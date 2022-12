อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ใกล้เวลาที่ต้องโบกมือลาปีเก่า และร่วมเคานต์ดาวน์นับถอยหลังต้อนรับปีใหม่กันแล้ว เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่เชื่อว่าหลายคนกำลังรอคอย อยากไปปักหมุดเช็กอินร่วมฉลองความสุข เซลฟีเก็บความทรงจำกันแล้วใช่มั้ย ต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่หลายที่ จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งใจส่งมอบความสนุกเป็นจัดเต็มกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง หรือการส่งท้ายด้วยพลุสุดอลังการไม่แพ้ปีก่อนๆ แต่จะมีที่ไหนที่ปัง ที่ไหนต้องไม่พลาด วันนี้เราได้มัดรวมความสุขปีใหม่ มาให้ได้เลือกกันอย่างจุใจ หากพร้อมแล้วรีบตามเราไปฟินกันเลย

เซ็นทรัลเวิลด์ (centralwOrld)

พิกัดฮิตยืนหนึ่งตลอดกาล ไม่พูดถึง เซ็นทรัลเวิลด์ คงไม่ได้ เพราะที่นี่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี มองเห็นได้จากถนนราชดำริ จนได้รับฉายาจากชาวต่างชาติว่าเป็น Times Square of Asia และปีนี้กลับมาสร้างปรากฏการณ์สุดประทับใจอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง กับงาน centralwOrld Bangkok Countdown 2023 ที่เนรมิตลานหน้าศูนย์การค้าให้เป็นงานเคานต์ดาวน์ระดับโลก สร้างพื้นที่เก็บโมเมนต์ประทับใจแบบที่ใครก็พลาดไม่ได้

ไฮไลต์เด็ด คือ ศิลปิน K-POP ระดับตำนานอย่าง RAIN นำทัพศิลปินดังของเมืองไทย อาทิ 4EVE, BILLKIN, PP KRIT, BOWKYLION, JOEYBOY, THREE MAN DOWN, NONT TANONT, OAT PRAMOTE, VIOLETTE WAUTIER มามอบความสุขให้คนไทยทุกคน สร้างความมันส์ส่งท้ายปีแบบเต็มคาราเบล

พร้อมชมพลุอลังการ 180 องศา นาน 15 นาที ผสาน Digital Fireworks Art บนจอพาโนรามิกที่ใหญ่ที่สุด ผลงานโดยสตรีทอาร์ตระดับโลกสุดตระการตา งานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แถมเดินทางไปกลับสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าลงสถานีสยาม หรือชิดลม ซึ่งปีนี้เปิดยาวถึงตี 2 อีกด้วย

พัทยา (Pattaya)

แม้ปีนี้พัทยาจะลดสเกลงานลง แต่ยังคงจัดเต็มความยิ่งใหญ่ของเทศกาลเคานต์ดาวน์ให้ผู้ร่วมงาน กับคอนเสิร์ตของศิลปินที่มาระเบิดความมันส์สุดเหวี่ยง ด้วยกองทัพศิลปินไทยและไอดอลขวัญใจชาวไทยอย่าง BamBam Kunpimook Bhuwakul หรือ BamBam GOT7 ตามมาด้วยทัพศิลปินไทยชื่อดังอีกมากมาย อาทิ BOWKYLION, PALMY, POTATO, WONDERFRAME, The TOYS, URBOY TJ, Labanoon, BOY PEACEMAKER, Cocktail, BIG ASS, KLEAR, F.HERO, The Sun, PMC ปู่จ๋าน ลองไมค์, POP PONGKOOL, Num KALA, Jay Jetrin และ PANG Nakarin

นอกจากนี้ยังมีบูธขายอาหาร และฟู้ดทรักกว่า 600 ร้านค้า มาให้บริการกันตลอดอีกด้วย เรียกได้ว่าใครอยากอยู่ Pattaya Countdown ไม่อยากกลับบ้าน ก็ให้รอฉลองได้เลย ในวันที่ 29-31 ธ.ค. 2022 นี้ ในงาน MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2023

ไอคอนสยาม (Iconsiam)

