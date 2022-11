Wellness Tech โตต่อเนื่อง สมิติเวช ส่ง แอปฯ Well by Samitivej เจาะกลุ่ม GEN ใหม่ ตอกย้ำแนวคิด “เราไม่อยากให้ใครป่วย”

21 พฤศจิกายน 2565 – สมิติเวช ผู้นำด้านเทคโนโลยีผสานความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ตอกย้ำแนวคิด “เราไม่อยากให้ใครป่วย” เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Well by Samitivej” วางแผนสุขภาพ ด้วยฟีเจอร์สุดล้ำ” รุกตลาด Wellness Tech เจาะกลุ่มเจเนอเรชั่นใหม่ที่รักสุขภาพ ตั้งเป้าเติบโตกว่า 50%

นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รพ.สมิติเวช และ รพ.บีเอ็นเอช กล่าวว่า ด้วยสภาวะโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลโตขึ้น แต่ไม่ใช่เรื่องที่ดี ซึ่งหากมองถึงเทรนด์ที่แท้จริง คนกังวลเรื่องสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ Wellness มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางรพ.สมิติเวช และ รพ.บีเอ็นเอช มุ่งเจาะตลาด Wellness Tech ภายใต้แนวคิด “เราไม่อยากให้ใครป่วย” เน้นการดูแลสุขภาพคนไทยตั้งแต่ Self Careไม่ป่วยเริ่มต้นที่ตัวคุณเองส่งเสริมสุขภาพด้วยการกินดี ออกกำลังเหมาะสมตามวัย, Early Care ไม่ป่วยป้องกันได้ด้วยการตรวจสุขภาพ วิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและระบบ AI, Risk Care ไม่ป่วยเพราะรู้ทันก่อนเกิดโรคด้วย แบบประเมินความเสี่ยงแบบเฉพาะบุคคล ทั้งสุขภาพกายและใจ, Sick Care ติดตามการรักษาอย่างเข้าใจจากผู้เชี่ยวชาญและบริการออนไลน์ หมดกังวลทุกเรื่องสุขภาพ โดยเน้นใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะอำนวย ความสะดวกให้คนไทยยิ่งขึ้น

โดยเริ่มนโยบาย Wellness Tech มากว่า 3 ปี มีบริการที่ผสานเทคโนโลยีมากมายเช่น การตรวจสุขภาพแบบ Total Health Solution การตรวจยีนเฉพาะบุคคล, Samitivej Plus นัดหมายแพทย์ ดูประวัติการรักษาผ่านออนไลน์ Samitivej PACE ดูสถานะการผ่าตัดแบบเรียลไทม์ หรือ Samitivej Prompt ระบบติดตามสถานะการดูแลผู้ป่วย ในวอร์ด และนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ Samitivej Virtual Hospital ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ เพื่อหาแนวทางป้องกัน สร้างประชากรที่สุขภาพแข็งแรงซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของการพัฒนาประเทศให้สามารถทำงานได้ อย่างเต็มที่ GDP ของประเทศก็จะสูงขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี ยารักษาโรค ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นั่นหมายถึงการไหลออกของเม็ดเงิน ดังนั้นการหาทางป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยจึงเป็นแนวทางการทำงานของเรา ซึ่งเป็นองค์กรที่ต้องการสร้างคุณค่าสู่สังคม

