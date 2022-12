นาฬิกา AIKON #tide X BENZILLA คอลเลคชั่นที่ต่อยอดความสำเร็จจากประเทศไทยไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกด้วยการเดินทางไปร่วมเปิดงานและโชว์ผลงานแบบเต็มๆ ให้กับบรรดาแฟนคลับแบรนด์ มอริส ลาครัวซ์ ประเทศญี่ปุ่นตามคำเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางอากาศหนาวของเดือนพฤษจิกายนที่ผ่านมา โดยมีคุณปริญญา ศิริสินสุข (BENZILLA) ศิลปินชาวไทย ร่วมเดินทางไปกับ คุณเต้ รวิศ เหตานุรักษ์ (Maurice Lacroix Brand Manager Thailand) ผู้ร่วมสร้างโปรเจคต์ AIKON #tide X BENZILLA อันโด่งดัง พร้อมกับ ดร.โอ๋ ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข (ML Club Thailand Co-Founder) และ คุณโจ้ สุวัฒน์ สุขกาย (ML Club Thailand Co-Founder) สองตัวแทนคนสำคัญของ ML Club Thailand ที่ร่วมเดินทางไปด้วยตามคำเชิญ เพื่อพบกับ คุณโคจิ นาคาซาว่า และเหล่าบรรดาแฟนคลับแบรนด์ มอริส ลาครัวซ์ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้การต้อนรับอย่างดีเป็นกันเอง และอบอุ่น

จากซ้าย: คุณรวิศ เหตานุรักษ์, Benzilla, คุณโคจิ นาคาซาว่า, ดร.ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข, คุณสุวัฒน์ สุขกาย

ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของเหล่าตัวแทนจากประเทศไทยทุกคน ในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมงาน Live Art Event Feat.BENZILLA by Maurice Lacroix ซึ่งเป็นงานเปิดตัวนาฬิการุ่น AIKON #tide X BENZILLA ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อิชิดะ เบส (Ishida Best) ย่านชินจุกุ ใจกลางเมืองโตเกียว และ เอ.เอม.ไอ ปาร์โก้ (A.M.I. Pargo) ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยงานนี้ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับ BENZILLA ศิลปินชาวไทยโดยเฉพาะ ซึ่งภายในงานเปิดตัว BENZILLA ศิลปินชาวไทยก็ได้ทำการโชว์วาดภาพลุค (Loook) อันโด่งดังกันแบบสดๆ ให้แฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้ชมอีกด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่ชาวญี่ปุ่นจะให้การยอมรับ และให้ความสนใจในตัวศิลปินต่างชาติขนาดนี้ รวมไปถึงการขอสัมภาษณ์และพูดคุยถึงแนวคิดสร้างสรรค์ของ BENZILLA ในฐานะที่เป็นศิลปินชาวไทยคนแรกที่ได้ร่วมสร้างคอลเลคชั่นนี้ จนมีโอกาสได้มาเปิดตัวถึงในประเทศญี่ปุ่น แต่ที่พิเศษไปมากกว่านั้นคือ เซอร์ไพรส์ขอบคุณที่ BENZILLA ตั้งใจไปมอบให้ ด้วยการวาดรูปใบหน้าของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นลงบนกระเป๋าของขวัญสำหรับแจกในงาน ในสไตล์ของ BENZILLA เอง เพื่อมอบให้กับทุกๆ คนที่มาร่วมชมงาน ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญส่งท้ายปลายปี ของแบรนด์ มอริส ลาครัวซ์ ไทยแลนด์ ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ที่มอบให้กับคนไทยจริงๆ

Your Time Is Now.