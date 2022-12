บริการ my by NT ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน รับสิทธิ์โทรและส่ง SMS ในเครือข่าย my ฟรี พร้อมใช้งาน Application LINE ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถใช้งานได้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.00.01 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 23.59.59 น.