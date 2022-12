เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอบคุณทุกการสนับสนุนอย่างท่วมท้นด้วยยอดจองทั้งสิ้น 1,995 คัน

นำโดยเจ้าเหมียวไฟฟ้า ORA Good Cat ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39

เร่งเดินหน้าส่งมอบยานยนต์อัจฉริยะและประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภคชาวไทย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 – เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอบคุณผู้บริโภคชาวไทยสำหรับความสำเร็จจากการจัดแสดงทัพรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 (The 39th Thailand International Motor Expo 2022) ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ของการจัดงาน มีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธของเกรท วอลล์ มอเตอร์ อย่างคับคั่ง โดยเกรท วอลล์ มอเตอร์กวาดยอดจองจากรถยนต์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในประเทศไทยไปได้รวมทั้งสิ้น 1,995 คัน นำทัพด้วยยอดจองของเจ้าเหมียวไฟฟ้า ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT ถึง 1,212 คัน มียอดดาวน์โหลด GWM Fun App เพื่อร่วมกิจกรรมภายในบูธถึง 1,668 คน มีผู้สนใจทดลองขับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้ง 5 รุ่น (รถยนต์ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV รถยนต์ HAVAL H6 Hybrid SUV รถยนต์ HAVAL JOLION Hybrid รถยนต์ ORA Good Cat และ รถยนต์ ORA Good Cat GT) รวมทั้งสิ้น 1,166 ครั้ง ไม่เพียงเท่านี้ ตอกย้ำความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี สมรรถภาพ และประสบการณ์การขับขี่ที่ชนะใจผู้บริโภคชาวไทย พร้อมก้าวสู่ผู้นำด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (xEV Leader) อย่างเต็มรูปแบบ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ สร้างสีสันสะกดสายตาผู้เข้าชมงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 ด้วยบูธจัดแสดงภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘GWM Light the Future’ ที่รวบรวมนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตมาให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด นำทัพโดยเจ้าเหมียวคูเป้ไฟฟ้า ORA Grand Cat ที่มาเผยโฉมในประเทศไทยเป็นครั้งแรก พร้อมด้วย เจ้าเหมียวไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตสุดหรู ORA Good Cat GT ที่กลับมาเปิดให้จับจองเป็นเจ้าของได้อีกครั้งกับสีขาว Hamilton White รวมไปถึง New HAVAL H6 Hybrid SUV โฉมใหม่ที่หรูหรายิ่งขึ้น และการกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งของรถยนต์เอสยูวีออฟโรดสุดฮอตที่เคยเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในหมู่นักขับขี่สายลุย TANK 500 HEV ตามด้วยขบวนพาเหรดรถยนต์เอสยูวียอดนิยมหลากหลายรุ่นที่มีวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทย ทั้ง HAVAL H6 Hybrid SUV เจ้าตลาดที่ครองความเป็นผู้นำในกลุ่มรถยนต์คอมแพคเอสยูวีมาตลอดทั้งปี All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV รถยนต์เอสยูวีพลังงานไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และ HAVAL JOLION Hybrid SUV เจ้าสิงโตอารมณ์ดีที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเท่านี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆ รวมไปถึงข้อเสนอสุดพิเศษและสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์ ส่งผลให้บรรยากาศภายในบูธของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เป็นไปอย่างคึกคักและได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างท่วมท้นจากผู้เข้าชมงาน สะท้อนความสำเร็จอีกขั้นในการสร้างสรรค์และส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพให้กับชาวไทย ตอกย้ำความพร้อมสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมบูธอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้จัดงาน ทีมผู้บริหาร เกรท วอลล์ มอเตอร์ และพันธมิตรทั้งจากไทยและทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมงาน GWM Global Dealer Conference คู่ค้า ลูกค้า สื่อมวลชน และผู้บริโภคชาวไทยที่ต่างตบเท้ากันเข้ามาสอบถามข้อมูล ลงทะเบียนทดลองขับและสั่งจองผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดการจัดงาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ สามารถสร้างยอดจองรถยนต์ได้รวมทั้งสิ้น 1,995 คัน ซึ่งแบ่งเป็น HAVAL H6 Hybrid SUV จำนวน 269 คัน HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV จำนวน 126 คัน HAVAL JOLION Hybrid SUV จำนวน 388 คัน และรถยนต์ไฟฟ้า 100% ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT จำนวน 1,212 คัน ซึ่งเกรท วอลล์ มอเตอร์มีการเปิดให้จองสิทธิ์เพื่อซื้อ ORA Good Cat อีกครั้งหนึ่งในราคาใหม่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำอันแข็งแกร่งของ ORA Good Cat และความนิยมอย่างต่อเนื่องของแฟนๆ ชาวไทย โดยตลอดทั้งสองสัปดาห์ของการจัดงาน มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GWM Fun เพื่อร่วมกิจกรรมภายในบูธถึง 1,668 ครั้ง ขณะเดียวกัน GWM Application ซึ่งเป็นช่องทางดำเนินกิจกรรมทางดิจิทัลช่องทางหลักของแบรนด์ มียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น 6,303 ครั้ง ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้งานใน GWM Application ในปัจจุบันทะยานขึ้นเป็น 125,110 คน ไม่เพียงเท่านี้ กิจกรรม test-drive ที่เปิดให้ผู้สนใจได้ลงทะเบียนทดลองขับรถยนต์ 5 รุ่นยอดนิยมที่จำหน่ายในประเทศไทยได้ที่งาน ยังได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยมียอดการทดลองขับรวมทั้งสิ้น 1,166 ครั้ง โดยรถยนต์ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV มีผู้สนใจทดลองขับมากที่สุด อยู่ที่ 344 ครั้ง ตามมาด้วยรถยนต์ HAVAL JOLION Hybrid SUV ที่ 333 ครั้ง และรถยนต์ ORA Good Cat GT ที่ 225 ครั้ง ตามลำดับ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยี สมรรถภาพทางการขับขี่ ประสบการณ์ และการบริการหลังการขายที่ผู้บริโภคชาวไทยมีต่อแบรนด์ เกรท วอลล์ มอเตอร์

นอกจากนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ จำนวน 1,715 คน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รวมถึงออกแบบการส่งมอบประสบการณ์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยได้ดียิ่งขึ้น พบว่ารถยนต์ที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ORA Good Cat, HAVAL H6 Hybrid SUV และ ORA Good Cat GT ขณะที่ผู้เข้าชมงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 มองว่า TANK 500 HEV ซึ่งกลับมาโชว์ตัวอีกครั้งให้แฟนๆ หายคิดถึง และเจ้าเหมียวคูเป้ไฟฟ้า ORA Grand Cat ซึ่งมาปรากฏตัวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นเพราะดีไซน์ที่โดดเด่นสะดุดตาทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์แบรนด์ HAVAL ทั้ง 3 รุ่น ไม่ว่าจะเป็น All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV, HAVAL H6 Hybrid SUV และ HAVAL JOLION Hybrid SUV ประกอบด้วย 1) ราคาที่จับต้องได้ 2) รูปลักษณ์ที่สวยงาม 3) สเปก เทคโนโลยี และสมรรถนะ และ 4) การรับประกันคุณภาพที่ครอบคลุม ตามลำดับ

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดทัพรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและนวัตกรรมการขับขี่อัจฉริยะมาให้แฟนๆ ชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดอีกครั้งในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 ซึ่งคอนเซ็ปต์ของผู้จัดงานในปีนี้คือ “ได้เวลา… สัมผัสอนาคต” (It’s TIME… Come Touch the Future) เกรท วอลล์ มอเตอร์ จึงได้ออกแบบและสร้างสรรค์พื้นที่ภายในบูธของเราให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว นำมาสู่การจัดแสดงทัพรถยนต์ในธีม ‘GWM Light the Future’ ที่ไม่เพียงฉายภาพอนาคตแห่งยานยนต์ของประเทศไทยให้ผู้บริโภคได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและเป็นรูปธรรม แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการรับฟังเสียงของแฟนๆ ชาวไทยตลอดระยะเวลาเกือบสองปีที่ผ่านมา เพื่อเนรมิตพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้เข้าชมงานได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกรถยนต์มาจัดแสดงภายในงาน กิจกรรมสนุกๆ แบบเอ็กซ์คูซีฟ กับน้องๆ Intelligent Ambassador (iAM) สินค้าไลฟ์สไตล์และของที่ระลึกที่จำหน่ายในโซน Lifestyle Store อาหารเครื่องดื่มและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจในบริเวณ GWM Bar และ Lifestyle Lounge รวมไปถึงกิจกรรมทดลองขับรถยนต์ยอดนิยมรุ่นต่างๆ ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสทำความรู้จักและใกล้ชิดกับแบรนด์ของเรามากขึ้น และพร้อมก้าวไปสู่อนาคตแห่งยานยนต์ร่วมกันกับเรา ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ เชื่อมั่น และสนับสนุนเกรท วอลล์ มอเตอร์ เป็นอย่างดีเสมอมา ทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงอย่างสวยงามอีกครั้ง เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอยืนยันว่าเราจะยังคงเดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภคชาวไทย เพื่อให้สังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมั่นคงและสมบูรณ์”

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลก” (Global Intelligent Technology) มุ่งมั่นรับฟังเสียงผู้บริโภคเพื่อนำมาสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์เหนือระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างหลากหลายของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการเดินหน้าสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน