เป็นไอเดียที่ดี

เพราะสะดวกต่อการเดินเที่ยวสถานที่กลางแจ้ง เช่น เกาะลันเตา เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฮ่องกง ซึ่งทุกคนสามารถขึ้นกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติไปที่ยอดเขาเพื่อสักการะวัดโปลินได้ ด้วยวิวทิวทัศน์และสภาพอากาศที่ดีแบบนี้ ทำให้ช่วงนี้ของฮ่องกงน่าเที่ยวมากๆ

Summer (เที่ยวช่วงฤดูร้อน)

เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม อุณหภูมิโดยรวมของฮ่องกงจะเริ่มร้อนขึ้น แต่ยังถือว่าไม่ร้อนมากนัก ทำให้เราสามารถเดินเที่ยวได้ แถมช่วงนี้ของฮ่องกงยังเป็นช่วงที่มีการลดราคาสินค้าตามถนนคนเดิน บอกเลยว่าใครชอบซื้อชอบช็อปไม่ควรพลาดช่วงนี้เลย สิ่งที่ควรระวังในช่วงนี้คือเรื่องของฝนตกจากมรสุมที่เข้ามาเยือนฮ่องกง ถ้าคุณไม่ได้เช็กสภาพอากาศหรือโชคไม่ค่อยดีอาจเจอฝนตกหนักจนออกไปเดินเที่ยวไม่ได้เลย

Autumn (เที่ยวช่วงใบไม้ร่วง)

ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ยังคงไม่พ้นจากช่วงฤดูมรสุมทำให้มีฝนตกลงมาประปรายอยู่บ้าง แต่หากเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกลงมาเลย อากาศจะค่อนข้างดีกว่าฤดูร้อนเพราะอุณหภูมิเริ่มเย็นลง ทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปใบไม้เปลี่ยนสี แถมยังมีเมนูอาหารจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวให้เลือกทางเยอะแยะเลย หากใครที่ชอบถ่ายรูปและทานอาหารอร่อยๆ ก็ไม่ควรพลาดช่วงนี้เลย

Winter (เที่ยวช่วงฤดูหนาว)

เมื่อฤดูหนาวมาถึงอากาศที่ฮ่องกงจะเย็นตัวลงจนส่งผลให้มีหิมะตกลงมา ถ้าใครชอบหิมะก็ควรไปเที่ยวช่วงนี้เลย ซึ่งฮ่องกงเวลาหิมะตกลงมาอุณหภูมิจะเย็นกว่าปกติ ควรพกเสื้อกันหนาวอุ่นๆ ไปสวมด้วยหากคุณจองตั๋วไปฮ่องกงช่วงนี้

ซึ่งการไปเที่ยวฮ่องกงในช่วงสิ้นปีเต็มไปด้วยงานเลี้ยงฉลองติดๆ กัน ทั้งคริสต์มาส เคาท์ดาวน์ต่อด้วยวันปีใหม่ ทำให้มีงานแสดงแสงสีจุดดอกไม้ไฟสวยงาม ส่วนถ้าใครมองหาตั๋วถูกไปฮ่องกงควรจองในเดือนกุมภาพันธ์ เพราะเป็นรอยต่อระหว่างช่วงเทศกาลกับไฮซีซัน

ก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงควรเตรียมตัวอย่างไร

หลังจากเลือกช่วงที่ต้องการจองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการเตรียม ตัวก่อนออกเดินทาง ซึ่งหลังจากจองตั๋วฮ่องกงเรียบร้อยแล้วก็มีสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนวันไปเที่ยวฮ่องกง ขอบอกเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยห้ามลืมเด็ดขาด!