กลับมาต่อกันที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กับอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน ในงาน Amazing Thailand Countdown 2023 ปรากฏการณ์งานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่มีความสวยงามตระการตาภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘พลังแห่งหัวใจไทย ยิ่งใหญ่สะกดโลก Win the World for Thailand’ พร้อมพลุและดอกไม้ไฟได้รักษ์โลกความยาว 1,400 เมตร จำนวนกว่า 30,000 ดอก ริม 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ปีนี้มาในรูปแบบ Hybrid World Countdown การนำเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง ที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยี AR ถ่ายทอดความหมายของพลุแต่ละองก์ผ่านทาง ONESIAM SuperApp เปิดประสบการณ์การรับชมพลุสุดตระการตาอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีมหกรรมความบันเทิงจากศิลปินระดับโลกและศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ Mark Tuan GOT7 กับ First Solo ครั้งแรกในเมืองไทย พร้อมทัพศิลปินชั้นนำของไทย อาทิ Ink Waruntorn, Mew Suppasit, Yinwar, Jaonaay, Atom Chanakan, POTATO และ Off Pongsak

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ (Asiatique The Riverfront)

ข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา กับงานเคานต์ดาวน์ Season of Happiness 2023 ปีนี้เอเชียทีคเนรมิตท่าเรือให้กลายเป็นโลกแห่งความสุข จัดกิจกรรมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยเทศกาลว่าวยักษ์หลากสีสัน, งานแสดงประติมากรรมชุดดอกไม้ In Full Bloom Floral Gallery by Rakdok, การแสดงพลุ และในคืนส่งท้ายปี 31 ธ.ค. 2022 พบกับคอนเสิร์ตฉลองส่งท้ายปีเก่ารับความสุขในปีใหม่ พร้อมกิจกรรมอีกมากมาย ตั้งแต่ 18:00 น. เป็นต้นไป งานนี้รับรองได้ว่าสนุกแน่

และสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปแล้วล่ะก็ ที่นี่ก็ไม่ควรพลาด เพราะมีชิงช้าสวรรค์ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ฟีลเหมือนเกาหลี ที่เป็นไฮไลต์ที่ไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติต่างต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายอย่างแน่นอน

สยามพารากอน (Siam Paragon)

ขยับมาที่ใจกลางสยาม กับความอลังการสุดยิ่งใหญ่ย่านใจกลางเมือง สยาม พารากอน เปิดให้ถ่ายรูปสวยๆ ส่งท้ายปีกับไฮไลต์ เด็ดส่งตรงจากประเทศอังกฤษ น้อง Smiley ที่ปีนี้มาใน คอนเซปต์ Siam Smiley Celebration Infinite Happiness เนรมิตทุกพื้นที่ แต่งแต้มสีสันสุดตระการตา

พร้อมกันนี้ยังได้เนรมิตมหกรรมความบันเทิงด้วยคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยในค่ำคืนส่งท้ายปี อาทิ Bodyslam, Joey Boy, MILLI, Three Man Down , Tilly Bird และวง Proud มาร่วมมอบความสุขด้วยเสียงเพลง และนับถอยหลังเตรียมก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 31 ธ.ค. 2022 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน และบอกไว้เลย งานนี้ ฟรีตลอดงาน

เมกาบางนา (Mega-bangna)

‘เมกาบางนา’ ห้างใหญ่ย่านบางนา ที่เตรียมมอบความสุขและความสนุกแบบจัดเต็ม ในงาน Mega Countdown 2023 เริ่มต้นด้วยความมันของค่ำคืนนับถอยหลังฉลองความสุขส่งท้ายปี กับคอนเสิร์ตใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอาใจคนรักเสียงเพลง นำทีมโดย POLY CAT, MEAN X SLAPKISS, THE TOYS, BOWKYLION, COCKTAIL, SLOT MACHINE และ GETSUNOVA บนเวทีพร้อมจอ LED ขนาดใหญ่ที่ถูกดีไซน์ในรูปแบบ Wall Box มีลูกเล่นสุดล้ำ แสดงแสงสี กราฟิกเล่นไฟตามจังหวะดนตรี

ปิดท้ายกับการร่วมฉลองส่งท้ายโอกาสครบรอบ 10 ปี ของเมกาบางนาผ่านการแสดง แสง สี เสียงสุดตระการตา ทำให้ค่ำคืนส่งท้ายปีนี้พิเศษกว่าปีไหนๆ ประตูเปิด 16.00 น. เป็นต้นไป ที่สำคัญงานนี้เข้าชมฟรีตลอดงาน

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ (Seacon Square)

