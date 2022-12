ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิว สำหรับ บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Y8 ล่าสุดคว้า 2 รางวัลแห่งปี “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” และ “THAILAND TOP SME AWARDS 2022” ชูผลงานวิจัยจากสถาบันระดับโลกอย่าง SPINCONTROL ASIA การันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์

จากความมุ่งมั่น ตั้งใจ คิดค้น พัฒนา ของผู้นำหญิงแกร่งแห่งวงการเครื่องสำอางอย่าง วัจนา รื่นพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำมาสู่ความสำเร็จของการสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ภายใต้แบรนด์ Y8 หนึ่งในแบรนด์ของคนไทยที่สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ด้านความงามให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้วันนี้ Y8 เป็นหนึ่งในแบรนด์คุณค่าเทียบระดับโลก

วัจนา รื่นพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับรางวัลที่ได้รับ ทำให้มีพลังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และดำเนินธุรกิจอย่างที่เราตั้งใจไว้ โดยรางวัลแรกที่ได้รับคือ “PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” ซึ่งทางนิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ขึ้น โดยทางแบรนด์ได้รับรางวัล PRODUCT OF THE YEAR จากความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทแก้ฝ้า Glow Overnight Cream ด้านความเป็นเลิศสาขาวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยมแห่งปี ในประเภทอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ซึ่งมีทั้งหมด 10 รางวัล ซึ่งก่อนหน้านี้ Glow Overnight Cream เคยได้รับรางวัล PRODUCT INNOVATION AWARDS 2022 เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้ว จึงเป็นสิ่งตอกย้ำคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สามารถชนะใจกรรมการ และสามารถครองใจคนไทยที่มีปัญหาเรื่องฝ้าได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับอีกรางวัลนั้นทางนิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงานมอบรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย ประจำปี 2565 “THAILAND TOP SME AWARDS 2022” ขึ้นเพื่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความสำเร็จแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งการได้รับรางวัล SME Awards 2022 ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัวในตลาดความงานที่มีภาวการณ์แข่งขันดุเดือดได้ ขณะเดียวกันสามารถทำให้สินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงามโดดเด่นขึ้นมาได้จนได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลดังกล่าว

ทั้งนี้ Y8 มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับโลกแก่ลูกค้าทุกคน โดยยึด 4 Core Value มุ่งตอบโจทย์ 4 เทรนด์โลกความงามประกอบด้วย 1. คุณภาพเหนือราคา 2. สารตั้งต้นวัตถุดิบที่ทรงคุณภาพ 3. มี Certificate การันตีรับรองผลลัพธ์และความปลอดภัย 4. อัดแน่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้สินค้าของ Y8 ได้รับความน่าเชื่อถือและกระแสการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

นอกจากนั้น Y8 ยังได้ค้นคว้าเพื่อหาสารสำคัญที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้เหมาะกับสภาพผิวคนไทย โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ด้วยการเอาศาสตร์จากรางวัลโนเบลเข้ามามีส่วนในการดูแลผิว พร้อมทำการทดสอบประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้หลังการใช้ โดยสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ผิวพรรณอย่างสถาบัน SPINCONTROL ASIA สถาบันระดับโลกในการทดสอบผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดังต้องการ ทั้งยังปลอดภัยไม่ส่งผลทำลายสุขภาพผิวในระยะยาว และเพื่อสุขภาพผิวที่ดีของผู้บริโภค แบรนด์ Y8 ทุ่มเทศักยภาพทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา คุณภาพการผลิต รวมถึงบรรจุภัณฑ์ จนนำมาซึ่งรางวัลและการรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับโลกที่ผู้คนต่างให้ความเชื่อมั่น รวมถึง SGS สถาบันตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนที่อันตรายต่อผิว เพื่อรับรองความอ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษปราศจากสารปนเปื้อนทุกชนิด Dermatologically Tested เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้น ผ่านการทดสอบด้านการระคายเคืองต่อผิวหนังและอ่อนโยนเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่าย ภายใต้การดูแลของแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล

โดยในปีหน้าทางบริษัทฯ มีแผนเตรียมเปิดโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์ขึ้นมา ภายใต้ชื่อ Y8 Incubation เพื่อส่งต่อโอกาส และความรู้ให้กับคนไทยที่อยากจะมีรายได้เพิ่มด้วยการทำธุรกิจออนไลน์ พร้อมเตรียมบุกตลาดสุขภาพ และอาหารเสริม ขยายช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น คาดจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 300% ได้อย่างแน่นอน