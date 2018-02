เดอะมอลล์ต้อนรับปีจอมหามงคล ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท จัดแคมเปญ “THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR” จัดประลองสิงโต เสาดอกเหมย และมังกรเบิกเนตรพ่นไฟ 5 ธาตุ สุดอลังการ พร้อมรังสรรค์โต๊ะจีน เมนูมหามงคลยิ่งใหญ่แห่งปี

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ผนึกกำลังพันธมิตรกระตุ้นกำลังซื้อไตรมาสแรก จัดแคมเปญใหญ่รับเทศกาลตรุษจีน “THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR” ทุ่มงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท จัดประลองสิงโตเสาดอกเหมยและมังกรเบิกเนตรพ่นไฟ 5 ธาตุสุดอลังการ พร้อมรังสรรค์โต๊ะจีน เมนูมหามงคลยิ่งใหญ่แห่งปี ช้อปสนุกพร้อมลุ้น กิน ฟิน เที่ยว ลุ้นรางวัลใหญ่ ทริป UNSEEN HONG KONG ลุ้นและรับของรางวัลพร้อม Digital อั่งเปามากมายกว่า 4 ล้านบาท อัดแน่นกิจกรรมสร้างสีสันช่วงตรุษจีน ระหว่างวันที่ 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2561ที่ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทุกสาขา นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดเดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ กล่าวว่า “ภาพรวมของเศรษฐกิจในช่วงต้นปีนี้เริ่มส่งสัญญาณสดใส จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2561 นั้น GDP จะขยายตัวที่ 3.8% สำหรับในไตรมาสแรกนี้ กำลังซื้อของลูกค้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีน คนไทยเชื้อสายจีนที่ต่างพากันออกมาจับจ่ายใช้สอยสูง โดยในปีนี้ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ได้ร่วมกับพันธมิตรสำคัญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บัตรเครดิตซิตี้ เอ็ม วีซ่า , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด จัดแคมเปญใหญ่ “THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR” ปีจอเรืองรอง เงินทองมั่งมี บารมีพร้อมพรั่ง เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2561 ต้อนรับปีจอมหามงคล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE SPIRIT OF CHINESE NEW YEAR” จัดระหว่างวันที่ 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ทุกสาขา”

สำหรับกลยุทธ์การตลาดในแคมเปญ THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR ปีนี้ ได้เตรียมงบประมาณในการทำการตลาดและกิจกรรมเสริมความเป็นสิริมงคลสร้างสีสันช่วงตรุษจีนรวมกว่า 30 ล้านบาท เน้น กลยุทธ์การตลาดที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric) โดยเฉพาะอาหารเป็นหนึ่งใน magnet หลัก ในการดึงลูกค้ามาศูนย์การค้าในช่วงตรุษจีน เราจึงเน้นการคัดสรรภัตตาคารและร้านอาหารชั้นนำ รวมทั้งสร้างสรรค์โปรโมชั่นพิเศษที่ customize ตอบโจทย์ลูกค้า นอกจากนี้ยังสร้าง engagement กับลูกค้าในทุกมิติโดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้า M Card ที่ขณะนี้มีฐานข้อมูลสมาชิกจำนวนกว่า 3.8 ล้านคน ยิ่งไปกว่านั้น ยังผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหารในศูนย์การค้ามอบโปรโมชั่นพิเศษและความคุ้มค่าสูงสุดให้กับลูกค้ามากมาย และยังใช้กลยุทธ์ Digital Accelerate Experience นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกสบายและเพิ่มความรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งใช้กลยุทธ์ Millennial Marketing เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค Millennials หรือ Gen Y ร่วมมาเทศกาลตรุษจีนมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถร่วม

สนุกลุ้นโชคกับ Digital อั่งเปา เพียงสแกน QR Code ในศูนย์การค้า ระหว่างวันที่ 8 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ลุ้นรับบัตรกำนัลร้านอาหารชื่อดังมากมาย รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ซึ่งขณะนี้ร้านค้า ร้านอาหารในศูนย์การค้าได้รองรับการชำระเงินผ่านการ scan QR Code แล้ว ช่วยอำนวยความสะดวกสบายกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นกับการเป็น Cashless Society

สำหรับตรุษจีนมหามงคลต้อนรับปีจอ ธาตุดิน ทางเดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ยังเตรียมกิจกรรมมงคลที่ถือเป็นจุดแข็งและซิกเนเจอร์อีเว้นท์ที่เป็นผู้นำในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ดึงความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีมาผสานเป็นกิจกรรมมงคลสร้างสีสันการตลาดในช่วงตรุษจีนทุกปีและสร้างความแตกต่าง โดยนำโชว์การแสดงสุดอลังการทั้งการแสดงเชิดสิงโตและการเชิดมังกรเบิกเนตรพ่นไฟ 5 ธาตุ ได้แก่ RUBY DRAGON พญามังกรสีแดง, PINK DRAGON พญามังกรสีชมพู, GOLD DRAGON พญามังกรทอง, SNOW DRAGON พญามังกรสีขาว และ BLÚ DRAGON พญามังกรสีน้ำเงิน จากคณะเชิดสิงโต–มังกรที่เคยผ่านเวทีการประกวดระดับโลกมาร่วมสร้างสีสันและความเป็นสิริมงคลให้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวม ทั้งยังมีการประกวด “เดอะมอลล์ สิงโตบนเสาดอกเหมย PRESENTED BY เมืองไทยประกันชีวิต” ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและถ้วยรางวัลจากกรุงเทพมหานครพร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท นอกจากนี้ยังมีพิธีเปิดงานที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ที่ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค ชมการแสดงเชิดสิงโตและมังกรเสาดอกเหมยสุดอลังการและเหล่าสิงโต 5 สี นำขบวนโดยซุปตาร์สุดฮอตใหม่ – ดาวิกา โฮร์เน่ ที่มาปรากฏโฉมในลุคจักรพรรดินีแห่งสรวงสวรรค์ ครั้งแรกในประเทศไทยกับซาลาเปาทองคำยักษ์ไส้ลาวาผสมทองคำจากภัตตาคารหวัง เจีย ชา เพื่อร่วมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เบิกฤกษ์ปีจอเรืองรอง ประจำปี 2561

