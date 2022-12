ณเดชน์ แอลลี่ นำทีมส่งสุขฉลองคริสต์มาส คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

ณเดชน์ แอลลี่ นำทีมส่งความสุขฉลองเทศกาลคริสต์มาส คิง เพาเวอร์ รางน้ำ งาน KING POWER CELEBRATION 2023..HAVE A NEW BESTINATION

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ จัด งาน KING POWER CELEBRATION 2023..HAVE A NEW BESTINATION รวมร้านอาหารดังกว่า 30 ร้าน มาให้แฮงค์เอ้าท์ พร้อมช้อปปิ้งสุดคุ้ม ทั้งที่มีไฟลต์บินและไม่มีไฟลต์บินก็ช้อปได้

เริ่มต้นเทศกาลความสุขที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำกับการเปิดไฟประดับที่ตกแต่งในธีมให้นึกถึงการออกเดินทางครั้งใหม่ที่มีสีสันและความสุข พร้อมกับการรวบรวมอาหารร้านดังกว่า 30 ร้าน มาให้อิ่มอร่อยฉลองคริสต์มาส พร้อมพาเหรดดาราศิลปิน ณเดชน์ คูกิมิยะ เซอร์ไพรส์แต่งชุดเป็นซานต้าคลอสเดินแจกของขวัญ พร้อมพูดคุย Meet & Greet กับแฟนคลับแบบใกล้ชิด และพบกับ แอลลี่ อชิรญา นิติพน สาวน้อยเสียงหวานมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอันไพเราะ

อิ่มอร่อยกับอาหารชื่อดัง คอหมูพระราม 5 เฮงหอยทอดชาวเล ขาหมูกระทะทอง เล่งหงส์ซาลาเปา MUNA KITCHEN ฮ่อยจ๊อปูทะลัก by เชฟกีส







ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ นี้ มาเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส กับ เจฟ ซาเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม และพบกับ ไอซ์ พาริส ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม

นอกจากนี้ยังพบกับความพิเศษ ฉลองรับปีใหม่ให้นักเดินทางที่มีไฟลต์บิน หรือไม่มีไฟลต์บินก็ช้อปได้ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่มอบความคุ้มค่าต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2566 นี้ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต (เปิดให้บริการทุกวันทั้ง 3 สาขา) และศรีวารี (เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ – อาทิตย์) เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปสุดคุ้มกับสินค้า ดิวตี้ ฟรี ฉลองรับปีใหม่ให้นักเดินทางที่มีไฟลต์บิน หรือไม่มีไฟลต์บินก็สามารถช้อปสินค้าดิวตี้ ฟรี ในรูปแบบโฮมเดลิเวอรี โดยเมื่อลงทะเบียนช้อปรับทันที คูปองส่วนลด 2 ใบ รวมมูลค่า 4,500 บาท

คูปองส่วนลดมูลค่า 1,500 บาท สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ และ คูปองส่วนลดมูลค่า 3,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ

จัดเต็มความสุขด้วยโปรโมชั่นพิเศษ ลุ้นรางวัล Exclusive Dinner กับนักแสดงชื่อดัง มาริโอ้ เมาเร่อ เมื่อช้อปครบทุก 10,000 บาท (สุทธิ) และรับกระเป๋าเดินทางฟรี 1 ใบ เมื่อช้อปครบ 40,000 บาท (สุทธิ)

นอกจากนี้ เพิ่มความคุ้มค่ามากขึ้น เมื่อสมัคร สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต (เปิดทำการทุกวันทั้ง 3 สาขา) และศรีวารี (เปิดทำการเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) สมัครสมาชิกประเภท NAVY ฟรี สมัครสมาชิกประเภท SCARLET 6,000 บาท รับ E-Gift Card มูลค่า 1,000 บาท ช้อปได้จริง 7,000 บาท สมัครสมาชิกประเภท ONYX 60,000 บาท รับ E-Gift Card มูลค่า 10,000 บาท ช้อปได้จริง 70,000 บาท

และสมาชิกใหม่ SCARLET และ ONYX รับโค้ดส่วนลด 30% สำหรับซื้อบัตรชมนิทรรศการ The Art of Banksy: “Without Limits” ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต สมัครสมาชิกประเภท NAVY ฟรี

รับเพิ่ม คูปองส่วนลด 15% 1 ใบ เมื่อ สมัครสมาชิกประเภท SCARLET 6,000 บาท หรือ รับเพิ่มคูปองส่วนลด 20% 1 ใบเมื่อสมัครสมาชิกประเภท ONYX 60,000 บาท (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ/คูปองหมดอายุภายในวันที่สมัคร)

สัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขให้แฮปปี้กันยาวๆ ตลอดปีกับ คิง เพาเวอร์ ด้วยโปรโมชั่นและความบันเทิงมากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต และศรีวารี (ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์) และที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต

โดยสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกก่อนช้อป เพียง Add LINE Official Account : @kingpower หรือช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร.02-338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE : @KP_ChatToShop