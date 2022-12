กลุ่มทรู ย้ำภาพความเป็นบริษัทเทค ร่วมจัดสัมมนาระดับภูมิภาค “MIT Media Lab Southeast Asia Forum”

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา และ พันธมิตรองค์กรชั้นนำ ชวนชาวเทคเปิดมุมมองงานวิจัยล้ำสมัยและนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคม พบกันวันที่ 19 – 20 ธ.ค. 2565 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์

กลุ่มทรู ตอกย้ำการเป็นเทคคอมปานีเต็มรูปแบบ ชวนชาวเทคและผู้ที่สนใจในงานวิจัยและเทคโนโลยี ร่วมงานสัมมนาระดับภูมิภาค ฉายภาพวิสัยทัศน์และอนาคตของเทคโนโลยี “MIT Media Lab Southeast Asia Forum” จัดโดย MIT Media Lab หน่วยงานวิจัยชั้นนำของโลกในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การออกแบบ และศิลปะ ที่สนับสนุนการสำรวจค้นคว้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยี ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง กลุ่มทรู และเหล่าพันธมิตรองค์กรชั้นนำ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ทางงานวิจัยที่ล้ำสมัยจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก รวมถึงการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สังคม พร้อมติดตามความน่าสนใจของเทคโนโลยี AI ที่จะพลิกโฉมโลกธุรกิจในอนาคต โดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด จะร่วมบรรยายหัวข้อ “Beyond the AI in the Room: AI and the Future of Business” ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-13.30 น. ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์

นอกจากการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมดิจิทัลของกลุ่มทรู ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานสัมมนาแล้ว ทรู ดิจิทัล พาร์ค ยังนำศักยภาพความพร้อม ในฐานะศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน รองรับการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ ควบคู่กับ การเสริมสร้างเทคคอมมูนิตี้ของไทย ด้วยความแข็งแกร่งของระบบนิเวศครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการเทคและสตาร์ทอัพ ที่พร้อมเชื่อมโยงให้คนในแวดวงเทคและสตาร์ทอัพไทย และเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลและงานวิจัยที่ล้ำสมัย การร่วมสนับสนุนการจัดงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่กลุ่มทรูจะร่วมยกระดับวงการเทคและสตาร์ทอัพไทย และแสดงถึงศักยภาพความสามารถของคนไทยและประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั่วโลกที่มาร่วมงาน

ทั้งนี้ งาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum เป็นงานสัมมนาระดับโลกที่รวบรวมเหล่าวิทยากรชั้นนำจาก MIT และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในภูมิภาค และสร้างพื้นที่ในการแสดงวิสัยทัศน์ทางงานวิจัยที่ล้ำสมัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในการแก้ไขปัญหาและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เปิดโลกการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและสมจริงที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ตลอดจนกลุ่มผู้นำระดับสูง นำไปสู่การสร้าง Open Innovation และปลูกฝังความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในแนวคิด “Beyond the Elephant in the Room” ซึ่งเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบสถานการณ์หรือความท้าทายที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง เหมือน “ช้างในห้อง” ที่ทุกคนอาจเพิกเฉย โดยช้างตัวนี้ไม่ใช่ช้างธรรมดาทั่วไป แต่เป็นช้างแห่งยุคสมัยที่จะฉายภาพวิสัยทัศน์และอนาคตของเทคโนโลยีแห่งยุคนี้และอนาคต ไม่ว่าจะเป็น Extended Intelligence การขยายขีดความสามารถของมนุษย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI), Hybrid Realities (Xverse) การผสมผสานของโลกจริงเเละโลกเสมือน, Augmented Creativity การเสริมความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ผ่านเทคโนโลยี, Cyborg Health การเเพทย์เเห่งอนาคต, Smart Materials, Digital Currency, Space Exploration และ Sustainability ซึ่งล้วนเป็นหัวข้อสำคัญในการสัมมนาครั้งนี้

พบกันที่งาน “MIT Media Lab Southeast Asia Forum” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3FWjl0c