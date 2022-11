สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยืนยันความพร้อม จัดเทศกาลดนตรีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ “Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 9” (ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์) ในบรรยากาศความสนุกแบบรับลมหนาว ยกทัพ 35 ศิลปินดังขึ้นเวทียักษ์ จัดเต็มแสง สี เสียง ตลอด 5 วัน ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565

เทศกาลดนตรีสุดมันส์รับลมหนาวแรกของปี ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และ เครื่องดื่มเป๊ปซี่ จัดงานเฟสติวัลสุดอลังการ ยกทัพศิลปินและนักดนตรี มาสร้างสีสัน โชว์พลังเสียงและสร้างความสนุกกันแบบจัดเต็ม ในรูปแบบเอ้าท์ดอร์ที่ห้อมล้อมไปด้วยขุนเขา ธรรมชาติอันงดงามของสิงห์ปาร์ค พร้อมด้วยมหกรรมความบันเทิงเต็มรูปแบบตลอด 5 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565

นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด เปิดเผยว่า สิงห์ปาร์คมีความพร้อมทุกด้านในการจัดเทศกาลดนตรีครั้งนี้ สำหรับ Farm Festival On The Hill ครั้งที่ผ่านมา สิงห์ปาร์คได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 100,000 คน ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากตัวศิลปินที่จะมาขึ้นเวทีในครั้งนี้เป็นศิลปินไทยระดับแถวหน้า เวที แสง สี เสียง ที่พร้อมมากกว่าทุกครั้ง อีกทั้งอากาศที่เย็นสบายในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลดนตรี Farm Festival on the Hill ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

“นอกจากความสนุกสนานที่สิงห์ปาร์คตั้งใจจัดขึ้นในครั้งนี้ เรายังมองถึงเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายด้วยการท่องเที่ยว เชื่อว่าการจัดงานแต่ละครั้งจะสร้างรายได้จากการนักท่องเที่ยวส่งต่อไปยังผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี” นายพงษ์รัตน์ กล่าว

สำหรับเทศกาลดนตรี Farm Festival on the Hill ในครั้งนี้จะมี 35 ศิลปินชื่อดังขึ้นเวทีตลอด 5 วัน อาทิ ป๊อป ปองกูล, นนท์ ธนนท์, โอ๊ต ปราโมทย์, โบกี้ไลอ้อน, บุรินทร์ และอีกมากมาย พบกับซุ้มอาหารกว่า 50 ร้านอร่อยชื่อดังโซนอาหาร 4 ภาคจากทั่วประเทศ รวมถึงลาน Cargo BBQ ร้านอาหารปิ้งย่าง สไตล์บาร์บีคิว ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลบนขุนเขารับลมหนาว พร้อมโซนปิกนิกริมทะเลสาบ ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์สุดพิเศษ เช่น การโชว์บอลลูน, Open Stage ของเหล่าศิลปินจากค่าย Muzik Move บริเวณลานกิจกรรมริมน้ำ สนุกต่อกับ After Party ที่ยกทัพเหล่า DJ มาเขย่าความมันส์ สร้างสีสันให้ชาวปาร์ตี้เลิฟเว่อร์ได้เพลิดเพลินกัน ในแนวเพลงสไตล์ฮิปฮอปผสมผสานเพลงรีมิกซ์

พร้อมด้วยกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย เปิดให้บริการ อาทิ ฟาร์มทัวร์ ชมความ สวยงามของดอกไม้ วิวไร่ชา, สกู๊ตเตอร์, จักรยาน, กิจกรรมแอดเวนเจอร์ ATV บนเส้นทางธรรมชาติ, Zipline ชมวิวมุมสูงได้ 360 องศาที่ให้คุณสามารถเห็นดอยช้างพร้อมสัมผัสบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสวย ๆ ในเชียงราย

เทศกาลดนตรี “Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 9” (ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์) จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำหน่วยบัตรหน้างาน ราคา 150 บาท/วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/SinghaparkChiangrai