“กว่า 3 ปี ที่สมิติเวชและบีเอ็นเอช มุ่งพัฒนา Wellness Tech บนพื้นฐานความต้องการและความเข้าใจของผู้รับบริการ ทำให้พบว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นใหม่ อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญเรื่อง Health concern เราจึงเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Well by Samitivej” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ โดยเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่ช่วยวางแผนสุขภาพ ด้วยฟีเจอร์สุดล้ำ เพื่อไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมแผนดูแลสุขภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI สร้างวิถีสุขภาพที่ดีกว่าเดิมด้วยการแนะนำการกิน การออกกำลังกาย วางแผนที่เหมาะสมที่สุดแบบรายบุคคล (Personalized) จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงสามารถเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพจาก Smart Watch ดูประวัติและข้อมูลการรักษาสำหรับผู้รับบริการของสมิติเวช นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตร ในการสร้าง Ecosystem Business Model เชื่อมโยงพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ อาทิ IMM by BDMS – นำเสนอแพ็กเกจอาหารสุขภาพส่งตรงถึงบ้าน และออกแบบเมนูอาหารเฉพาะบุคคล เฉพาะโรค มีนักโภชนาการคอยให้คำแนะนำ และ Robinhood (โรบินฮู้ด) บริการเดลิเวอรีส่งอาหาร ซื้อสินค้า ของกิน ของใช้ ด้านการออกกำลังกายได้ร่วมมือกับ FitLAB by Samitivej, Wind และยังรองรับการให้บริการด้านประกันจาก อลิอันซ์ อยุธยา และ เมืองไทยประกันชีวิต รวมถึง Save Drug ร้านยาของ BDMS ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ สร้างความสะดวกสบายในการรับยาที่ร้านใกล้บ้านและบริการส่งยาตรงถึงบ้าน และในอนาคตเรายังมีแผนร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อดูแลด้านที่อยู่อาศัยอีกด้วย โดยตั้งเป้า Wellness Tech โตกว่า 50%” นพ.ชัยรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม

พญ. ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล รองผู้อำนวยการ รพ. สมิติเวช สุขุมวิท และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่าจากสถิติโรคยอดฮิตของคนไทย ได้แก่ โรคมะเร็งสำไส้ใหญ่ โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน ดังนั้นในเฟสแรกจึงเปิด 4 ฟังก์ชันหลักที่พร้อมให้บริการ โดยครอบคลุมทุกมิติดังนี้

• Food: แนะนำเมนูสุขภาพกว่า 1,000 เมนู อาทิ เมนูสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ต้องการเสริมกล้ามเนื้อ หรือ คนที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมันสูง ต้องการลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง หญิงตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร นอกจากนี้ยังสามารถสั่งอาหารเพื่อสุขภาพส่งถึงบ้านได้อีกด้วย

• Fit: การออกแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกกำลังกาย ปรับตารางการออกกำลังกายแต่ละสัปดาห์ แบบอัตโนมัติด้วยระบบ AI พร้อมคลิปวิดีโอกว่า 200 คลิป ปรับเปลี่ยนตามแผน หรือจากภารกิจที่ท้าทาย เพื่อให้ทุกคนสนุก เพลิดเพลิน แต่ยังคงผลลัพธ์ที่ถูกต้องและได้ผลจริง สะดวกด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับ Smart Watch สุขภาพที่รองรับมากมาย อาทิ Apple Watch, Garmin, Fitbit, Samsung, Suunto เพื่อเชื่อมข้อมูลการออกกำลังกาย นำมาวิเคราะห์ร่วมกับฐานข้อมูลสุขภาพของคุณที่โรงพยาบาลมี สู่แผนการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

• Samitivej: เชื่อมโยงข้อมูลการรับบริการของโรงพยาบาล พร้อมมีบริการนัดหมายแพทย์ วิดีโอคอลหาแพทย์ ดูประวัติการรักษา รายงานผลตรวจสุขภาพ ชำระค่าบริการ และบริการส่งยาถึงบ้าน

• Health Checkup: เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล เสมือนมีแพทย์ประจำตัว ให้คำแนะนำ เพื่อผลลัพธ์สุขภาพที่ดีขึ้นด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและระบบ AI

ทั้งนี้ยังมีฟีเจอร์ตรวจสอบอารมณ์ประจำวัน เพื่อสุขภาพจิตที่ดีในทุกๆ วัน รวมทั้งการสะสม Coins แลกของรางวัลมากมาย และสอบถามข้อมูลต่างๆ อาทิ คุยกับนักโภชนาการ ปรึกษา FitLAB สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรมตรวจสุขภาพได้อีกด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Well by Samitivej” ผ่านทาง App Store หรือคลิก https://smtvj.com/3freBVT และ Play Store หรือคลิก https://smtvj.com/3FzyoNB พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษดาวน์โหลดภายใน 31 ธันวาคม 2565 รับทันที 500 Coins, เมนูอาหารสุขภาพสุดพิเศษจาก Breakfast ผิวปัง เมนู by หมอผิง, เมนู Lunch ยิ่งกินยิ่ง Young เมนู by หมอโอ๊ค และเมนู Dinner ฟิตปังๆ เมนู by หมอกั้ง และสิทธิพิเศษอีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://smtvj.com/WELL-TH