เตรียมเอกสารที่จำเป็น

อย่างแรกเลยทุกคนควรจัดการเอกสารจำเป็นให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งการเดินทางไปต่างประเทศต้องมีหนังสือเดินทาง Passport Visa รวมถึงเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่ทางสายการบินต้องการ ถ้าหากเราไม่มีเอกสารเหล่านี้เราจะไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

เช็กเงื่อนไขการเดินทางของประเทศนั้นๆ

อย่าลืมเช็กเงื่อนไขในการเดินทางไปฮ่องกงให้เรียบร้อยเสียก่อน บางครั้งทางสายการบินที่ฮ่องกงจะมีกฎหรือข้อบังคับต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตาม ถ้าหากอยากมั่นใจว่าจะสามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

จองโรงแรมที่พักล่วงหน้าให้เรียบร้อย

การจองโรงแรมที่พักล่วงหน้าช่วยประหยัดเวลาเมื่อเราเดินทางไปถึงฮ่องกง ทำให้เราไม่ต้องลำบากไปเดินหาโรงแรมดีๆ เมื่อเราเดินทางไปถึงเพราะทำการจองไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการไปหาโรงแรมภายหลังจะเป็นอะไรที่ยากและลำบากกว่าการจองล่วงหน้ามาก

ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน Covid-19

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เราจำเป็นต้องได้รับวัคซีนครบตามกำหนดถึงจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ซึ่งนอกจากการฉีดวัคซีนจะทำให้เราผ่านเงื่อนไขในการเดินทางไปต่างประเทศแล้ว ยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ขอ Vaccine Passport หลังจากฉีดวัคซีน

ถ้าคุณต้องการเดินทางไปต่างประเทศ หรือเดินทางไปเที่ยวฮ่องกง คุณสามารถทำเรื่องขอเอกสาร Vaccine Passport ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนไว้แสดงให้ทางสายการบินดูได้

หมั่นเช็กโปรโมชั่นราคาตั๋วเป็นระยะ

สำหรับใครที่มองหาตั๋วฮ่องกงราคาถูก สิ่งที่คุณควรทำคือการหมั่นเช็กราคาตั๋วเครื่องบินและโปรโมชั่นบ่อยๆ เพราะสายการบินมักปล่อยโปรโมชั่นสุดพิเศษเป็นช่วงๆ ซึ่งถ้าหากคุณขยันเช็กโปรตั๋วเครื่องบินรับรองว่าคุณไม่มีทางพลาด ตั๋วไปฮ่องกง ราคาถูก แน่นอน

แลกเปลี่ยนสกุลเงินให้เรียบร้อย

หากคุณต้องการจองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง อีกหนึ่งอย่างที่คุณควรเตรียมให้เรียบร้อย คือ การแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุล ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ซึ่งเป็นเงินที่สามารถใช้งานได้ที่ฮ่องกง โดยอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 THB = 0.2 HKD ถ้าหากคุณไม่แลกเงินไว้คุณก็จะไม่สามารถใช้จ่ายที่ฮ่องกงได้

ทำประกันสำหรับการเดินทาง

ถ้าต้องการความปลอดภัยการทำประกันสำหรับการเดินทางหลังจองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง ก็เป็นความคิดที่ดีเลย เพราะทางประกันพร้อมช่วยดูแลค่ารักษาและค่าใช้จ่าย หากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นมา

จองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงกับสุดพิเศษ กับ Traveloka

ส่วนถ้าใครกำลังมองหาช่องทางพิเศษที่ช่วยให้เราจองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงด้วยตัวเอง ขั้นตอนไม่เยอะ แถมยังสะดวกสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ทุกที่ เราขอแนะนำ Traveloka ที่มาพร้อมกับบริการจองตั๋วราคาพิเศษจากสายการบินฮ่องกง นอกจากจองตั๋วเครื่องบินแล้วยังมีบริการอื่นๆ ที่ช่วยให้ทริปไปฮ่องกงของเราสะดวกยิ่งขึ้น

จองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง กับ Traveloka ดีอย่างไร ?

การจองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงผ่านทาง Traveloka ช่วยให้ทริปของเราออกมาสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น นอกจากการค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดแล้ว ยังมีบริการและฟีเจอร์อื่นๆ ที่ช่วยทำให้การจองตั๋วไปฮ่องกงสะดวกขึ้น ใช้เวลาจองไม่นาน แถมปัจจุบัน Traveloka ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการให้กับทุกคน ซึ่งการจองตั๋วเครื่องบิน Traveloka มีข้อดี ดังนี้

