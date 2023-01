FIRST PRIDE X SUBWAY ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ 2 ยักษ์ใหญ่แบรนด์อาหารดังจากอเมริกา เปิดตัว3เมนูแพลนต์เบส อร่อยสุขภาพดีได้แล้ววันนี้ ที่ร้านซับเวย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

แบรนด์ “เฟิร์สไพรด์” (FIRST PRIDE) ภายใต้ บริษัท ไทสัน ฟู้ดส์ หนึ่งในบริษัทอาหารใหญ่ที่สุดของโลกจากสหรัฐอเมริกา และยังเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช (Plant-based meat) กับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ผนึกกำลัง Subway แห่งอะเบาท์แพสชั่น แบรนด์อาหารสุดดังจากอเมริกาที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการที่จะทำให้อาหาร Healthy Food เข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกและง่ายขึ้น ล่าสุดกับการเขย่าวงการอาหารแพลนต์เบส เปิดตัวเมนูดีต่อสุขภาพ ตีตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพและผู้ชื่นชอบอาหารแพลนต์เบส รวมถึง ผู้บริโภคทุกกลุ่มให้ได้มาลิ้มลองเมนูใหม่จาก Subway ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสจาก FIRST PRIDE ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกใหม่ที่เหมือนเนื้อสัตว์มากที่สุดในปัจจุบัน แต่ทำจากพืช100% อุดมไปด้วยโปรตีนและไฟเบอร์สูง ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษ กับ 3 เมนูใหม่ ลิ้มลองได้แล้วที่ร้านซับเวย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นาย ยีออง เช็ง (Lee, Yeong Sheng) รองประธานกรรมการฝ่ายธุรกิจ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของไทสัน ฟู้ดส์ ที่เราต้องการสร้างอาหารที่ให้คุณค่าแก่ลูกค้าที่เป็นคนสำคัญของเรามากกว่าแค่เป็นอาหารทั่วไป ดังนั้นสินค้าทุกอย่างของ FIRST PRIDE เราคิดและผลิตอย่างพิถีพิถันให้เป็นอาหารที่สร้างประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างสูงสุด และครั้งนี้กับ Subway นับเป็นการร่วมมือทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทซึ่งเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการให้อาหาร Healthy Food เข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกและง่ายขึ้น อีกทั้ง บริษัท ไทสัน ฟู้ดส์ เองยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายให้กับ Subway ในต่างประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งในมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง Middle East รวมถึงในประเทศไทยอีกด้วยครับ”

ปัจจุบันตลาดอาหารทางเลือกเข้ามามีบทบาทและถือเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ทางเลือกสำคัญของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพสะท้อนถึงการก้าวสู่ Future Living หรือการใช้ชีวิตแห่งอนาคต โดยการใช้พลังงานสะอาด ดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารที่ดีทั้งต่อสุขภาพและโลกของเราอย่าง “เฟิร์สไพรด์” (FIRST PRIDE) ผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกใหม่ที่เหมือนเนื้อสัตว์มากที่สุดในปัจจุบัน แต่ทำจากพืช100% อุดมไปด้วยโปรตีนและไฟเบอร์สูงซึ่งผลิตภัณฑ์ เฟิร์สไพรด์ ยังมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างในตลาดอาหารแพลนต์เบสให้หลากหลายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคและประโยชน์ที่ได้รับสูงสุด โดยการนำเสนอทั้งประโยชน์ทางสุขภาพ มาพร้อมความอร่อยและความสุขในการได้รับประทานอาหารในแบบ “อร่อยได้ ไม่รู้สึกผิดในทุกมื้อ” อีกทั้งสร้างความสนุกให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกจำเจต่อภาพลักษณ์ของอาหารแพลนต์เบส ประกอบกับไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองที่ต้องเร่งรีบ ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น 3 เมนูสุขภาพจาก FIRST PRIDE X SUBWAY ที่ถูกรังสรรค์จากทั้งสองแบรนด์ผ่านผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสจึงถือเป็นอีกทางเลือกใหม่ที่โดนใจผู้บริโภค อันได้แก่ Original Chicken Strip แซนวิช, Original Chicken Strip สลัด และ Original Chicken Strip แรป

First Pride ยังมุ่งมั่นและสร้างสรรเมนูคุณภาพใหม่ๆจากผลิตภัณฑ์แพลนต์เบส เพื่อตอบโจทย์และเข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่มจากการ Collaborate กับร้านอาหารชื่อดังต่างๆอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถติดตามข่าวสารและผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก FIRST PRIDE ได้ทางเว็บไซต์ https://www.firstpridethailand.com/

ท่านสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ FIRST PRIDE ได้ที่ Lotus’s, Lotus’ Express, Lotus’s go fresh, Big C, Central Food Hall, Tops, Gourmet, Home Fresh Mart, Villa, Foodland, Max Valu และ Rimping สาขาใกล้บ้าน

หรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee / Lazada / Tyson /JD / Happy Fresh

พร้อมช่องทางอื่นๆ GrabMart, Pandamart, LINE MAN Mart, Freshket , แอปฯ AOW และช่องทางน้องใหม่ แอปฯ DEVERS