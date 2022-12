บริษัท โรฟีก้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมอาหารเสริมมาตรฐานระดับโลก ปิดปีอย่างยอดเยี่ยม โดยสามารถฝ่าด่านกรรมการสุดหินด้วยการคว้า 4 รางวัลคุณภาพระดับเอเชียมาครองได้สำเร็จ ตอกย้ำผลิตภัณฑ์คุณภาพ ความเป็นตัวจริงเรื่องตับ คว้ารางวัล GLOBAL BIZ AWARDS 2022 สุดยอดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม จากซูเปอร์ฟรุ๊ตพรูนัสมูเม่ได้มาตรฐานระดับสากล แสดงถึงความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพคนไทย และอีก 3 รางวัลคุณภาพอย่าง รางวัล BEST PRODUCT OF THE YEAR 2022 จากสถาบันเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย BRAND AWARDS COMPANY 2022 ธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 โครงการเสริมสร้างพัฒนาธุรกิจ จาก และล่าสุด กับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2565 จากสมาคมธุรกิจอาเซียน

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของโรฟีก้าในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิดที่ล้ำสมัย นำเทคโนโลยีผนวกเข้ากับการใช้วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมจากสารสกัดพรูนัสมูเม่ (Prunus Mume) ขานรับนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพคนไทย ปี2565 ได้อย่างสอดคล้อง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยและเป็นองค์กรเดินหน้ามุ่งมั่นสร้างสังคมสุขภาพดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

คุณชาญชัย อิงเวโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรฟีก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างมากที่ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเฮฟฟีก้า นวัตกรรมอาหารเสริมบำรุงตับได้รับถึง 4 รางวัลรวดในปีเดียว จากจุดเริ่มต้นจากความตั้งใจที่อยากจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ นวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงสุขภาพดีแบบเห็นผลได้จริงให้กับคนไทย เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯที่สินค้าของเราช่วยให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีขึ้น ต้องบอกว่าช่วง 2-3 ปีหลังเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากจากลูกค้ามากหน้าหลายตาทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะลูกค้าที่ค่าตับสูง เป็นไขมันพอกตับจนเกิดการบอกต่อ ทำให้เฮฟฟีก้าเติบโตอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้

คุณชาญชัย ประธานกรรมการบริหาร ยังทิ้งท้าย อยากให้คนไทยรู้เท่าทันถึงอันตรายจากปัญหาสุขภาพจาก “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” หรือ NCDs แบบไม่รู้ตัว อย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคความดัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรคตับ” ซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่ทันระวังตัว พฤติกรรมธรรมดาแต่อันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง การกินอาหารของทอดของมัน ไขมันสูง ดื่มแอลกอฮอล์ แวดล้อมไปด้วยมลพิษรอบตัว ความเครียดประจำวัน พักผ่อนไม่เพียงพอ อาจนำไปสู่ภาวะไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็งที่สามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ โรคตับเป็นภัยเงียบ

การละเลยไม่ดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพองค์รวม รู้ตัวอีกทีก็อาจสายเกินแก้ เพราะเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องที่เราควรโอนอ่อนผ่อนปรนได้ ถ้าหากเราละเลยสุขภาพบ่อยๆ มันเป็นอะไรที่เสียแล้วเสียเลย กู้กลับมาได้ยาก หรือกว่าจะทำให้กลับมาสุขภาพดีอีกครั้งมันต้องใช้เวลานาน เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา เสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพตับจึงถือเป็นกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพดีแบบยั่งยืน อยากให้คนไทยเห็นความสำคัญถึงตรงนี้มากๆ เพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเราสามารถป้องกันได้หากเราดูแลสุขภาพให้ดีก่อนเป็น

ปัญหาโรคตับดูมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเจ็บป่วยและตายด้วยโรคมะเร็งมาช้านาน จากสถิติล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 โดยองค์กรอนามัยโลก (World Health Organization) ชี้ชัดว่าสถานการณ์มะเร็งตับทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ แนวโน้มการเกิดโรคมะเร็งตับเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายและคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 55% ภายในปีค.ศ.2040 ด้วยเหตุนี้ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จึงเร่งทำงานร่วมกันเพื่อสร้างรูปแบบ แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคตับให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯเองก็ได้วางแผนเชิงกลยุทธ์ ปรับเปลี่ยนแผนงานให้ทันสถานการณ์ และบริหารจัดการเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมุ่งตอบสนองความต้องการในการดูแลสุขภาพของลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ ตลอดจนการจัดอบรมทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมการให้คำแนะนำ ดูแลสุขภาพเชิงรุก ส่งเสริมการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่ลูกค้าของเราและคนไทยที่สนใจ เตรียมตัวเข้าสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯจะยังคงเดินหน้ามุ่งเน้นพัฒนาสินค้าคุณภาพที่มีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับต่อไปในอีกหลากหลายมิติ พร้อมรับมือกับปัญหาสุขภาพที่ทวีคูณมากขึ้น รวมถึงการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อยกระดับองค์กร รองรับการเติบโต และการขยายธุรกิจใหม่ๆในสายงานสุขภาพของบริษัทฯต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารบริษัทฯ หลากหลายความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพตับ รวมถึงปรึกษาปัญหาสุขภาพที่อาจส่งผลมาจากตับได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก Facebook “Hepheka เฮฟฟีก้า” หรือเว็บไซต์ www.rophekathailand.com หรือ Line : @hepheka