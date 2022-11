คุณอนุรักษ์ โกศลโชติชโลธร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ARTY PROFESSIONAL บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล เครื่องสำอางที่ได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้สนับสนุนแต่งหน้าการประกวด Man Hot Star International 2022 อย่างเป็นทางการ จัดอบรมเทคนิคแต่งหน้าให้กับผู้เข้าประกวด Man Hot Star International 2022 ในสไตล์ “Natural Look”

“การแต่งหน้าในสไตล์นี้จะเน้นความเป็นธรรมชาติของผิวเน้นผิวดูสุขภาพดี เราจะปรับสภาพสีผิวให้เปล่งประกายพร้อมกับให้ผิวดูสุขภาพดี ด้วยไพร์เมอร์ปรับสีผิวให้ดูฉ่ำโกล์ด (ARTY PROFESSIONAL SPARKLING PRIMER) และลงรองพื้นเนื้อเซรั่มบางเบาแต่ปกปิดเพื่อให้ผิวเรียบเนียนขึ้น (ARTY PROFESSIONAL SECOND SKIN SERUM FOUNDATION BROAD SPECTRUM SPF15) รองพื้นเนื้อเซรั่มบางเบา แต่ช่วยปกปิดได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยควบคุมความมัน กันน้ำและกันเหงื่อ จากนั้นลงคอนซีลเลอร์ (ARTY REAL CONTROL CONCEALER) เพื่อปกปิดรอยคล้ำใต้ตาและจุดด่างดำ รอยสิวเป็นการปกปิดเฉพาะจุด และลงแป้งฝุ่นเพื่อเซ็ตรองพื้น (ARTY PROFESSIONAL UNDERTONE SETTING POWDER) แป้งฝุ่นบางเบาโปร่งแสง เพื่อให้ผิวหน้าแลดูเนียนเป็นธรรมชาติ เพิ่มความเนียนด้วยแป้งผสมรองพื้น (ARTY PROFESSIONAL PERFECT POWDER FOUNDATION SPF 38 PA+++ ) โดยการใช้แปรงปัดให้ทั่วใบหน้า เน้นการเขียนคิ้วให้เป็นธรรมชาติ และสีปากที่ดูเป็นธรรมชาติใช้แปรงทาปากค่อยๆทาลิปสติกให้ทั่วริมฝีปาก (ARTY PROFESSIONAL GLOW LIP BALM) เพิ่มความคมชัดของโครงหน้า ด้วยเฉดดิ้ง ARTY PROFESSIONAL SHADING POWDER) เพิ่มมิติให้ใบหน้าคมชัด … สไตล์ “Natural Look” จะเน้นผิวดูสุขภาพดีเปล่งประกายและดูธรรมชาติ ใช้ลิปสติกสีอ่อน ให้ผิวดูสุขภาพดี” เทคนิคการแต่งหน้าจาก คุณตรีมินทร์ ธีรธนาอุดมวัชร์ CREATIVE MAKE UP DIRECTOR เครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL by BSC

“สำหรับผู้ที่สนใจสไตล์แต่งหน้าแบบ Man Hot Star International 2022 “Natural Look” สามารถไปที่เคาน์เตอร์ ARTY PROFESSIONAL by BSC ทั่วประเทศ จะมี PROFESSIONAL MAKEUP ARTIST แนะนำสไตล์แต่งหน้านี้ให้คะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : artyprofessional , www.artypro.com” คุณอนุรักษ์ โกศลโชติชโลธร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL by BSC กล่าวทิ้งท้าย