เริ่มแล้ว! งาน ‘MEGA COUNTDOWN 2023’ ที่กลับมาอีกครั้ง อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิม เฉลิมฉลองความสุขส่งท้ายปี 2565 และร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปีของเมกาบางนา

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ศูนย์การค้าที่จะทำให้ทุก ๆ วัน เป็นวันพิเศษสำหรับคนพิเศษเช่นคุณ กลับมาจัดงาน เฉลิมฉลองความสุขส่งท้ายปี 2565 และร่วมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของเมกาบางนาอย่างยิ่งใหญ่ กับคอนเสิร์ตที่ทุกคนรอคอยในงาน “MEGA COUNTDOWN 2023”

ภายใต้คอนเซ็ปต์ Unbox the Happiness ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของการเป็นแลนด์มาร์คงานเคาท์ดาวน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ตะวันออก ในเสาร์ที่ 31 ธันวาคม ซึ่งทุกคนได้สนุกสุดมันส์ไปกับศิลปินระดับแนวหน้าของไทย อาทิ POLYCAT, MEAN X SLAPKISS, THE TOYS, BOWKYLION, COCKTAIL, SLOT MACHINE และ GETSUNOVA บนเวทีพร้อมจอ LED ขนาดใหญ่ที่ดีไซน์ในรูปแบบ Wall Box และมีลูกเล่นสุดล้ำด้วยจอ LED แสดงแสงสี กราฟฟิค เล่นไฟตามจังหวะดนตรี พร้อมให้ทุกคนได้ถ่ายภาพเก๋ ๆ แชร์ต่อความสุขนี้ได้ให้สนุกมากยิ่งขึ้น พร้อมร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายโอกาสครบรอบ 10 ปี ศูนย์การค้าเมกาบางนา ด้วยการแสดงแสง สี เสียงชุดพิเศษ ซึ่งจะทำให้ค่ำคืนส่งท้ายปีนี้พิเศษกว่าที่เคย

พลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เมกาบางนา ดำเนินงานภายใต้แนวคิด ‘WE CREATE A BETTER EVERYDAY LIFE FOR THE MANY PEOPLE’ ทุกๆ กิจกรรมจะต้องตอบโจทย์และส่งเสริมช่วงเวลาแห่งความสุข เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เวลาที่เมกาบางนาได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด โดยงาน MEGA COUNTDOWN 2023 นับเป็นกิจกรรมไฮไลท์สำคัญของเมกาบางนาที่ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลาย โดยมีศิลปินระดับแนวหน้าของไทยมาร่วมมอบความสุขให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งในปีนี้ เราคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 150,000 คน นอกจากนี้ ความพิเศษของงาน MEGA COUNTDOWN 2023 ยังเป็นงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งศูนย์การค้าเมกาบางนา ที่ได้มอบประสบการณ์ความสุขให้กับลูกค้ามาโดยตลอดอีกด้วย”

นอกจากความยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ตสุดมันส์ MEGA COUNTDOWN 2023 แล้ว เมกาบางนายังได้ตกแต่งพื้นที่สร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองสุดพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเก็บภาพความประทับใจ และแชร์ความสุขต่อกันได้อย่างเต็มที่ผ่านตัวละครสุดน่ารัก ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘THE MAGIC FACTORY’ เรื่องราวของโรงงานของขวัญสุดมหัศจรรย์ในแอตแลนติก (ATLANTIC) ซึ่งเต็มไปด้วยเทือกเขาหิมะ และธารน้ำแข็งสีขาวสะอาดตา รวมไปถึงเซอร์ไพรส์จาก CHANEL แบรนด์ดังระดับโลกกับการตกแต่งพื้นที่สุดยิ่งใหญ่ CHANEL HOLIDAY INSTALLATION ในคอนเซ็ปต์สุดพิเศษ ‘GIVE WONDER, GIVE CHANEL’ ที่จะมาเติมเต็ม โมเมนต์แห่งความสุขให้สนุกยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกคนมาเก็บภาพความประทับใจและแชร์ภาพความสุขนี้ไปให้กับคนพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองไปด้วยกัน ซึ่งลูกค้ายังสามารถมาร่วมถ่ายภาพประทับใจนี้ได้ไปจนถึงวันที่ 5 ม.ค. 2566 นี้