ดอยตุงเนรมิตสวนดอกไม้ สีสันดอกไม้เมืองหนาว โรงแรมเฮอริเทจ

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น The Biggest Hotel and Convention in Thailand’s Northernmost

ดอยตุงเนรมิตสวนดอกไม้ “Heritage Winter Flower Blooms สีสันดอกไม้เมืองหนาว”

ที่โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

สุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการโรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เนรมิตสวนดอกไม้ “Heritage Winter Flower Blooms สีสันดอกไม้เมืองหนาว” ร่วมกับ หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมจัดสวนดอกไม้นานาพันธุ์ในบริเวณโรงแรมฯ และเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอยตุง (DoiTung Lifestyle) ณ บริเวณชั้นล็อบบี้ของโรงแรมฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สดชื่น ถ่ายรูปสวยของมวลดอกไม้ อาทิ เทียนนิวกินี บลูซัลเวีย ซัลเวียแดง พิทูเนียคละสี แวววิเชียร บีโกเนีย และดอกไม้อีกนานาชนิด ซึ่งการร่วมปลูกสวนดอกไม้ร่วมกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ นี้ เป็นกิจกรรม CSR สนับสนุนงานที่ก่อให้เกิดรายได้ของชุมชนทั้งส่วนผลิต และเพาะพันธุ์ไม้ดอกต่างๆ กับชุมชนในพื้นที่

อีกทั้งยังเป็นการลดคาร์บอนในอากาศ สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น สดชื่นทั่วทั้งโรงแรมฯ ในระยะสั้น และระยะยาว พร้อมพักผ่อนอย่างไร้กังวลกับโควิด-19 เพราะเป็นโรงแรมแห่งแรกและโรงแรมเดียวในจังหวัดเชียงราย ที่ติดตั้งเครื่องไบโอโซน (BIOZONE) นวัตกรรมที่สามารถฆ่าเชื้อโรค กำจัด ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ได้ถึง 99.99% และยังแก้ปัญหาทางด้านมลพิษในอากาศและพื้นผิวสัมผัส รวมทั้งกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยระบบนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ จาก BCS Laboratories, INC – Gainesville , Florida ในการติดตั้งครั้งนี้ ทำให้อากาศภายในโรงแรมฯ บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ในการเข้ามาใช้บริการของคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน

โรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย ด้วยจำนวนห้องพัก 321 ห้อง และห้องประชุม 10 ห้อง ทั้งห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่สามารถรองรับได้มากกว่า 1,500 คน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบครันที่สุด สามารถจัดงานประชุมสัมมนา งานเปิดตัวสินค้า งานจัดเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน รวมไปถึงการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ (MICE: Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions)

ออกแบบอย่างลงตัวหรูหราในทุกๆ การดีไซน์ ตามระดับสากล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Where arts meet luxury” ในรูปแบบ “ล้านนาร่วมสมัย (Modern Contemporary Lanna Style)” สะท้อนถึงศิลปะล้านนา มีล็อบบี้ต้อนรับอย่างโอ่โถง ไลบรารี่ เล้าจน์ออกแบบผนังด้วยภาพวาดสีสะท้อนถึงศิลปะพื้นบ้านของชาวเชียงราย พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มยามพักผ่อน ห้องอาหารออเดย์ให้บริการอาหารนานาชาติหลากหลายชนิด และยังมีในส่วนของจ็อกกิงการ์เด้นท์ ห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ พื้นที่สีเขียวสัมผัสกับธรรมชาติและเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง