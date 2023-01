กรุงเทพฯ – บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack ’n Jill) ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้วยการคว้ารางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2565” เป็นปีที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย สถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานเป็นเลิศด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล

ซึ่งในปีนี้ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลทั้งสิ้น 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นด้านอาหาร (ประเภททั่วไป)



โดยมี นายวัฒน์ธวุฒิ เอื้อภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน เป็นตัวแทนในการรับรางวัล รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ด้วย ผลิตภัณฑ์พัฟเค้กสอดไส้ครีมกลิ่นส้ม ตราดิวเบอร์รี่ (Dewberry Puff Cake Orange)



โดยมี นายบุญญรัตน์ ชูเนตร์ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและความยั่งยืน เป็นตัวแทนในการรับรางวัล

นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ รองประธาน และ ผู้จัดการทั่วไป ประเทศไทย ลาว และ กัมพูชา บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่ยูอาร์ซีเป็นแบรนด์ผู้ผลิตขนมชั้นนำของประเทศไทย การได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเป็นการตอกย้ำว่า ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญสูงสุดกับด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พนักงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ UR Green ซึ่งเราให้คำมั่นสัญญาว่าจะคงรักษามาตรฐาน และจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความสุขให้กับผู้บริโภคทุกคนผ่านขนมขบเคี้ยวของเราต่อไป”

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/urcthailandofficial หรือเว็บไซต์ www.urcthailand.com

เกี่ยวกับบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2535 ภายใต้การบริหารงานของ JG SUMMIT HOLDINGS. INC. ซึ่งเป็นบริษัทแม่และดำเนินธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์มาเป็นเวลากว่า 40 ปี โดย ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้ แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack ‘n Jill) โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ ฟันโอ, ทิวลี่, โรลเลอร์ โคสเตอร์, โลซาน, ดิวเบอร์รี่, ไดนาไมท์ และ ลัช เป็นต้น ซึ่งตลอด 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในคุณค่าหลักของพันธกิจ คือ การมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทุกคน หรือ Delight Everyone with Good Food Choice.