“บริษัท LUCKY Heng Heng ได้เข้าร่วมกิจกรรม Night at the Museum ครั้งที่ 12 “คนสายมู” เอาใจคนชอบศาสตร์พยากรณ์ ความเชื่อโชคลางต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยมิวเซียมสยาม โดย LUCKY Heng Heng จัดเต็มด้วยการส่งนักพยากรณ์จาก HOROWORLD หลากหลายศาตร์ แม่นยำ และมีประสบการณ์ความชำนาญในศาสตร์ต่างๆมาให้บริการ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น พร้อมเปิดบูธสายมูที่มีทั้งสินค้ามงคลเสริมพลัง เครื่องรางของขลัง ชุดไหว้พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จทุกประการ อีกทั้งยังมีกิจกรรมหน้างานลุ้นของรางวัลสายมูอีกมากมาย

ทั้งนี้ นายสุภวัส พรหมวิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บมจ.สามารถดิจิตอล เปิดเผยว่า “หลังจากบริษัท LUCKY Heng Heng เปิดตัวรุกธุรกิจสายมู โดยพุ่งเป้าให้บริการด้าน MuTech เต็มรูปแบบ มีบริการหลัก คือ Horoworld ซึ่งเป็น One stop Service ทางด้านโหราศาสตร์และความเชื่อ ประกอบด้วยบริการดูดวงสดออนไลน์ ดูโหงวเฮ้ง ฮวงจุ้ย และฤกษ์มงคลต่างๆ โดยช่วงปลายปีมีแผนมุ่งขยายฐานผู้ใช้บริการ Horoworld Application ซึ่งนอกจากกิจกรรมล่าสุดที่ร่วมกับมิวเซียมสยาม ในกิจกรรม Night at the Museum ครั้งที่ 12 “คนสายมู” แล้ว บริษัทยังขยายฐานลูกค้าโดยการผสมผสานข้อมูลศาสตร์พยากรณ์เข้ากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบให้บริการระบบ AI Wallpaper ให้กับหลายๆ ธุรกิจที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสายบริการ สายธนาคาร ที่ต้องการเข้าถึงและรักษาสถานะความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่มีความชื่นชอบในสายมู รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการตลาดสายมู เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้อีกด้วย

อีกทั้งยังสร้างรายได้เพิ่มด้วย Mu-Commerce สินค้าไลฟ์สไตล์สายมู ที่ตอบโจทย์ lifestyle และสอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง เช่น สินค้าความเชื่อทางพระพุทธศาสนา อย่างสร้อยข้อมือใบโพธิ์ ต้นแบบจากต้นพระศรีมหาโพธิ์รุ่นที่ 4 จากดินแดนพุทธคยา หนึ่งในสังเวชนียสถานทั้งสี่ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์ และกระเป๋าผ้า Tote Bag, ร่มพับสามตอน รวมถึงปฏิทินตั้งโต๊ะ และสมุดโน๊ต ที่มาในธีมสวัสดีปีมงคล เฮง เฮง สินค้ามงคลทุกรายการได้ผ่านพิธีบวงสรวงในวาระสมโภชเฉลิมฉลองทองคำฉัตรยอด พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาครบรอบ 9 ปี ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา ประเทศอินเดีย”

นอกจากนี้ยังมีคอลเลคชั่นวอลเปเปอร์เสริมดวง ได้แก่

วอลเปเปอร์เสริมพลังด้วยองค์เทพกว่า 13 องค์ จากทุกความศรัทธาทางศาสนา เติมพลังชีวิตเสริมสิริมงคล

วอลเปเปอร์ Custom มู เสริมพลังด้วยรูปของคุณและคนที่คุณรัก คนที่เป็นพลังใจช่วยเพิ่มพลังการใช้ชีวิต เสริมด้วยพลังจากไพ่ทาโรต์ในด้านต่างๆที่คุณสามารถเลือกได้เอง

วอลเปเปอร์ Rabbit to the มู คอลเลคชั่นพิเศษปีกระตาย เปลี่ยนตามสถานการณ์ไม่ว่าจะขายงาน เรียกทรัพย์ ออกเดท หรือแม้แต่วันที่ต้องการพลังด้านการเสี่ยงดวง ซื้อ 1 ครั้งได้ถึง 8 วอล

สำหรับผู้สนใจเช็คดวงสามารถดาวโหลด HOROWORLD Application ได้ทั้ง iOS และ android หรือสนใจสินค้าสายมูสามารถเข้าไปชมสินค้าได้ที่ https://www.horoworld.com