Super app สามารถจองตั๋วได้ทุกรูปแบบ

Traveloka Travel & Lifestyle Super app พร้อมให้บริการแล้วซึ่งทุกคนสามารถเริ่มดาวน์โหลดแล้วเลือกจองตั๋วเครื่องบินได้ทุกที่ทุกรูปแบบเลย ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับฮ่องกง หรือ ถ้าอยากเลือกเที่ยวบินขากลับภายหลังก็สามารถจองแค่ตั๋วขาไปอย่างเดียวก็ได้เช่นกัน แถมยังมีบริการจองโรงแรมที่พัก ค้นหาแลนมาร์คครบจบในแอปเดียว

เปลี่ยนใจไม่บินก็คืนเงินได้

ทุกคนสามารถเลือกบินอินเตอร์แบบที่ใช่กับTraveloka! อยากไปเที่ยวที่ไหนบนโลกก็สามารถเลือกจองตั๋วเครื่องบินไปราคาประหยัดจากสายการบินฮ่องกงที่ชื่นชอบ ซึ่งช่วยให้ทุกคนได้เลือกสิ่งที่ตนพึงพอใจมากที่สุด หากไม่อยากบินแล้วก็สามารถขอคืนเงินได้

ง่ายต่อการจอง

นอกจากจองตั๋วไปฮ่องกงราคาพิเศษในแบบที่ถูกใจแล้ว ยังสามารถจองไปเที่ยวที่อื่นก็สามารถทำได้ เพราะ Now The World Is Possible ทุกคนสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ทั่วทุกมุมโลกด้วยการเลือกจองตั๋วเครื่องบินที่ต้องการได้ทันที พร้อมเริ่มต้นทริปสุดพิเศษเหมือนก่อนช่วงโควิด

ชำระเงินง่ายและสะดวก

หลังจากจองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงแล้วสามารถชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้ในทันที ขั้นตอนในการจองตั๋วเครื่องบินและระยะเวลาในการชำระเงินก็ไม่นานอย่างที่คิด เพื่อช่วยให้ทุกคนได้รับตั๋วเครื่องบินโดยไม่ต้องรอนาน

ชำระเงินได้หลายช่องทาง

นอกจากขั้นตอนการชำระเงินที่สะดวกแล้วยังมีช่องทางชำระเงินที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกคนได้เลือกช่องทางที่สะดวกในการชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นผ่านธนาคาร บัตรเครดิต หรือ เคาน์เตอร์เซอวิส ทุกคนก็สามารถเลือกได้ตามสะดวกเลย

Smart Algorithm

ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างล้ำสมัยพร้อมช่วยแนะนำตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงสุดพิเศษให้กับคุณ พร้อมนำเสนอตั๋วฮ่องกงโปรโมชั่นให้กับทุกคน รับรองเลยว่าคุณจะไม่พลาดข้อมูลเที่ยวบินดีๆ อย่างแน่นอน

ค้นหาเที่ยวบินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสามารถค้นหาเที่ยวบินไปฮ่องกงอย่างรวดเร็วผ่านทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ซึ่งระบบการค้นหาก็เรียกได้ว่าปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว พร้อมนำเสนอผลการค้นหาภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ทุกคนได้เลือกจองตั๋วเครื่องบินรวดเร็ว ทันใจ

เช็กราคาตั๋วที่ถูกสุดในแต่ละวันได้ในทันที

หากต้องการตั๋วราคาถูกที่สุดของวันก็สามารถเช็กได้ทันที เพียงเลือกจุดหมายปลายทาง พร้อมตั้งค่าแสดงผลการค้นหาตามราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ถ้าต้องการเช็กราคาแต่ละสายการบินต้องคอยเช็กเองอีกที เช่น อยากทราบราคาตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง การบินไทย เราสามารถเช็กตั๋วราคาถูกสุดแล้วไล่หาตั๋วของการบินไทยได้เลย

เคล็ดลับการเดินทางไปฮ่องกง

หากอยากประหยัดค่าโรงแรมที่พัก เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถึงแม้ว่าจะสะดวกสบายกว่าแต่ก็แลกมากับราคาที่แพงขึ้น การจองโรงแรมย่านอื่น เช่น ย่านมงกก จะเป็นการประหยัดเงินมากกว่า ซึ่งเมื่อผนวกกับตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงราคาถูกที่เราจองมาจะช่วยเซฟเงินเราไปได้เยอะเลย

