Moët & ; Chandon มอบประสบการณ์ปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ Aqua Bar โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ในคอนเซ็ปต์ Effervescence

พร้อมเปิดตัว “แพทริเซีย กู๊ด” ในฐานะ Friends of The House Moët & Chandon แชมเปญอันดับ 1 ของโลก ที่สุดแห่งความหรูหราและสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองของคนทั่วโลก ทั้งยังเป็นแชมเปญแก้วโปรดของ The Marquise de Pompadour ราชินีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศส มอบประสบการณ์ปาร์ตี้ระดับเอ็กซ์คลูซีฟในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองกับ “Moët & Chandon Effervescence”

ซึ่งจัดขึ้นอย่างหรูหราในเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับไหลถึงกว่า 20 ประเทศทั่วโลก อาทิ มิลาน (อิตาลี) ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) แมดริด (สเปน) นิวยอร์ค (สหรัฐอเมริกา) ปารีส (ฝรั่งเศส) ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) ฯลฯ ส่วนของประเทศไทย Moët & Chandon จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ Aqua Bar บาร์สุดหรูของโรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองภายใต้แสงไฟสุดโรแมนติกในแบบ Light Tunnel ให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนสัมผัสช่วงเวลาแห่งความสุขไปกับแชมเปญระดับโลก

คุณกนกกาญจน์ อินแกรม Marketing Director of Moët Hennessy พูดถึงความพิเศษของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เราผสมผสานแนวคิด “Essence of Celebration” บ่งบอกถึงสเน่ห์และกลิ่นอายของ Moët & Chandon สะท้อนความเป็นต้นแบบแห่งการเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีที่ 280 เพราะไม่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ครั้งใดที่จะสมบูรณ์แบบได้ถ้าไม่มี Moët & Chandon ซึ่งเป็น The finest Champagne เรายังนำแนวคิด Spark Togetherness เพื่อให้คนไทยได้เฉลิมฉลองร่วมกับผู้คนในเมืองหลวงอีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก พร้อมกับ Friends of The House ของเราที่เข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม”

สอดคล้องกับแนวคิดในการจัดงานของโรงแรมอนันตรา โดย มร. มาร์ค โอซูลิวาน ผู้จัดการใหญ่ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ กล่าวว่า “ที่อนันตราเราเชื่อว่า Life is a Journey เราจึงทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้าทุกคนของเรา เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างมากที่แชมเปญระดับโลกมอบความไว้ใจให้ Aqua Bar มีส่วนร่วมในการรังสรรค์ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองในงานระดับโลก อย่าง Moët & Chandon Effervescence”

ทั้งนี้ มร. โฮเซ่ ซานเลส ผู้จัดการโรงแรม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราได้ร่วมกับ Moët & ; Chandon ในการติดตั้งมุมถ่ายภาพต่างๆ ซึ่งเป็นสไตล์การออกแบบที่ Maison ได้ออกแบบไว้ ไม่เฉพาะในโรงแรมของเราที่กรุงเทพฯเท่านั้น แต่รวมถึงปารีส นิวยอร์ก มิลาน แมดริด และเมืองหลวงอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อตอบโจทย์ความเป็นเอกลักษณ์ของแชมเปญ Moët& ; Chandon หนึ่งในแชมเปญที่ดีที่สุดในโลกและนี้คือความพิเศษที่เราอยากมอบให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ จากAqua Bar ของเรา”

นอกจากนี้ Moët & Chandon ยังได้เปิดตัว แพทริเซียธัญชนก กู๊ด ในฐานะ Friends of The House จากประเทศไทยพร้อมบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่ได้เข้าร่วมงานของ Moët & Chandon ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ก่อนจะปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานด้วยปาร์ตี้สุดมันจาก DJ Ono ดีเจชื่อดัง เพื่อให้แขกคนพิเศษได้สัมผัสประสบการณ์แห่งความสนุกสนานและรสชาติแห่งการเฉลิมฉลองของ Moët & Chandon Champagne ภายใน Aqua Bar โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ตลอดค่ำคืน