สำหรับชาวศรีนครินทร์ก็ไม่ต้องน้อยหน้า เพราะที่ ซีคอนสแควร์ เขาเตรียมพื้นให้ระเบิดความมันส์แบบจัดเต็ม ยิงยาว 3 วันเต็มๆ ตั้งแต่ 29-31 ธ.ค. 65 กับงาน Seacon Countdown Concert 2023 ด้วยการขนทัพศิลปินเสิร์ฟความสนุกไม่แพ้ใคร ไม่ว่าจะเป็น SERIOUS BACON, STAMP Apiwat, BIG ASS, Fool Step, KLEAR, PARADOX, Hard Boy, POLY CAT และ COCKTAIL

รู้อย่างนี้แล้วถึงเวลาที่ชาวศรีนครินทร์เตรียมลุกออกที่นอนแล้วมากรี๊ดกันให้สุดเสียง เต้นกันให้สุดแรง เติมเต็มความสุขสนุกไร้ขีดจำกัดตลอด 3 คืนเต็มต้อนรับปีเถาะ ตั้งแต่เวลา 19.30-24.00 น. บอกไว้เลยงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์ (Future Park & Zpell)

ขยับมาที่ฝั่งรังสิตกันบ้าง สำหรับใครอยู่แถวนี้เตรียมลุกขึ้นมาจอยกันได้ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์ ในงาน ‘Future Park & Zpell HAPPY LIGHT ความสนุกเหนือกาลเวลา’ รับความสุขและความสนุกแบบจัดเต็ม ในบรรยากาศการฉลองที่เต็มไปด้วยแสง สี สุดตระการตา เรียกได้ว่าจัดเต็มแบบสุดๆ พร้อมโชว์แสดงไฟเวอร์วังอลังการ ให้สว่างไสวไปทั่วหน้าศูนย์การค้าฯ ฟินกับบรรยากาศอันอบอุ่น ทุกวันตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2022 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.

แต่ถ้ามาที่นี่อย่าลืมเตรียมชุดมาให้พร้อมลั่นชัตเตอร์เก็บภาพสวยรัวๆ พร้อมโยก-เต้น-ร้อง ให้สุดเสียง กับคอนเสิร์ตจาก The Yers, Lomosonic, Sarah Salola, Indigo, NONT TANONT, POP PONGKOOL, GUNNER x BIGSLP, NICECNX, Thaitanium และ WonderFrame พร้อมรับฟรีแท่งไฟและริสแบนด์ แล้วมาสนุกกันที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าฯ ก้าวสู่ศักราชใหม่ด้วยความสุขไปพร้อมๆ กัน กับ Future Park & Zpell HAPPY LIGHT

สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ (Wonder World Extreme Park)

สายตี้มาทางนี้ กับงาน NEON Countdown Love, Music, Experience งานเคานต์ดาวน์ของสายแดนซ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดเต็มทั้งเวทีแสง สี เสียง และเอฟเฟกต์สุดตระการตา พร้อมขน ดีเจระดับโลกมาจัดกันถึงที่กรุงเทพฯ อาทิ Martin Garrix, Alan Walker, Afrojack, Axwell, Dimitri Vegas & Like Mike

งาน NEON Countdown Love, Music, Experience เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2022 – 1 ม.ค. 2023 เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่สาย EDM รอคอย สำหรับเข้างาน 3 วัน เริ่มต้น 4,200 บาท แล้วมาเจอกันได้เลย

เซ็นทรัลพัทยา (Central Pattaya)

ปิดท้ายมาที่งาน Central Pattaya Countdown 2023 ที่มาส่งความสนุกข้ามปีกับกองทัพศิลปินดังระดับแถวหน้าของเมืองไทย เริ่มจาก SILLY FOOLS, GREASY CAFÉ, LAZYLOXY & SAMBLACK, INDIGO, ลำไย ไหทองคำ, J JETRIN, TAITOSMITH, คณะขวัญใจ, MOCCAGARDEN, WANYAI X MON MONIK, BOY PEACEMAKER, DAX ROCK RIDER และ DJ.TEEN & MC Amway เรียกได้ว่าครบรสทุกแนวเพลง ทั้งป๊อป ร็อก ลูกทุ่ง อินดี้ เพื่อชีวิต

พร้อมชมความอลังการของพลุสุดตระการตา อิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารหลากหลายร้านดัง 1 ธ.ค. 2022 – 15 ม.ค. 2023 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ที่ ลานซันเคน ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา

เป็นยังไงกันบ้างกับ 10 พิกัด เคานต์ดาวน์ 2023 กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ใครจะไปที่ไหน เดินทางที่ไหนสะดวกต้องรีบวางแผนกันแล้วนะ ไม่งั้นอดมันส์แน่ๆ