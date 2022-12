ในยุคที่ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวต้องปรับตัวและเร่งฟื้นตัวภายหลังจากการเปิดประเทศ และมีมาตรการกระตุ้นนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดการเข้าพักโรงแรมกลับมาคึกคัก ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมหันมาปรับรูปแบบการบริหารและการบริการที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องการท่องเที่ยววิถีใหม่ในยุค Next Normal

ZAZZ URBAN BANGKOK (แซซ เออร์เบิน แบงค็อก) โรงแรมบูทีคร่วมสมัยทางเลือกใหม่ในการเข้าพักใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่กลับมาให้บริการเต็มรูปอีกครั้ง ในช่วงกลางปี 2565 หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา และได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเพื่อต่อยอดสู่ความสมบูรณ์แบบการผสานพลังเครือข่ายออฟไลน์กับคู่ค้า และเตรียมเพื่อให้พร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ยุค Hotel 4.0 โดยมี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT คอยเคียงข้างและสนับสนุนโซลูชันด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

นภดล อุ่มกิ่ง Resident Manager แห่ง ZAZZ URBAN BANGKOK กล่าวว่า “ภาคการลงทุนโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงเร่งฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในข้อมูลเชิงลึกและการศึกษาวิจัยตลาดของ CBRE ระบุว่า อุตสาหกรรมนี้กำลังฟื้นตัวสู่ระยะก่อนการระบาดของโควิด-19 ภายในปี 2567 ประกอบกับนโยบายของประเทศไทยเอง ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้น สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่คาดการณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวในปี 2566 ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนประเทศไทยกว่า 18 ล้านคน และจะสร้างรายได้ประมาณ 9.7 แสนล้านบาท ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรม รวมถึงโรงแรมของเราที่กลับมาเปิดอีกครั้ง ต้องเร่งจัดการด้านบริหารและด้านบริการ

สิ่งสำคัญตอนนี้ที่เราโฟกัสเป็นอันดับต้นๆ คือเรื่องของการให้บริการ และการบริหารจัดการด้านบุคลากร การสร้าง Multi-skill ให้พนักงาน และสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงาน ในด้านทักษะการให้บริการและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น Digital Marketing เองก็ไม่ได้มีแค่ Facebook และ Google เท่านั้น ทางโรงแรมมีการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อที่จะได้เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น

ในส่วนของการตลาด เราเน้นช่องทางการขายและทำโปรโมชันผ่าน Online Travel Agency มีการเข้าไปมอนิเตอร์ในส่วนของรีวิวลูกค้า หากรีวิวลดลงก็ต้องมีการกระตุ้นให้เกิด Engagement กับลูกค้า ในขณะเดียวกันเราก็มีแพลตฟอร์มการจองห้องพักบนเว็บไซต์ของโรงแรมเอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมห้องพักและสามารถจองห้องพักได้เลย นอกจากนั้นยังมีการศึกษาคู่แข่งรอบๆ โรงแรม โดยทางโรงแรมเน้นกลยุทธ์ด้านราคาที่แข่งขันได้ รวมทั้งการทำโปรโมชันออฟไลน์ กระตุ้นยอดขายผ่านการจ้างเซลล์ฟรีแลนซ์ การทำโปรโมชันกับคู่ค้าหรือพันธมิตร ที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ โรงพยาบาล, แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาฐานลูกค้าเดิมด้วยการส่งอีเมลแจ้งโปรโมชัน เป็นต้น ซึ่งทุกอย่างเป็น Dynamic ที่เราจะต้องแข่งขัน โดยเฉพาะการดูแลเรื่องการตลาดอย่างครบวงจร ทั้ง Offline และ Online”

ปรัชญาสำคัญที่ทางโรงแรมยึดมั่นเสมอมา คือการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า (Beyond Expectation) แม้จะเป็นโรงแรมบูทีค แต่สามารถให้บริการที่น่าประทับใจเทียบเท่ากับโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยนภดลกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “เรามีการอบรมพนักงานด้านบริการเพื่อให้บริการอย่างดีที่สุด และนอกจากทำเลที่ถือเป็นจุดแข็งแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เรามีบริการครบครัน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุค Next Normal อาทิ บริการ Check In 24 ชั่วโมง, ระบบบริการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยอย่าง E-Card Security, ร้านอาหาร, Free Wi-Fi ทั่วทั้งบริเวณโรงแรม และระบบเอนเตอร์เทนต์เมนต์ครบวงจร ทั้งดูหนังและฟังเพลงที่รวม Inclusive อยู่ในราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายเรียบร้อยแล้ว”

การศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคถือเป็นหัวใจสำคัญของการชนะใจลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ZAZZ URBAN BANGKOK มองเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่อยู่กับ Mobile Device อย่างสมาร์ตโฟนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งสำคัญคือการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและราบรื่น

“ทางโรงแรมเองถือว่ามีความมั่นใจในบริการตรงนี้ โดยทางเราได้เลือกใช้ Corporate Internet จาก NT ซึ่งให้บริการและดูแลเราเป็นอย่างดี ที่สำคัญคือการให้คำแนะนำในการเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ผมประทับใจตรงที่เราจ่ายในราคาที่เหมาะสมแต่ได้รับบริการและคำปรึกษาที่ดีเกินกว่าที่คาดหวัง ทำให้ทางโรงแรมมั่นใจในสิ่งที่เลือกทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป” นภดลกล่าว

แซซ เออร์เบิน แบงค็อก มีลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศสิงคโปร์ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย โดยในขณะนี้จำนวนผู้เข้าพักอยู่ที่ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายต่อหัวของลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทต่อคน โดยมีห้องพักและห้อง Suite ที่ทันสมัยรวมทั้งสิ้น 48 ห้อง ตั้งอยู่บนถนนพระรามเก้า ฝั่งตรงข้าม อาร์ ซี เอ และ ห้าง โชว์ดีซี โดยมีบริการห้องอาหาร ห้องประชุมส่วนตัว ห้องออกกำลังกาย และ Co-Working Space พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ครบครัน

สำหรับ โรงแรมในเครือ Zazz Hotels & Resorts ประกอบไปด้วย แซซ เออร์เบิน แบงค็อก ประเทศไทย, แซซ เออร์เบิน โฮจิมินห์ (ZAZZ Urban Ho Chi Minh) ประเทศเวียดนาม เทรเชอร์ โอเอซิส เสียมเรียบ (Treasure Oasis Siem Reap) ประเทศกัมพูชา ซึ่งกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ และโรงแรมน้องใหม่ในเครือที่กำลังระดมทุนเพื่อเตรียมตัวก่อสร้างกับ แซซ เอสเคป มัลดีฟส์ (Zazz Escape Maldives)