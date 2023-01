เปิดประสบการณ์ใหม่ ครั้งแรกกับ ‘ถุงเท้าไร้กลิ่น (Zero Odor Socks)’

ด้วยนวัตกรรมใหม่ Nano Technology ล่าสุด จากแบรนด์ไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

‘อะโร-กายา’ (ARO-KAYA) ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ ‘Happiness, Healthiness ความสุขที่มาพร้อมกับสุขภาพที่ดี‘

หมดปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากการใช้ Nano Technology นำสารสกัด Collagen Peptides จากเกล็ดปลาทะเล Milkfish มาผสมกับ Cellulose ที่สกัดจากเยื่อไม้ ที่มีคุณสมบัติตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งมีผลวิจัยรองรับในเรื่องช่วยขจัดกลิ่น ลดปัญหากลิ่นอับ ปัญหาเท้าแห้ง เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ อีกทั้งเนื้อผ้ายังให้ความรู้สึกนุ่มนวลกับเท้าอย่างมาก ทำให้เท้าของผู้สวมใส่ชุ่มชื้น ถนอมผิวเท้า ทอเป็นเนื้อเดียวกันไม่ทิ้งรอยตะเข็บ ไม่ระคายเคืองผิว และไม่กดเจ็บ ใส่สบายได้ทุกๆ วัน

การันตีถึงคุณภาพที่มีมากกว่าถุงเท้าธรรมดา เพราะ ‘ถุงเท้าไร้กลิ่น (Zero Odor Socks)’ ของ อะโร-กายา’ (ARO-KAYA) ผ่านการรับรอง OEKO-TEX Standard 100 ซึ่งถือเป็นหลักในการทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มาตรฐานสากลระดับโลก ที่ (The International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology) ฉะนั้นมั่นใจได้ว่า ‘ถุงเท้าไร้กลิ่น (Zero Odor Socks)’ ของ อะโร-กายา’ (ARO-KAYA) ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นที่แน่นอน นอกจากนั้นยังมีสถาบันที่ยืนยันในเรื่องของเส้นใยที่มีส่วนผสมของคอลลาเจน ช่วยเก็บกักความชุ่มชื่นของผิว โดยได้การรับรองจากสถาบัน TTRI (Taiwan Textile Research Institute) อีกด้วย เพราะฉะนั้นให้คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพคุ้มค่าสมราคาแน่นอน

‘ถุงเท้าไร้กลิ่น (Zero odor socks)’ ถูกออกแบบมา 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ถุงเท้าซ่อน (Foot cover) มีแถบซิลิโคนกันเลื่อนหลุด เหมาะสำหรับใส่กับรองเท้าคัตชู รองเท้าผ้าใบ และถุงเท้าสั้น (No show) ถุงเท้าข้อต่ำสำหรับรองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬา รวมถึงถุงเท้ารุ่นเสริมหนาบริเวณฝ่าเท้า (Cushion added) สามารถรองรับน้ำหนักเวลาสวมใส่ เหมาะสำหรับใส่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา หรือผู้ที่มีปัญหาส้นเท้าแตก โดยมาในโทนสีขาว สีดำ และสีเทา

พบกับผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ทำให้ทุกคนรู้สึกดีกับตัวเองจากแบรนด์ ‘อะโร-กายา’ (ARO-KAYA) ได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ที่ www.aro-kaya.com

‘อะโร-กายา’ (ARO-KAYA) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ ภายใต้ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ที่สร้างสรรค์จากงานวิจัยนวัตกรรมด้านสิ่งทอและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยการันตีความน่าเชื่อถือจากใบรับรองของสถาบันวิจัยชั้นนำ พร้อมไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับ BCG Model ผลิตภัณฑ์ของ ‘อะโร-กายา’ จึงเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่รักสุขภาพ และรักโลกอย่างแท้จริง