ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับงาน Blow Out ที่ตอนนี้ได้เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายของปี 2022 ซึ่งเป็นการนำผู้ชนะจากรอบทัวร์นาเม้นท์ที่ผ่านมา เพื่อประชันหาสุดยอดนักเต้นฝีมือดี ผู้สมควรครองตำแหน่งแชมป์ Blow Out Grand Champion Final 2022 นี้ โดยจะเป็นการแข่งขันเต้น รูปแบบ Breaking และ All Style ทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเด็ก ถือเป็นงานแข่งนัดสำคัญที่นักเต้นแดนซามูไรและชาวต่างชาติกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ และ บริษัท โบล (บางกอก) จำกัด

ภายในงาน นอกจากจะมีกิจกรรมการแข่งขันสุดเร่าร้อนแล้ว ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ นักเต้นมากฝีมือทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มากกว่า 100 ท่านรวมถึงร่วมดื่มด่ำกับบรรยากาศกลิ่นไอวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยการแสดงโชว์จาก เชียร์ลีดเดอร์ และนักเต้นแดนอาทิตย์อุทัย รวมถึง Gospel Music หรือการร้องประสานเสียง นอกจากนี้ยังมีบูธร้านค้าไม่ต่ำกว่า 45 ร้าน ที่ทางศูนย์การค้าจัดเตรียมพื้นที่ไว้เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มนักธุรกิจหรือร้านค้ารายย่อยให้สามารถใช้พื้นที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์การติดต่อรวมถึงโปรโมทสินค้าภายในงาน

ทางด้านผู้จัดงานยังคงคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้เสมอ นั่นคือ การมอบความสุขและความบันเทิงให้กับทุกท่านที่เข้ามาร่วมงาน อีกทั้งยังคงอบอวลไปด้วยบรรยากาศของความสุขในครอบครัวที่ได้มาใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังมุ่งหวังที่ขะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นโดยสื่อสารผ่านรูปแบบการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือ การเต้น.

การแข่งขันรอบไฟนอลนี้ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป

