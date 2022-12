ทิ้งทวนท้ายปีกับ “15 SCG Highlights of the Year 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣”

รวบรวมไฮไลท์เด็ดๆของเอสซีจีตลอดปีนี้ในทุกแง่มุม ทั้งInnovation และESG 🌳เตรียมพร้อมไปสู่ The Next Chapter in 2023🎉

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดพระบรม

ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐาน ณ เอสซีจี

https://bit.ly/3Q7NzB7

2. SCG : The Next Chapter : SCG ขยายธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการใหม่ รับมือโลกเปลี่ยน

https://bit.ly/3PP3ofP

3. SCG โชว์นวัตกรรมสีเขียว บนเวที APEC 2022 Thailand รวมพลังฟื้นฟูเศรษฐกิจยั่งยืน ต่อยอด BCG

https://bit.ly/3jkav3s

4. ESG Symposium : SCG รวมพลัง 315 พันธมิตร สู้วิกฤตโลกรวน ผลักดันนวัตกรรม Net Zero ครั้งแรกในประเทศ

https://bit.ly/3FSseqj

5. SCG ธุรกิจยั่งยืน อันดับ 1 ของโลก จาก DJSI และองค์กรแรกในอาเซียนที่เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 19

https://bit.ly/3WnUQyT

6. SCGC เดินเครื่องโรงงาน LSP เตรียมพร้อมด้านวัตถุดิบตั้งต้น สำหรับการผลิตปิโตรเคมีที่เวียดนาม

https://bit.ly/3jtYM2y

7. SCG รับ 9 รางวัลความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการองค์กร โดดเด่นด้านผู้นำ ทรัพยากรบุคคล 20 ปีซ้อน และ Digital Excellence สาขา Company of the Future

https://bit.ly/3C2CxXU

8. SCG ผนึก ไมโครซอฟท์ ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัลครบวงจร เร่งตอบโจทย์ลูกค้า “ตรงใจ-ฉับไว-ล้ำเทรนด์”

https://bit.ly/3FUoJzV

9. SCG คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการอยู่อาศัย

https://bit.ly/3Gjh7bB

10. แจ้งเกิด SCGC GREEN POLYMER ในเวทีโลก K 2022 รับเทรนด์พลาสติกเพื่อโลกยั่งยืน

https://bit.ly/3WGmtD5

11. SCGP เข้าสู่ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับโลก

https://bit.ly/3IaLSAy

12. SCG รับรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards จากโครงการ “พลังชุมชน” สร้างอาชีพแก้จนกว่า 10,000 ราย

https://bit.ly/3YNPBdr

13. SCG รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

https://bit.ly/3WLD8F4

14. SCG ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลด้วยบ้านปะการัง ผลิตจากปูนรักษ์โลก CPAC 3D Printing Solution

https://bit.ly/3WM4zin

15. เปิดตัว ‘SCGJWD’ ดิจิทัลโลจิสติกส์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน

https://bit.ly/3PRT3Q1

#SCG #SCG_ESG #SCGPassionForBetter