โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพราว, บริษัท ทิพยประกัน จำกัด (มหาชน) และ บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ร่วมปั้นเมืองหัวหินให้เป็น World Music Destination ดึงวงดนตรีร็อกแอนด์โรลระดับตำนานจากอเมริกา “เดอะ แพลตเตอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ (The Platters Experience)” เจ้าของบทเพลงฮิตอย่าง “Only You” กับการแสดงคอนเสิร์ตในชื่อ “The 1st Magic Touch – The Platters Experience Live in Hua Hin” ซึ่งได้จัดการแสดงไปเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท

วงเดอะ แพลตเตอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ (The Platters Experience) ซึ่งประกอบด้วยสมาขิกในวง 4 คน ได้แก่ Kevin Carroll, Farah Melanson, Alphanso Boyd และ Bryan Evans ได้เดินทางมาถึง อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาในช่วงกลางวัน โดยเข้าพักและเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตฯ ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท สถานที่ตากอากาศคลาสสิกระดับลักช์ชัวรี่ริมชายหาดสวยที่สุดของเมืองหัวหิน ซึ่งมีสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบโคโลเนียลอันเป็นเอกลักษณ์

สำหรับบรรยากาศคอนเสิร์ต “The 1st Magic Touch – The Platters Experience Live in Hua Hin” ในบรรยากาศโรแมนติกยามค่ำคืนริมทะเลพร้อมฟังเสียงอบอุ่นผสานเกลียวคลื่นจาก “เดอะ แพลตเตอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์” แบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างใกล้ชิด บริเวณสวนกลางโรงแรมฯ ที่ลาดยาวไปถึงสระว่ายน้ำ วิวซิกเนเจอร์ของอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท เต็มอิ่มด้วยการแสดงสดยาวนานถึง 1 ชั่วโมงกับเพลงยอดนิยม อาทิ Only You, Smoke Gets In Your Eyes, Magic Touch, You’ll Never Know, The Great Pretender, Twilight Time ฯลฯ และอิ่มอร่อยกับดินเนอร์คอร์สรสเลิศมาตรฐานโรงแรมลักซ์ชัวรี่ระดับ 5 ดาว และเครื่องดื่ม ทำเอาเหล่าแฟนเพลงวัยเก๋าได้อิ่มเอิบใจกันไปตามๆกัน

วงเดอะ แพลตเตอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้กล่าวถึงการมาแสดงคอนเสิร์ตและใช้เวลาอยู่หัวหินว่า “นี้เป็นครั้งแรกที่ทางวงได้มีโอกาสมาที่หัวหิน สุดยอดเมืองตากอากาศที่โรแมนติก ของประเทศไทย ทุกสิ่งที่นี้ดีมาก ตั้งแต่โรงแรมที่พักอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหินรีสอร์ท ซึ่งมีการบริการที่ยอดเยี่ยม อาหาร และโดยเฉพาะผู้คนที่นี้น่ารักมาก เมื่อมาหัวหินแน่นอนว่าสิ่งที่อยากทำคือไปเดินเล่นชมความสวยงามของหาดทรายและทะเล สุดท้ายพวกเราอยากบอกแฟนๆว่า เรารักพวกเขา รู้สึกพิเศษมากที่ได้มาทำสิ่งที่พวกเรารักนั้นก็คือการร้องเพลงที่ริมทะเล และพวกเราจะกลับมาหัวหินอีกครั้งแน่นอน”

ก่อนหน้านี้ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล รีสอร์ท หัวหิน และ กลุ่มบริษัท พราว ได้เคยนำศิลปินในตำนานระดับโลกจากประเทศอังกฤษ อย่าง Engelbert Humperdinck มาเปิดการแสดงแล้วที่โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล รีสอร์ท หัวหิน ในเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งนอกจากจะมีภาพการแสดงคอนเสิร์ต เผยแพร่ออกไปแล้ว ยังมีภาพ Engelbert ท่องเที่ยวและพักผ่อนสัมผัสวัฒนธรรมไทย ไปสู่ชาวต่างชาติผ่าน IG ของศิลปิน อันเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยไปในตัว และตามมาด้วยการแสดงคอนเสิร์ตวง The Platters Experience ที่จัดไปเมื่อ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการปั้นเมืองเมืองหัวหินสู่การเป็น “World Music Destination” ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าสู่เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง กระจายรายได้ให้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดคอนเสิร์ต เช่นโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร