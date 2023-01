โอกิลวี่ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ เป็นที่หนึ่งของไทยอีกครั้ง

ชนะรางวัล Best of Discipline ตัวเดียวของไทย

พร้อมด้วย 2 GOLD 6 SILVER 6 BRONZE 6 MERIT จากเวที ONE Asia Creative Awards

โอกิลวี่ ประเทศไทย คว้าชัยระดับอินเตอร์เวทีแรกของปี จากเวที ONE Asia Creative Awards โดยได้รับรางวัลมากที่สุดในไทย ถึง 21 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best of Discipline (เทียบเท่ารางวัลระดับกรังด์ปรีซ์) 1 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดรางวัลเดียวที่ไทยได้ในปีนี้ พร้อมทั้ง GOLD 2 รางวัล SILVER 6 รางวัล BRONZE 6 รางวัล และ MERIT อีก 6 รางวัล ทั้งยังมีคะแนนรวมเป็นอันดับ 1 ของไทย และอันดับ 3 ของเอเชีย จนทำให้โอกิลวี่ได้รับตำแหน่งNetwork of the Year ไปครองอีกด้วย โดย ONE Asia นั้นเป็นเวทีใหญ่ระดับอินเตอร์ที่นำเสนอสุดยอดผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์จากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สำหรับผลงานที่ได้รางวัลในครั้งนี้ ครอบคลุมหลากหลายประเภทและแพลตฟอร์ม เริ่มด้วย No Pests Allowed งานครีเอทีฟอิมแพคแรงจาก Googo Green ที่ได้รับรางวัลสูงสุดคือ Best of Discipline ในหมวด Print/OOH และยังคว้ารางวัล Gold, Silver และ Bronze ในหมวดเดียวกันไปได้อีกด้วย ในขณะที่ Amazing Thailand. Culture to Commerce.

งานโปรโมทการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สุดล้ำจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล Gold ในหมวด Gaming พร้อมทั้ง Silver, Bronze, Merit ในหมวดอื่นๆเช่น Brand Entertainment, Digital Craft, Innovation รวมกันมากถึง 10 รางวัล ส่วน The Innocent Eyes, The Eyes, และ Lefts & Right จาก Voiz นั้นก็ได้รางวัล Silver, Bronze, และ Merit ในหมวด Film & Video ตามลำดับ อีกทั้ง Breath of Thailand ที่สนับสนุนให้คนไทยออกไปสูดอากาศสดชื่นจาก Halls ก็ได้รับรางวัล Bronze ในหมวด Integrated และ More Space ที่ได้แรงบันดาลใจจากอินไซต์ของผู้ใช้จริงจาก IKEA ก็ได้รับ 2 Merit ในหมวด Print & OOH ปิดท้ายด้วย Love Your Gut ที่ส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพลำไส้จาก ดัชชี่ ที่ได้ 1 Merit ในหมวด Film & Video

กำพล ลักษณะจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ โอกิลวี่ ประเทศไทย กล่าวว่า “โอกิลวี่เราให้ความสำคัญกับ Effective Impact มาตลอด ซึ่งจะมองความสำเร็จของงานจากหลายๆมิติ นอกจากผลลัพธ์ด้านธุรกิจและยอดขาย ด้านแบรนด์เป็นที่รู้จักและชื่นชอบ แน่นอนว่ารางวัลจากเวทีต่างๆคือเครื่องการันตีถึงคุณภาพและศักยภาพของงานของเราที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะเวทีอย่าง ONE Asia ที่ได้ชื่อว่าเป็นเวทีระดับท็อปของเอเชียแปซิฟิก ผมขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทเวลาและหัวใจอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์งานให้ออกมาดีที่สุด และที่สำคัญคือขอขอบคุณลูกค้าทุกเจ้าที่ไว้วางใจให้เราสร้างผลงานที่มีอิมแพคร่วมกันมาตลอด เราทำงานกับลูกค้าแบบพาร์ทเนอร์ที่เคารพซึ่งกันและกัน และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในทุกๆกระบวนการ และในที่สุดนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมยินดีไปด้วยกันอีกครั้งครับ”

21 รางวัลที่ โอกิลวี่ ประเทศไทย คว้าชัยในปีนี้ ได้แก่

Googo Green

“No Pests Allowed”

– Best of Discipline จากหมวด Print & OOH

– 1 Gold จากหมวด Print & OOH

– 1 Silver จากหมวด Print & OOH

– 1 Bronze จากหมวด Print & OOH

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

“Amazing Thailand. Culture to Commerce.”

– 1 Gold จากหมวด Gaming

– 1 Silver จากหมวด Brand Entertainment

– 1 Silver จากหมวด Innovation

– 1 Silver จากหมวด Integrated

– 1 Silver จากหมวด Interactive, Online & Mobile

– 1 Bronze จากหมวด Brand Entertainment

– 1 Bronze จากหมวด Direct Marketing

– 1 Bronze จากหมวด Direct Marketing

– 1 Merit จากหมวด Interactive, Online & Mobil

– 1 Merit จากหมวด Digital Craft

– 1 Gold จากหมวด Gaming – 1 Silver จากหมวด Brand Entertainment – 1 Silver จากหมวด Innovation – 1 Silver จากหมวด Integrated – 1 Silver จากหมวด Interactive, Online & Mobile – 1 Bronze จากหมวด Brand Entertainment – 1 Bronze จากหมวด Direct Marketing – 1 Bronze จากหมวด Direct Marketing – 1 Merit จากหมวด Interactive, Online & Mobil – 1 Merit จากหมวด Digital Craft Voiz

“The Innocent Eyes” [ชมภาพยนตร์โฆษณาได้ที่ https://bit.ly/3eF3ybk ]

– 1 Silver จากหมวด Film & Video

“The Eyes”

– 1 Bronze จากหมวด Film & Video

“Left and Right” [ชมภาพยนตร์โฆษณาได้ที่ https://bit.ly/3SeXaoO ]

– 1 Merit จากหมวด Film & Video

Halls

“Breath of Thailand”

– 1 Bronze จากหมวด Integrated

IKEA

“More Space”

– 1 Merit จากหมวด Print & OOH

– 1 Merit จากหมวด Print & OOH