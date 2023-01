แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์ความงามจากสหรัฐอเมริกา เผย 10 เทรนด์ความงามจากรายงาน The Future of Aesthetics ให้ผู้บริโภคได้รับบริการด้านความงามที่เต็มไปด้วยความรู้ มีพลัง และรู้สึกมั่นใจ

แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ (Allergan Aesthetics) บริษัทในเครือ AbbVie ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม เปิดเผย 10 เทรนด์ความงามของคนทั่วโลกที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับความงามของโลกในอนาคต โดยเฉพาะในระยะ 5 ปีข้างหน้า และช่วยให้ผู้ให้บริการเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภค ก่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์บริการที่จะสร้างความพึงพอใจให้คนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่าเวชศาสตร์ความงามจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและสร้างพลังให้ตนเองมากขึ้น

10 เทรนด์โลกด้านความงามดังกล่าว ถูกเปิดเผยใน รายงานเรื่อง ‘The Future of Aesthetics’ ที่รวบรวมข้อมูลจากผู้นำในธุรกิจความงามใน 13 ตลาดหลักทั่วโลก และได้รับการยืนยันข้อมูลจากการสำรวจทางสื่อออนไลน์หลากหลายแพลตฟอร์ม รายงานชิ้นนี้ถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกในงานประชุมเชิงวิชาการด้านความงามของโลกครั้งที่ 20 (20th Aesthetics AMWC) ซึ่งจัดขึ้นที่โมนาโคไม่นานมานี้

รายงานดังกล่าวเป็นผลงานการศึกษาของแอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์ความงามจากสหรัฐอเมริกา เป็นผู้พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายแบรนด์และผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม รวมทั้งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยที่มีงานวิจัยรองรับมากกว่า 4,000 ชิ้นและได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงสารเติมเต็มที่ยกกระชับและปรับรูปหน้า และเทคโนโลยีการสลายไขมันด้วยความเย็นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานทั้งจากแพทย์ผู้ทำการรักษาและผู้เข้ารับบริการทั่วไป มีเครือข่ายขยายพันธมิตรกับสถาบันความงามกว่า 1,200 คลินิกทั่วประเทศ

แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ ริเริ่มการทำรายงานดังกล่าวขึ้นด้วยเล็งเห็นว่าธุรกิจเกี่ยวกับเวชศาสตร์ความงามเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สถานการณ์โควิดก็ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ และการดูแลตัวเองมากขึ้น จนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมมากมาย

รายงานเรื่อง The Future of Aesthetics จึงเน้นที่การค้นหาว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมหรือไม่ และพฤติกรรมของผู้บริโภคได้แปรเปลี่ยนไปตามการตลาดอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ให้บริการเสริมความงามสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

คุณรัชนา ดังโกสินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านเวชศาสตร์ความงาม แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมจึงต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในตลาดและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามารับบริการด้านความงามได้รับความรู้เพิ่มขึ้น (educated) มีพลัง (empowered) และรู้สึกมั่นใจ (confident)

รายงาน The Future of Aesthetics ชี้ให้เห็นว่า ประเด็นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันและเป็นที่มาของ 10 เทรนด์ดังกล่าวมี 4 เรื่อง ได้แก่ ทัศนคติใหม่ที่มองว่าความงามคือการสร้างพลังให้ตัวเอง (Beauty Empowerment) การที่คนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับความงามมากขึ้น (Aesthetic Literacy) มุมมองที่เชื่อว่าการทำทรีทเมนต์ (ที่ไม่ใช่การทำศัลยกรรม) ไม่ใช่เรื่องต้องปกปิดอีกต่อไป (Destigmatized Treatments) และความตระหนักถึงการเลือกสินค้าที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Back to Nature)

