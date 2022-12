ดีแทคเตรียมสัญญาณพร้อมรับวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2566 จัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรับคนเดินทางท่องเที่ยวรับลมหนาว และใช้วันหยุดยาวพักผ่อน คาดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองทั่วไทยจะได้รับการสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งชาว Digital nomad ที่มาท่องเที่ยวพร้อมทำงานได้ทุกที่ในโลกผ่านระบบออนไลน์

นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนกันในช่วงวันหยุดยาว รวมถึงการเปิดประเทศที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น และไทยยังเป็นจุดหมายของชาว Digital nomad ที่มีไลฟ์สไตล์ดิจิทัลที่เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับทำงานได้ทุกที่ในโลกผ่านระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ดีแทคได้ขยายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทีมดูแลสัญญาณตลอด 24 ชั่วโมงทั่วไทยในช่วงเฉลิมฉลองสู่ปีเถาะ”

ดีแทคจัดทัพพร้อมให้บริการมือถือเพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารรวมถึงช่วงเฉลิมฉลองสู่ปีใหม่และท่องเที่ยว ดีแทคได้มุ่งขยายสัญญาณ 5G อย่างต่อเนื่องด้วยคลื่น 700 MHz ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 77 จังหวัดแล้วภายในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา และติดตั้งสถานีฐานบนเครือข่าย 5G เพิ่มขึ้นโดยมีทั้งสิ้นประมาณ 18,800 สถานีฐาน (ข้อมูลไตรมาส 3/2565) ซึ่งดีแทคเห็นความสำคัญในพฤติกรรมใช้งานดิจิทัลทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงการที่ไทยถูกจัดอันดับเมืองที่น่าทำงานของชาว Digital Nomad เช่น เชียงใหม่ติดอันดับ 3 ของ The 16 Best Cities For Digital Nomads To Explore ในปี 2565 ของ By Digital Nomad เป็นต้น จึงได้ขยายสัญญาณรองรับพฤติกรรมการใช้งานที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ

ดีแทคชู 5 แนวทางพร้อมรองรับช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ 2566