บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “NTสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี Next, throughTechnology” หวังขยายฐานการรับรู้ถึงบทบาทสำคัญที่เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคมแห่งชาติมุ่งสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี ด้วยเครือข่ายการสื่อสารทั่วไทย โยงใยทั่วโลก

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) หรือNT เปิดเผยว่า การเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ “NT สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี Next,throughTechnology” ในครั้งนี้ เพื่อสื่อให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของบริษัทที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อให้การเชื่อมต่อโครงข่ายทางเทคโนโลยี ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอันทันสมัย และตอบสนองความต้องการการใช้งานที่ทุกช่วงวัยต้องการ

โดยมุมมองของภาพยนต์โฆษณาออนไลน์นี้ สะท้อนให้เห็นถึงการพาไปพบสิ่งใหม่ที่ฉีกออกจากกรอบหรือจิตนาการรูปแบบเดิม ผ่านการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโลกทั้งใบได้ในทุกความต้องการ ตอบสนองได้ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญของ NT ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของไทยอย่างมีคุณภาพ

“การสร้างสรรค์โฆษณาชุดนี้ แนวคิดคือ Future Style เป็นการเล่าเรื่องที่ลดความมากมายของ Design เหลือเพียงรูปแบบ Minimal ของเส้นแสง แสดงให้เห็นโลกแห่งการเชื่อมต่อกัน (Mobile & Digital Life) อย่างไร้ขอบเขต Movement ของภาพยนตร์โฆษณาจะถูกขับเคลื่อนโดยมนุษย์ที่ส่งต่อ (Transition) จินตนาการของการสร้างสรรค์เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งสามารถเป็นจริงได้ (Imagine Come True) ด้วยเทคโนโลยี โดยสามารถติดตามรับชมภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทาง https://youtu.be/SKoVHsNIp6I” นางสาวโชติกา กล่าวเสริม

อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์โฆษณาชุด “NT สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี (Next, through Technology)” เป็นเรื่องราวที่สื่อถึงการหลุดจากกรอบจินตนาการเดิม ๆ ได้เชื่อมต่อกับคนทั้งโลก สู่โลกใบใหม่ด้วยเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน NT คือผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม ที่ทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพและเติมเต็มทุกความต้องการ ในการเป็นผู้ให้บริการด้านท่อร้อยสาย, เคเบิลใต้น้ำ, วงจรสื่อสารข้อมูล, NT Broadband, ดาวเทียม, โทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, my by NT, NT Mobile และธุรกิจดิจิทัล ซึ่งบริการแบบครบวงจร ที่จะเข้ามามีบทบาทร่วมส่งเสริมและสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีให้กับคนไทยทุกคน