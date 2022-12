เต๋า’เศรษฐพงศ์ ช๊อปอุปกรณ์กอล์ฟเป็นของขวัญปีใหม่ ในงาน “Thaniya Christmas Celebration 2022”

เต๋า’ เศรษฐพงศ์ นักร้องนักแสดงหนุ่มฮ๊อต แม้จะเพิ่งเริมเล่นกอล์ฟได้ไม่นานแต่ก็สรุปได้ว่า ‘อินจัด ขนาดลงสนามประลองมาหลายนัด ล่าสุดแวะมาช๊อปอุปกรณ์กอล์ฟ ในงาน “Thaniya Christmas Celebration 2022” ณ “ศูนย์การค้าธนิยะ” เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความความสุข เตรียมรับปีใหม่ 2023 ที่กำลังมาถึง

เต๋า’ เศรษฐพงศ์ เพียงพอ เปิดเผยว่า แวะมา’ธนิยะ อัพเดทอุปกรณ์กอล์ฟสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเอง ต้องอัพเดทหลายอย่างทั้งไม้รุ่นใหม่ เสื้อผ้า และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปรับวงสวิงให้สวยและระยะการตีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปีใหม่นี้ตั้งใจจะฝึกซ้อมและลงเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาฝีมืออย่างจริงจัง ดีใจที่ได้เริ่มเล่นกอล์ฟ การตีลูกเล็กๆให้ลงหลุมโดยใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุด นี่ยากมากนอกจากจะสนุกแล้วยังท้าทาย กอล์ฟเป็นกีฬาที่ไม่ง่ายเลย เพราะต้องฝึกซ้อมสม่ำเสมอมีวินัยกับตัวเอง ตอนที่ลงสนามเล่นจริงยังต้องมีการวางแผนการเล่นที่ดีไม่ใจร้อน การเล่นกอล์ฟทำให้ได้ฝึกสมาธิ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งงานละคร และงานเพลงได้เป็นอย่างดี

มาเลือกซื้อของขวัญให้กับตัวเองและคนที่คุณรัก ในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง กับต้นคริสต์มาสที่ใครๆ ต้องหลงรัก พร้อมกับซานตาคลอสและผองเพื่อนที่จะมาร่วมเคลื่อนขบวนบนรถไฟแห่งความสุข ในคอนเซ็ปต์ “The Season of Joy” ในงาน “Thaniya Christmas Celebration 2022” ณ “ศูนย์การค้าธนิยะ” พบกับกองทัพของขวัญ THANIYA CHRISTMAS SWEETS & GIFTS รวบรวมของขวัญสุดน่ารักมาให้เลือกแบบไม่ซ้ำพร้อมด้วยกิจกรรมผสมกลิ่นน้ำหอมในแบบเฉพาะคุณเพื่อมอบเป็นของขวัญแด่คนพิเศษ Exclusive Workshop “SCENT OF JOY BY ERB” (วันนี้ – 25 ธันวาคม 2565)

และไฮไลท์สำคัญ!!! Golf Best Gift Ever (ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 – วันที่ 5 มกราคม 2566) เทศกาลสินค้ากอล์ฟลดกระหน่ำส่งท้ายปีที่แฟนกอล์ฟตัวจริงรอคอย โปรโมชั่นจากร้านค้าอุปกรณ์กอล์ฟภายในศูนย์การค้าฯ แบรนด์ดังที่ลดสูงสุดถึง 80% อาทิ ASICS, BT21, Cleveland Golf, COBRA GOLF, GARMIN, KASCO GOLF, Loudmouth Golf, Malbon Golf, PUMA GOLF, SRIXON, TaylorMade Golf, XXIO และสิทธิพิเศษมากมาย ในช่วงเทศกาลส่งมอบความสุข พร้อมด้วย POP UP STORE สินค้าลิขสิทธิ์ตุ๊กตา Mr. Men Little Miss ครบทุกคาแร็กเตอร์ โดยเฉพาะ ตุ๊กตาคาแรกเตอร์ MR. FUNNY ที่เปิดตัวจำหน่ายในงานนี้ เป็นครั้งแรกในเมืองไทย”

ศูนย์การค้าธนิยะยังคืนความสุขให้กับเหล่า Shopper ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ – 5 มกราคม 2566

ด้วย Mystery Box กล่องสุ่มของขวัญ Mr. Men Little Miss และกิจกรรมลุ้นรับ Iphone 14 Pro Max มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ดังนี้

Mystery Box : เมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 4,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ 1

สิทธิ์ ในการจับกล่องสุ่มของขวัญ Mr. Men Little Miss ที่มีมากกว่า 26 แบบ 18 ตัวละคร ร่วมลุ้นรางวัลง่าย ๆ เพียงนำใบกำกับภาษีหรือสลิปบัตรเครดิตจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ มาแสดงที่เคาน์เตอร์ Concierge ชั้น G (ภายในวันที่ทำการซื้อ) ก็จะสามารถร่วมสนุกได้ทันที (*พิเศษสุด สำหรับลูกค้าธนาคาร JCB, KTC และ Krungsri จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว เมื่อช็อปเพียง 2,500 บาท*)

ยิ่งช็อป ยิ่งลุ้น: เพื่อตอบแทนเหล่านักช็อปที่ให้ความไว้วางใจในศูนย์การค้าธนิยะ ใบเสร็จมีค่าอย่าทิ้ง!

เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าภายในศูนย์ฯ ครบทุก 1,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ ร่วมกิจกรรม Lucky Draw ลุ้นรับผลิตภัณฑ์จาก Apple co. มูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท อาทิ Iphone 14 Pro Max, Apple Watch Series 8 และ Air Pod Gen 2 ร่วมสนุกได้ง่าย ๆ เพียง นำใบกำกับภาษีพร้อมสลิปบัตรเครดิตจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ มาแสดงที่เคาน์เตอร์ Concierge ชั้น G