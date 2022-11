ฉลองการเปิดตัว “The New Sparkling Club” โฉมใหม่

ภายในงาน The New Sparkling Club Celebration

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ ! “ยูบิลลี่ ไดมอนด์” เปิดคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด “The Sparkling Celebration Collection” รังสรรค์จากความงดงามของธรรมชาติและผสมผสานความทันสมัย พร้อมเปิดตัว “The New Sparkling Club” โฉมใหม่ สิทธิประโยชน์สุดพิเศษสำหรับคนรักเพชร เพื่อแทนคำขอบคุณและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าคนสำคัญ ในงาน The New Sparkling Club Celebration สัปดาห์สุดพิเศษที่พร้อมมอบสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับสมาชิก ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ Jubilee of Siam Flagship Store โฉมใหม่ ถนนสีลม