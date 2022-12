เทศกาลดนตรีแจ๊สแห่งปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ Stand by me, Stand by humanity ที่พูดถึงการเชื่อมโยงความหลากหลายของผู้คน สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ผ่านสุนทรียภาพของดนตรี