เน้นดีไซน์ หรูหรา แบตเตอร์รี่ยาวนาน 14 วัน

Amazfit GTS 4 สมาร์ทวอทช์ รุ่นล่าสุดที่สร้างด้วยเทคโนโลยีเสาอากาศ GPS พาราไรซ์แบบวงคู่ รับสัญญาณได้ดีขึ้น 2 เท่า มีลำโพงและไมโครโฟนรองรับการโทรผ่านบลูทูธ หน้าจอโดดเด่นด้วยดีไซน์ หรูหรา สไตล์อัญมณี มีความเป็นแฟชั่น เหมาะกับผู้ใช้งานระดับพรีเมี่ยม ทุกลุค ตามไลฟ์สไตล์ ที่ชื่นชอบ

หน้าจอบางเบาขนาด 1.43 นิ้ว แบบ HD AMOLED ที่มีให้เลือกมากกว่า 200 แบบ น้ำหนักเพียง 27 กรัม บางเพียง 9.9 มิลลิเมตร มาพร้อมกับแบตเตอร์รี่ทรงพลัง 300mAh อยู่ได้ยาวนาน 14 วัน ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Zepp OS 2.0 สามารถเล่นเพลงได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ลำโพงจากสมาร์ทโฟน ตัวเรือนเป็นโลหะ มีปุ่มด้านข้าง เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการควบคุมหน้าจอแทนการสัมผัส

นอกจากความหรูหรา และมีสไตล์แล้ว Amazfit GTS 4 ยังดูแลสุขภาพเชิงลึก ให้กับผู้สวมใส่ เพราะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า เซ็นเซอร์ออปติคัล 4PD BioTracker 4.0 PPG สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด และระดับความเครียดที่ให้ความแม่นยำตลอดวัน และการนอนหลับผักผ่อนในตอนกลางคืน ถือเป็นคุณสมบัติอันโดดเด่นของสมาร์ทวอทช์ Amazfit ก็ว่าได้

อีก 1 ฟีเจอร์ที่โดดเด่น คือ มี ฟังก์ชัน Morning Update ที่ให้เราเตรียมความพร้อมในการออกไปทำงาน การเช็คสภาพอากาศในสถานที่โปรด ที่เราจะเดินทางไป รวมทั้งกิจกรรมปฏิทินในแต่ละวัน งานอีเวนท์ต่าง ๆ รวมถึงการสรุปข้อมูลสุขภาพอันเป็นประโยชน์เพราะมีตัวชี้วัดด้านสุขภาพ เพียงไปที่การตั้งค่า เพื่อการแจ้งเตือนเมื่อเห็นว่า สุขภาพผิดปกติ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจสูงหรือต่ำ, ระดับค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่ำ และระดับความเครียดสูง และยังแจ้งเตือนให้เราออกกำลังกาย หากเห็นว่านั่งนานเกินไป

สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน เมื่อแกะกล่องออกมาแล้ว จะมีสายชาร์จ และตัวเรือน ให้ชาร์จแบตให้เต็มก่อน จากนั้นให้จับคู่นาฬิกา โดยใช้โทรศัพท์สแกนคิวอาร์โค้ดด้านขวาของคู่มือที่ให้มาในกล่อง เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป หรือค้นหาแอปใน Google Play Store หรือ Apple App Store และจากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของแอป ทำการเปิดแอป ลงทะเบียนบัญชี และข้าสู่ระบบ แต่ไม่แนะนำจับคู่นาฬิกา โดยใช้บลูทูธของโทรศัพท์มือถือโดยตรง

สรุปภาพรวมของการรีวิว Amazfit GTS 4 มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการจัดการสุขภาพและการออกกำลังกาย ที่มีการคำนวณสถิติให้ข้อมูลเชิงลึก พร้อมกับคำแนะนำการออกกำลังกายตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งกลางวัน และการนอนหลับผักผ่อนในตอนกลางคืน สวมใส่แล้วดูทันสมัย หรูหรา มีความเป็นชั่น ตามแบบสินค้าระดับพรีเมี่ยม

Amazfit GTS 4 วางจำหน่ายในราคา 6,990 บาท สามารถหาซื้อได้ที่ Amazfit Official Store Shopee: https://bit.ly/3SSXvPs Zepp Official Store Shopee: https://bit.ly/3fX86dz และ Dotlife / Banana / JIB / PowerBuy / B2S / IT City / N-Smart / Morefun และร้านสินค้า IT โซน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ https://www.amazfit.com/en/ และ Facebook, Instagram และ YouTube.