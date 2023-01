แรงๆ แรงอีกแล้ว! ของดีมีคุณภาพระดับโลก ไม่ต้องพูดเยอะ จะมีกระแสเองตลอดๆ

คุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ ผู้บริหารสาวสุดแกร่งจาก มาร์เชลล่า marcella และเครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ Power We Can Choose หลังจากประสบความสำเร็จแล้วที่ไทย ลุยบุกต่อเนื่องที่ตลาดต่างประเทศ งานใหญ่ ไทยแลนด์โปรดักส์เอ็กซ์โป Thailand Products Expo 2023 จัดขึ้นแล้วตั้งแต่ 12-15 มกราคมที่เมืองพนมเปญ กัมพูชา ที่ Koh Pich Exhibition Convention Center

คุณนุ้ย สุวิมล นำทีมหล่อแรงมาพร้อม มิสเตอร์มี Mister ME 2023 จากไทย

– ไม้เอก สันติภาพ ทองระย้า, ปาล์ม ทัศนาถ ตู้จินดา, ก้อง ธเนศ คนเพียร, ฟร้อง ฐากูร ประยูรโต, บอล มนต์วิทย์ พิสิฐบุตร, พ็อตเตอร์ ชยพล บุญรักษา

ส่วนทีมมิสเตอร์มี ลาว ก็หล่อกระซวกใจ

– อาสุน สมแพง ลาวเชิง, เวียง เวียงคำ จันทะวงสา, กิโต้ พมมะสิด สีสาน, โอเว้น เฮืองปะเสิด สุดาวง, ก็อป พนทะวะดี จุนละมะนี

มิสเตอร์มี Mister ME ทั้งไทยและลาว ต่างหล่อเด่นเตะตายิ่ง มาร่วมพิธีเปิด คนมาร่วมงานและแฟนคลับชาวเขมร ต่างตื่นตาตื่นใจ เรียกเสียงฮือฮาได้มากๆ ในงานมีคนสำคัญมาร่วมงานด้ว เช่น คุณติ๋ม จีรนันท์ วงษ์มงคล ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในกัมพูชา

คุณนุ้ย สุวิมล เปิดใจดังๆ “เครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ ขายดีเกินคาด ที่กัมพูชา เราจึงนำทีมมิสเตอร์มี Mister ME มาร่วมเดินแบบในงานใหญ่ ไทยแลนด์โปรดักส์เอ็กซ์โป Thailand Products Expo 2023 ที่เมืองพนมเปญ กัมพูชา สินค้าเรานวำมาร่วมออกบูธด้วย เรานำมาร่วมออกบูธด้วย เช่น เครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์, ธนิน บอดี้โลชั่น Thanin, บอดี้สครับ Thanin Body Scrub ,ครีมอาบน้ำ Thanin Bath & shower Gel นักธุรกิจกัมพูชา และคนที่นี้สนใจสั่งซื้อกันเยอะมากๆ

“เครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้และทีมมิสเตอร์มี จะมีงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี บอกเลยว่า ต้องตามติดให้ดีๆ”

คุณละออ อุ่นเสนีย์ Marketing Manager ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มาร์เชลล่า marcella และเครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ Power We Can Choose ให้สัมภาษณ์ตรงๆ “กัมพูชาเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆ มีกำลังซื้อสูงขึ้นๆ เราสนใจ ตั้งใจเจาะตลาดที่นี้ เพราะคนกัมพูชาส่วนใหญ่ชอบสินค้าไทย เรามั่นใจเครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ จะไปได้ดีที่ตลาดกัมพูชา”

น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน คนสำคัญที่คอยดูแลทั้งทีมมิสเตอร์มีไทย-ลาว บอกเลยว่า “ชุดของเรา มาในแบบน้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ กิจกรรมของมิสเตอร์มี Mister ME จะมีตลอดทั้งปี รับรองว้าวๆ ทุกงานแน่นอน ปกติน็อตจะอวยอะไรง่ายๆ ถ้าไม่ดีจริง เครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ ของดีจริงๆ จึงต้องบอกต่อดังๆ”

เวียง เวียงคำ จันทะวงสา มิสเตอร์มี Mister ME ลาว หนุ่มฮอตกล้ามแน่นบอกเลยว่า “เป็นการมาเดินแบบที่กัมพูชาเป็นครั้งแรก ตื่นเต้นสนุกดีครับ ฝากครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ ด้วยนะครับ ลองเลยแล้วจะติดใจแรง”

ก้อง ธเนศ คนเพียร มิสเตอร์มี Mister ME ไทย หนุ่มเท่หล่อ “ก่อนมาฟิตหุ่นพร้อมแล้วครับ ได้มาเดินแบบที่กัมพูชาเป็นครั้งแรกในชีวิต อยากกลับมาอีกครับ ถ้ามีงานที่นี้ผมก็พร้อมบินมา พลังที่เราเลือกได้ เครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ ผมคิดว่าบุกตลาดกัมพูชาได้แน่นอน เพราะของดีจริง ราคาไม่แพง”

ต้องติดตามต่อ เครื่องดื่ม ME มี เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ ได้ Power We Can Choose และอีกหลายสินค้าคุณภาพในเครือได้แล้ว ทุกโซเซียล

เว็บไซต์ : https://www.marcellathailand.com

เพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrink/

ไอจี : https://www.instagram.com/mar.cella_official

Tiktok : https://www.tiktok.com/@meenergy_drink