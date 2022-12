จากผลสำรวจความเห็นของผู้อ่าน เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส สื่อสองภาษาชั้นนำของไทย จำนวน 1,000 คน และ ผลการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลองค์กรในการดำเนินธุรกิจ และมีผลสำเร็จเชิงประจักษ์ ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ อมรสิริ บุญญสิทธิ์ บรรณาธิการ เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส (The Thailanders) จึงจัดงานมอบรางวัล เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส ท็อป บิสซิเนส ออกาไนเซชั่น 2022 (The Thailanders Top Business Organization 2022) ให้กับ 19 องค์กรไทยและนานาชาติในประเทศไทย ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจประจำปี 2022 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ แบงคอก

สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน “ รางวัล เดอะไทยยแลนด์เดอร์ส ท็อป บิสซิเนส ออกาไนเซชั่น 2022 เป็นรางวัลที่ มอบให้กับองค์กรไทย และนานาชาติชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งบางองค์กรที่ได้รับรางวัลเป็นองค์กรหน้าใหม่และขับเคลื่อนโดยผู้บริหารรุ่นใหม่ นับว่า เป็นนิมิตหมายที่ดี รางวัลนี้ไม่เพียงแต่เป็นกำลังใจให้แก่กัน แต่ยังเป็นการส่งเสริมและต่อยอดช่วยกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จทั้งขององค์กร และของสังคม เราต้องยอมรับเศรษฐกิจของเราขับเคลื่อนโดยเอกชนเป็นส่วนใหญ่ และปีนี้เรามีการเติบโตได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ถึงแม้ปีหน้า ปี 2023 ที่หลายๆ คนมองว่า เป็นปีที่เศรษฐกิจน่ากังวล เปราะบางมาก แต่เราต้องมองให้เห็นโอกาสในวิกฤต เป็นโอกาสของประเทศไทย ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว, การส่งออก และการลงทุนพื้นฐาน ที่พวกเรา ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องช่วยกันพัฒนา และผลักดันให้เศรษฐกิจไทยได้เติบโตก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน”

อมรสิริ บุญญสิทธิ์ บรรณาธิการ เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส กล่าวว่า “ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 6 ของ เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส สื่อสองภาษาชั้นนำของไทย ที่นำเสนอเรื่องราวด้านเศรษฐกิจ สังคม ความทันสมัย จึงได้จัดมอบรางวัล เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส ท็อป บิสซิเนส ออกาไนเซชั่น 2022 ให้กับองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อส่งต่อกำลังใจและแสดงให้เห็นว่า เราเล็งเห็นถึงความสำคัญ และคุณค่าขององค์กรในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต แข็งแกร่ง และยั่งยืน”

19 องค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัล เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส ท็อป บิสซิเนส ออกาไนเซชั่น 2022 (The Thailanders Top Business Organization 2022) ในด้านต่าง ๆ ได้แก่

1. รางวัลด้าน Top Famous High-end Fragrance Company of Thailand and International ได้แก่ Atelier de Prestige

2. รางวัลด้าน Top High Jewelry of Thailand and International ได้แก่ บิวตี้ เจมส์

3. รางวัลด้าน Top Investment Consulting Organization of Thailand and International ได้แก่ เซ็นจูรี่ อาร์

4. รางวัลด้าน Top Urban Co-sharing Shopping Complex of Thailand ได้แก่ เกษรวิลเลจ

5. รางวัลด้าน Top Distributor of Wines and Spirits of Thailand ได้แก่ อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง ประเทศไทย

6. รางวัลด้าน Top Modern Lifestyle Fashion Brand from New York ได้แก่ เคท สเปด ไทยแลนด์

7. รางวัลด้าน Top Beauty Technology of Thailand and International ได้แก่ ลอรีอัล ประเทศไทย

8. รางวัลด้าน Top Lifting and Anti-aging Medical Institution of Thailand ได้แก่ เมดิโกลว์ คลินิก

9. รางวัลด้าน Top Non-life Insurance Industry of Thailand ได้แก่ เมืองไทยประกันภัย

10. รางวัลด้าน Top International Hospital of Thailand ได้แก่ โรงพยาบาลนวเวช

11. รางวัลด้าน Top Outstanding Electric Appliances of Thailand ได้แก่ ออตโต้ คิงส์กลาส

12. รางวัลด้าน Top Distributor of Luxury Fashion Brands of Thailand ได้แก่ พีเอที ลักซูรี่ กรุ๊ป

13. รางวัลด้าน Top Revolution Medical Organization of Thailand and International ได้แก่ รีโว่เมด ประเทศไทย

14. รางวัลด้าน Top Hi-end Makeup and Skincare Beauty Brand of Thailand and International ได้แก่

ซิสเล่ย์ในประเทศไทย

15. รางวัลด้าน Top Aesthetics and Wellness Institute of Thailand ได้แก่ เดอะคลีนิกค์

16. รางวัลด้าน The Best Urban Luxury Resort in Bangkok ได้แก่ เดอะ เพนนินซูล่า กรุงเทพฯ

17. รางวัลด้าน Top Distributor of Scotch Whisky of Thailand ได้แก่ วิลเลียม แกรนท์ แอนด์ ซันส์ ประเทศไทย

18. รางวัลด้าน Top Most Unique Design Fashion Brand from Italy ได้แก่ เอมิลิโอ ปุชชี่

19. รางวัลด้าน Top Innovation Premium Automobile of Thailand and International ได้แก่ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย

รางวัล The Thailanders Top Business Organization 2022 เป็นรางวัลแห่งกำลังใจ และความสำเร็จขององค์กรและของสังคม