นอกจากเช็กราคาตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงแล้วอย่าลืมเช็กสภาพอากาศอยู่เสมอ เพราะถ้าหากมีพายุมรสุมรุนแรง อาจส่งผลให้เที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกได้ และ การที่ฝนตกหนักอาจส่งผล กระทบต่อการเที่ยวของคุณด้วย



การเลือกซื้อตั๋วรถไฟด่วนขาไป – กลับ จากสนามบินในทีเดียว จะประหยัดกว่าการซื้อตั๋วแยกกัน แถมรถไฟด่วนยังมีบริการ In-Town Check-in ขนส่งสัมภาระไปล่วงหน้าให้กับเราด้วย



ก่อนเข้าร้านอาหารและบาร์ต่างๆ อย่าลืมเช็กเงื่อนไขการเข้าร้านด้วย เพราะทางร้านจะไม่อนุญาตให้ลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้าร้านอย่างเด็ดขาด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง

สุดท้ายนี้เราได้รวบรวมนำข้อมูลและคำถามที่น่าสนใจมาบอกทุกคนกัน เพื่อช่วยตอบข้อสงสัยของใครหลายคนเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง ซึ่งเราหวังว่าทุกคำถามที่เรานำมาสรุปให้ทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการไปเที่ยวฮ่องกงของทุกคน

จากไทยไปฮ่องกงเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร

สำหรับระยะทางจากไทยไปฮ่องกงจะอยู่ที่ประมาณ 1,557 กิโลเมตร ซึ่งถ้าหากใครทำบัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิกบางสายการบินไว้ ข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการคิดแต้มสะสมโปรโมชันไมล์การบิน

ไปฮ่องกงกี่ชั่วโมง

การวางแผนเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญในการเดินทางมาก เพราะส่งผลต่อแผนการท่องเที่ยวฮ่องกง ซึ่งคำถามว่าไปฮ่องกงกี่ชั่วโมง เวลาที่ใช้ในการเดินทางจะอยู่ประมาณ 3 ชั่วโมง แต่อย่าลืมบวกเพิ่มไป 1 ชั่วโมง เนื่องจากฮ่องกงเวลาต่างจากที่ไทยประมาณ 1 ชั่วโมง

บินไปฮ่องกงสายการบินไหนดี

สายการบินไปฮ่องกงมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลาย แต่ถ้าใครเลือกสายการบินไม่ถูก เราขอแนะนำสายการบินยอดนิยมในการเดินทางไปเที่ยวฮ่องกง ได้แก่ แอร์เอเชีย (Thai AirAsia) และ การบินไทย (Thai Airways)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง ราคาเท่าไหร่

การจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง สามารถเลือกจองจากวันที่เดินทางไปและเดินทางกลับได้เลย ซึ่งเราสามารถเลือกตั๋วราคาถูกที่สุดของแต่ละวันได้เลย ราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับเริ่มต้นที่ 10,000 บาท โดยประมาณ

ตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง ราคาเท่าไหร่

ส่วนถ้าใครกำลังมองหาเที่ยวบินฮ่องกงขาไปอย่างเดียว คุณก็สามารถเลือกค้นหาและจองตั๋วในแต่ละวันได้เลย ซึ่งราคาตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงเริ่มต้นที่ประมาณ 4,760 บาท

สรุป

หากคุณเริ่มชื่นชอบและอยากไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็สามารถเริ่มเลือกตั๋วเครื่องบินที่ต้องการได้เลย ซึ่งทุกคนสามารถจองตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฮ่องกงสำหรับช่วงสิ้นปีได้ตั้งแต่ตอนนี้ หากคุณอยากไปเที่ยวก็อย่าพลาดจองตั๋วฮ่องกง มาเที่ยวเกาะลันเตาพร้อมชมวิวสวยๆ รับประทานกับครอบครัว ร่วมสร้างความทรงจำดีๆ เปลี่ยนวันหยุดสิ้นปีให้กลายเป็นวันเที่ยวแห่งชาติของเรา เที่ยวสนุก ช็อปเพลิน ลืมความทุกข์โศกให้หมด ยิ้มรับปีใหม่ด้วยความสุข จองตั๋วเครื่องบินกับ Traveloka ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลย !