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำของการจัด Food Destination และ Food Event โดยในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ พบกับโต๊ะจีนมหามงคลคาวหวานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่า 100 เมนูจากร้านค้าและภัตตาคารชื่อดัง โดยมีเมนูไฮไลท์ 10 เมนูอาหารมงคลเลิศรส อาทิ ผัดหมี่ฮ่องกง โหงวก้วยกระทงเผือก ปลาจาระเม็ดนึ่งเกี้ยมบ๊วย จากภัตตาคารฮองมิน, ซาลาเปาลาวาไส้คัสตาร์ด ต่ามต่ามหมี่ ไก่แช่เหล้าจากร้านหวัง เจีย ชา, เป็ดย่าง จากภัตตาคารมังกรหลวง, เกี๊ยวกุ้งนึ่งแห้ง จากร้านจกโต๊ะเดียว, ซาลาเปาชินจัง จากร้านเชฟแมน การันตีความมงคลโดย อาจารย์คฑา ชินบัญชร (ซินแสเฮ้งเต๊กเอี้ยง) ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนและฮวงจุ้ย ภายในงานยังมีภัตตาคารและร้านอาหารชื่อดังอีกมากมาย ของที่ระลึกมงคลจากจีนเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 10 คะแนน แลกรับ Voucher 100 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าและอาหารภายในงาน สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์สามารถชำระค่าอาหารและสินค้าภายในงาน ผ่านแอพพลิเคชั่น SCB EASY PAY เพียงสแกน QR Code กับร้านค้าที่รับแม่มณี Money Solution งานจัดตั้งแต่วันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณแกรนด์ฮอลล์ และอีเวนท์ ฮอลล์ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทุกสาขา

พิเศษในปีนี้ ยังจัดกิจกรรม THE MALL MAMA & ME COMPETITION 2018 PRESENTED BY CITI M VISA เชิญชวนสมาชิกบัตร M Card และบัตรเครดิตซิตี้ เอ็ม วีซ่า คู่แม่ลูกร่วมประกวดการแต่งกายสไตล์จีน ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ที่แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางแค และแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 เดอะมอลล์ โคราช

นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษของแคมเปญ THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR ลุ้น กิน ฟิน เที่ยว ลุ้นและรับของรางวัลมากมายกว่า 4 ล้านบาท สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า M Card ใช้คะแนนสะสม 88 M Point แลกซื้อทริป UNSEEN HONG KONG กินหรู อยู่สบายกับอาจารย์คฑา ชินบัญชร ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟเปลี่ยนปีชงให้เป็นปีมหาเฮงด้วยการสักการะองค์ไท้ส่วยเอี๊ย ณ ห้องลับใต้ดิน วัดหวังต้าเซียน ขอพรที่วัดแชกงหมิวและไหว้เจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮำ ลิ้มลองอาหารเลิศรสกับร้านอาหารระดับมิชลิน สตาร์ และช้อปปิ้งอย่างจุใจตามแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง 3 วัน 2 คืน ได้ในราคาพิเศษ 29,500 บาท (จากราคาปกติ 34,800 บาท) นอกจากนี้ ลูกค้าที่ช้อปครบทุก 1,000 บาท ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ทุกสาขา พร้อมแสดงบัตร M Card รับคูปองชิงโชคลุ้นทริป UNSEEN HONG KONG จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง พร้อมลุ้นรับสร้อยคอทองคำ จำนวน 10 รางวัลและลุ้นรับคะแนน M Point รวม 1,320,000 คะแนน จำนวน 15 รางวัล พิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ เอ็ม วีซ่ารับคูปองชิงโชค 5 ใบและลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ รับคูปองชิงโชค 3 ใบ รวมทั้งเมื่อช้อปภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 2,000 บาทขึ้นไปและพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เอ็ม วีซ่า หรือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ช้อปเพียง 1,500 บาทขึ้นไป พร้อมแสดงบัตร M Card รับฟรีเซตซองอั่งเปาดีไซน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดย ยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม สมาชิกเมืองไทย Smile Club รับสิทธิประโยชน์มากมายในงาน ลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ เอ็ม วีซ่าและลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อช้อปผ่านบัตรครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับฟรีบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 200 บาท นอกจากนี้สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ เอ็ม วีซ่า เมื่อทานอาหารในศูนย์ฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรีบัตรกำนัลห้างฯมูลค่า 100 บาท ลูกค้าบัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ ช้อปผ่านบัตร ครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับฟรีบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 100 บาท สำหรับลูกค้า M Card รับส่วนลดค่ากำเหน็จสูงสุด 50% และของกำนัลมากมาย สมาชิก M Card ที่เป็นลูกค้า DTAC เพียงแสดงบัตร M Card และกดรับสิทธิ์ DTAC Reward รับฟรีอั่งเปาส่วนลดเงินสด มูลค่าสูงสุด 200 บาท (วันที่ 16 – 25 ก.พ. 2561)

ทั้งนี้ นางสาววรลักษณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ งาน THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับลูกค้า โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวน Traffic ให้กับเดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์เพิ่มขึ้น 15 % ”