รายการเกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค. 65 ภูมิใจเสนอ ตอน ชวนเที่ยวเดอะเวโรน่า แอท ทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี ชวนช็อปสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพพรีเมียมจากชุมชน ในบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ไกลกรุงเทพฯ พิธีกรโดย น้องชัชช์ (ชัชชญา วิภูษณวิทย์) พร้อมแขกรับเชิญ ผู้หลงใหลการผจญภัย คุณทอมมี่ (Tommy Gunblank หรือ Tommy Take Me Out Thailand) พาคุณผู้ชมทุกท่านเที่ยวเดอะเวโรน่า แอท ทับลาน (The Verona at Tub Lan) จังหวัดปราจีนบุรี โดยสองสาวผู้บริหาร คุณนัทธ์หทัย วีระกุล (เอย) กรรมการผู้จัดการ คุณนัทธมน วีระกุล (เอมมี่) ผู้บริหารฝ่ายการตลาด เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน ปราจีนบุรี นำชม นำเที่ยว ตลอดรายการ

พาชมจุดเช็คอินต้องห้ามพลาด ภายใน เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน อาณาจักรแห่งการพักผ่อนและท่องเที่ยวสุดชิคที่เหมือนยกเอา เมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี บนพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ท่ามกลางขุนเขาและสายหมอก สถานที่สวย บรรยากาศดีใกล้ชิดธรรมชาติ โอบล้อมด้วยภูเขา สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย เพราะทุกจุดในเดอะเวโรน่าเป็นมุมถ่ายรูปได้ทุกมุม ถ่ายรูปทั้งวันไม่ซ้ำ ไม่เบื่อ พบกับกิจกรรมนานาชนิด ที่เหมาะกับครอบครัว คู่รัก เพื่อน อาทิ โหนสลิง ขับ ATV สวิงโรป ปีนหน้าผาจำลอง ฐานเชือก ลูกบอลยักษ์ ขี่ม้า ป้อนอาหารสัตว์ และอีกมากมาย ให้ได้สนุกสนานกันทั้งครอบครัว โดยทุกกิจกรรมมีเจ้าที่หน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

แวะดื่มกาแฟที่ Bliss & Bloom Cafe คาเฟ่ทรงดอกไม้สุดอลังการ ตั้งอยู่กลางสวนดอกไม้ ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ซึ่งคาเฟ่รูปทรงดอกไม้สุดอลังการนี้สร้างโดยไม้ไผ่ทั้งอาคาร เพราะ ”ไม้ไผ่” เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดปราจีนบุรี คาเฟ่นี้จึงเป็นการสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นการเผยแพร่ของดีประจำจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก โดยคาเฟ่มี 2 ชั้น ชั้นล่างจะเป็นส่วนให้บริการ เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ตกแต่งด้วยดอกไม้และไฟกลมๆ สุดเก๋ ส่วนด้านบนชั้น 2 เป็นจุดชมวิว 360 องศา ความพิเศษคือ หน้าต่างชมวิวขนาดใหญ่ รูปทรงกลีบดอกไม้ 4 กลีบ จะหันหน้าออกไปหาวิวที่แตกต่างกัน 4 วิว ทำให้ได้ภาพที่สวยไม่ซ้ำกันเลยถึง 4 แบบ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือ นั่งเรือกอนโดล่า ช่วงเย็นๆ รอดูพระอาทิตย์ตก

ก่อนกลับแวะช็อปกล้าไม้นานาชนิด ที่ผลิตและจำหน่ายโดยชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเดอะเวโรน่า แอท ทับลาน จัดสรรพื้นที่ให้จำหน่ายอยู่ด้านหน้าทางเข้าริมถนนหมายเลข 304 ตรงข้ามอุทยานแห่งชาติทับลาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกษตรนานาชนิด ของกิน ของใช้ งานฝีมือสุดพรีเมียม โดยเดอะเวโรน่า แอท ทับลาน ให้การสนับสนุนนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว และการออกร้านในกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน ของชุมชนบ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี ผลิตภัณฑ์โอทอปขึ้นชื่อ จากต้นลานที่มีมากมายในพื้นที่ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชน ส่งออกไปงานตามท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นของที่ระลึก และเป็นของฝากที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงจังหวัดปราจีนบุรี ชุมชนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 096-324-4423 อีเมล์ veronatublan@gmail.com ไลน์ไอดี @veronatublan เว็บไซต์ https://www.veronaattublan.com/

