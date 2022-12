MV ซิงเกิ้ล “The Story Of Love” (เรื่องราวของความรัก) “ชีส์ต้า” ปุณิกา สินธุวณิก ดึง ซีน – จันทกานต์ แซ่ย่อง Miss Healthy Skin 2022และ พี – พัชรพงส์ ภูมิมาตร Mister Healthy Skin 2022 ร่วมเล่น MV ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ “The Story Of Love” (เรื่องราวของความรัก) มาให้แฟนๆได้ฟังให้หายคิดถึงหลังจากห่างหายจากวงการดนตรีกว่า 5 ปี “ชีส์ต้า” ปุณิกา สินธุวณิก นักร้องสาวมาดเท่ห์ได้เดินหน้าถ่ายทำ MV ของซิงเกิ้ลนี้มาให้แฟนๆได้ชมกัน

ถ้าพูดถึงนักร้องสาวมาดเท่ห์ ที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “ชีส์ต้า” ปุณิกา สินธุวณิก ทายาทคนเดียวของครูดนตรี “ประกาย สินธุวณิก” เจ้าของโรงเรียนดนตรี วาทินี ทีสร้างศิลปินมาแล้วมากมาย เติบโตในวงการดนตรีมายาวนานกว่า 20 ปี ด้วยใจรักในเสียงดนตรี “ชีส์ต้า” ชอบและรักการร้องเพลงอาจจะเพราะเป็นลูกคุณพ่อเต็มตัว “ชีส์ต้า” มีผลงานมาแล้ว 3 อัลบั้มเต็ม และ 1 อัลบั้ม พิเศษ

ครั้งนี้ปล่อย ซิงเกิลล่าสุด “The Story Of Love” (เรื่องราวของความรัก) ให้แฟนๆหายคิดถึง เพลงนี้เป็นเรื่องราวของความรักในมุมมองของ “ชีส์ต้า” ทีมองเรื่องราวของความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ เป็นเพลงที่สะท้อนมุมบวกบอกเล่าเรื่องราวของความรักแบบตรงไปตรงมาในสไตล์ของ “ชีส์ต้า” ดนตรีเป็นแบบฟังง่ายๆมีจังหวะสบายๆโยกตามได้ มีส่วนผสมของดนตรีแบบดิสโก้นิดๆที่ผสานแนวดนตรีสมัยใหม่ฟังสบายสไตล์พลังบวก ซิงเกิลนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินรุ่นพี่มาช่วยทำงานลงรายละเอียดทุกขั้นตอนและ “ชีส์ต้า” มีส่วนร่วมแถบจะทุกขั้นตอนในการทำ ซิงเกิลนี้ซึ่งใช้ระยะเวลาเตรียมงานกันกว่า 1 ปี ซิงเกิลนี้บอกเล่าและสื่อความเป็นตัวตนของ “ชีส์ต้า” ได้ดีอีก 1 เพลง เนื้อร้อง แต่งโดย พี่ The Must (กฤชยศ เลิศประไพ)และได้ พี่ป๋วย P2WARSHIP มาทำดนตรีและเป็น Producer ให้ในซิงเกิลนี้ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆคะ และนอกจากนี้ “ชีส์ต้า”ก็ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนเรื่องราวของความรักในครังนี้ ทั้งเครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL , เครื่องสำอาง PURE CARE BSC และพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของ “ชีส์ต้า”ทุกคน ที่รักและสนับสนุน “ชีส์ต้า” มาโดยตลอด

“ชีส์ต้า” : MV ซิงเกิ้ล “The Story Of Love” (เรื่องราวของความรัก) เนื้อเรื่องของ MV ก็จะเป็นเรื่องราวของความรัก ความสดใสน่ารักแบบวัยรุ่นๆของพระเอก-นางเอก เพราะเพลงนี้เป็นเรื่องราวของความรักในมุมมองของ “ชีส์ต้า” ทีมองเรื่องราวของความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ เป็นเพลงที่สะท้อนมุมบวกบอกเล่าเรื่องราวของความรักแบบตรงไปตรงมาในสไตล์ของ “ชีส์ต้า” ดนตรีเป็นแบบฟังง่ายๆมีจังหวะสบายๆโยกตามได้ มีส่วนผสมของดนตรีแบบดิสโก้นิดๆที่ผสานแนวดนตรีสมัยใหม่ฟังสบายสไตล์พลังบวก ซิงเกิลนี้ “ชีส์ต้า” ได้น้องๆที่ชนะการประกวด 25 หนุ่ม-สาวหน้าใส By PURE CARE BSC ตัวแทนภาคใต้ มาร่วมเล่น MV ด้วยคือ น้องซีน – จันทกานต์ แซ่ย่อง Miss Healthy Skin 2022 (South) และ น้องพี – พัชรพงส์ ภูมิมาตร Mister Healthy Skin 2022 (South) น้องๆมีความสดใสน่ารัก และตั้งใจทำงานมากพลังเหลือล้นจริงๆคะ “ชีส์ต้า” ฝากติดตาม MV ซิงเกิ้ล “The Story Of Love” (เรื่องราวของความรัก) ด้วยนะคะ “ชีส์ต้า” และทีมงานทุกคนตั้งใจทำเต็มที่กับ MV เรื่องนี้คะ “ชีส์ต้า” กล่าวทิ้งท้าย

ฟังซิงเกิลล่าสุด “The Story Of Love” (เรื่องราวของความรัก) ของ ศิลปิน “ชีส์ต้า” ปุณิกา สินธุวณิก ได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง

ชม MV คลิกลิงก์ >>>>>

ติดตามความเคลื่อนไหวของ ชีส์ต้า ได้ที่ Facebook : Punika.Sinthuvnik / FANPAG : Shes.TaaSClub / IG : SHES_TAA