“จากรายงานนี้และประสบการณ์ของ แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ พบว่าในโลกยุคปัจจุบัน ลูกค้าส่วนใหญ่สามารถหาข้อมูลเรื่องเวชศาสตร์ความงามได้ด้วยตนเอง ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งยังเปิดรับวิธีการเติมเต็มความมั่นใจบนใบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากการวิจัยพบว่า 80% พร้อมเปิดรับการทำทรีทเมนต์ที่เรือนร่าง และ 81% พร้อมเปิดรับการทำทรีทเมนต์ที่ใบหน้า ดังนั้นแอลเลอร์แกน เอสเธติกส์จึงยิ่งต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่จะช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านเวชศาสตร์ความงาม พร้อมทั้งตอบทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด นั่นจึงเป็นที่มาให้เราทำการสำรวจและพบ 10 เทรนด์น่าสนใจที่เราอยากแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้”

10 เทรนด์นิยามความงามแห่งอนาคตที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคตอย่างน้อยในอีก 5 ปีข้างหน้าของแวดวงเวชศาสตร์ความงามได้แก่

ความหลากหลายของแต่ละปัจเจกบุคคล – ผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเชื้อชาติใดก็ตาม ต่างก็สนใจที่จะดูแลเรื่องความงาม และต้องการให้เอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของตนเองฉายชัดออกมา

นิยามใหม่ของบุรุษ – นิยามเรื่องความงามของสุภาพบุรุษในปัจจุบันมีขอบเขตกว้างขวางและมีความเป็นไปได้ในทุกมิติ และในอนาคตผู้ชายจะมีทางเลือกที่อิสระมากขึ้นในเรื่องความงามของตนเอง

ความงามที่ครอบคลุมทุกเพศ – ความงามจะไม่ถูกแบ่งเป็นความงามสำหรับเพศไหนอีกต่อไป

นิยามความงามเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา – นิยามของความงามจะไม่มีรูปแบบที่ถูกกำหนดตายตัวอีกต่อไป แต่เปิดช่องให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ก้าวเข้ามาเป็นตัวกำหนดนิยามของความงาม

ประสบการณ์เหนือระดับ – ลูกค้าที่มีความภักดีต่อบริการและสินค้าด้านความงาม มีความคาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมครอบคลุมแบบ 360 องศา ในทุกจุดที่ได้สัมผัสกับบริการหรือผลิตภัณฑ์

เปิดโลกใหม่ของความงามบนเรือนร่าง – นอกจากการดูแลความงามบนใบหน้าซึ่งได้รับความสำคัญมาตลอดแล้ว ปัจจุบันผู้ให้บริการด้านความงามทั่วโลกเริ่มเห็นแนวโน้มการดูแลความงามบนร่างกายซึ่งจะสร้างโอกาสใหม่ในการขยายธุรกิจและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอีกมาก

งามอย่างมีจริยธรรม – ผู้ให้บริการด้านความงามต้องให้บริการอย่างมีมาตรฐานในระดับสูง

งามในแบบโลกดิจิทัล – ทุกวันนี้ ผู้คนเห็นภาพตนเองในสื่อดิจิทัลเป็นประจำ มีการใช้เทคโนโลยีตกแต่งภาพมากมาย ภาพตนเองที่ผู้คนเห็นในสื่อเหล่านี้ อาจบิดเบือนไปจากความจริง และอาจทำให้คนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับตนเองและความงามได้

ความงามและเมตะเวิร์ส – คนในโลกอนาคตจะกลายเป็นบุคคลเสมือน (virtual native) ที่อาศัยอยู่ทั้งในโลกจริงและโลกดิจิทัล

จุดจบของความแก่ชรา – ผู้บริโภคพร้อมที่จะเริ่มทำทรีทเมนต์เพื่อดูแลความงามเร็วขึ้นเพื่อชะลอสัญญาณแห่งวัย ในขณะที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้การสร้าง (regenerate) เซลล์ใหม่มีความเป็นไปได้มากขึ้น แต่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้หมายถึงจุดจบของความแก่ชราหรือไม่

ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.allerganaesthetics.co.th นอกจากนี้ แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ ยังเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเทรนด์นิยามความงามแห่งอนาคตมทั้ง 10 เทรนด์เพื่อเผยแผร่ในปี 2566 ต่อไป