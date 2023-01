Roborock ย้ำภาพผู้นำด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นอัจฉริยะ เปิด Roborock Dyad Pro ยกระดับการทำความสะอาดที่เหนือกว่า 

11 มกราคม 2566, กรุงเทพฯ – Roborock (โรโบร็อค) แบรนด์ผู้นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นอัจฉริยะระดับโลก จัดงานแถลงข่าว ‘Product Launch Event New Roborock Beyond All Cleaners’ ทางเลือกใหม่ เพื่อยกระดับการทำความสะอาดขึ้นไปอีกขั้น เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Roborock Dyad Pro เครื่องล้างพื้น ดูดฝุ่น และถูขัดเปียก ครบจบในเครื่องเดียว ที่ได้รับการต่อยอดพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ล้ำกว่าด้วยนวัตกรรมสุดล้ำสมัย ที่ช่วยเสริมการทำงานทุกด้านให้สมบูรณ์แบบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่และการใช้งานในชีวิตประจำวันของทุกๆ บ้านได้อย่างแท้จริง

นายเกริกชัย ตั้งตระกูลธรรม กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท มาร์เก็ตติ้ง 1688 จำกัด และ Roborock Thailand กล่าวว่า “โรโบร็อค ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยคุณริชาร์ด ชาง ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อคิดค้น พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 2 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์ทำความสะอาดและเครื่องดูดฝุ่น ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง ซึ่งต่อมาได้สร้างปรากฎการณ์ด้วยการเปิดตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาดหลากหลายรุ่น จนได้รับความนิยมและมียอดขายเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย พร้อมทุบสถิติขึ้นสู่อันดับ 1 ในส่วนแบ่งการตลาดหมวดหมู่หุ่นยนต์ทำความสะอาดในปี 2021 และยังเป็นแบรนด์ Top 3 ในตลาดออนไลน์ถึงปี 2022 รวมถึงยังได้รับรางวัลชนะเลิศสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ ในงาน BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2022 และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

ปัจจุบันโรโบร็อคมีจำหน่ายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งภาพรวมการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาในประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะเรามองเห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค จึงได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยล่าสุดเราได้ย้ำภาพความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นอัจฉริยะ ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Roborock Dyad Pro เครื่องล้างพื้น อัจฉริยะ ทั้งดูดแห้งและถูขัดแบบเปียก โดยเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดอัจฉริยะ ที่ใช้งานง่าย ทำให้ประหยัดเวลาในการทำความสะอาดพื้นบ้านและมีเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากขึ้น และนอกจากสินค้าที่ดีแล้ว โรโบร็อคยังให้ความสำคัญด้านการให้บริการ อาทิ การให้คำแนะนำสินค้า สอนการใช้งานสินค้าเบื้องต้น รวมถึงการรับประกันสินค้านานสูงสุดถึง 3 ปี* เช่น ถ้าสินค้ามีปัญหา ลูกค้าสามารถติดต่อแอดมินเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ารับสินค้ากลับมาที่ศูนย์เพื่อเช็คอาการได้ ซึ่งหากขั้นตอนการซ่อมใช้เวลานาน เรามีบริการเครื่องสำรองให้ลูกค้าใช้ระหว่างรอโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้งานและบริการที่พึงพอใจมากที่สุด”

สำหรับ Roborock Dyad Pro ถือเป็นนวัตกรรมอุปกรณ์ทำความสะอาดรูปแบบใหม่ ที่มาจากการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ชูจุดเด่นด้วยการใช้งานสะดวกสบาย ที่มาพร้อมกับแรงดูดทรงพลังที่สุดด้วยแรงดูดสูงถึง 17,000Pa พร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้หลากหลาย ทั้งดูดเศษฝุ่น ขจัดสิ่งสกปรกแบบเปียก และคราบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะมีนวัตกรรมโรลเลอร์คู่ที่ถือเป็นเอกสิทธิ์ของโรโบร็อคที่ทำได้ นอกจากนี้ยังออกแบบโรลเลอร์ให้เป็นแบบไร้ขอบทั้งสองด้าน ซึ่งทำการทดสอบแล้วว่าระบบหลายโรลเลอร์จะขจัดคราบแห้งบนพื้นเรียบแข็งได้ดีมากกว่าระบบลูกกลิ้งเดี่ยว จึงทำให้สามารถขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจด พร้อมยกระดับการทำงานที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ DirTect ที่คอยตรวจสอบว่าพื้นมีความสกปรกมากหรือน้อยแค่ไหน

เมื่อตรวจพบสิ่งสกปรก ระบบจะปรับพลังการทำความสะอาด และการไหลของน้ำโดยอัตโนมัติ และสามารถดูความสกปรกบนพื้นจากไฟสถานะบนหน้าจอ LED และ Roborock Dyad Pro ยังสามารถทำความสะอาดตัวเองได้อัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องถอดโรลเลอร์ออกมาทำความสะอาดโรลเลอร์ด้วยตัวเอง อีกทั้งรุ่นนี้ยังรองรับการใช้งานผ่าน แอปพลิเคชัน โดยตั้งค่าระบบต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าระบบเป่าแห้ง ปรับระดับ และอัปเดตการใช้งานต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ด้วยคุณสมบัติต่างๆ จะช่วยให้การทำความสะอาดบ้านของทุกคนกลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกกว่าเดิม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่างดี

ในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาด โรโบร็อค เน้นสร้างการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ผ่านการประชาสัมพันธ์ ด้วยการเน้นทำคอนเทนต์และถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งานสินค้าของโรโบร็อคผ่านทาง Social Media พร้อมชู กลยุทธ์ทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยจับมือร่วมกับพันธมิตรแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำระดับโลกและในประเทศไทย อาทิ Shopee, Lazada, NocNoc, Central Online, TikTok, JD Central และ Line สำหรับตลาดออฟไลน์มุ่งเน้นไปที่ตลาด Home and Living ซึ่งมีสินค้าจำหน่ายในร้าน .life (ดอทไลฟ์) ทุกสาขาทั่วประเทศ จึงทำให้แบรนด์ขยายตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภคได้รวดเร็ว ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างและลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของโรโบร็อค ได้มากขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำในฐานะผู้นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นอัจฉริยะระดับโลก

ปัจจุบันส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยของ โรโบร็อค เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเป็นหนึ่งในผู้นำสินค้าในตลาดเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นอัตโนมัติ โดยเป็นไปตามยอดขายของ Roborock Global ที่เติบโตมากขึ้นทุกปีอย่างเห็นได้ชัด และในปี 2022 ที่ผ่านมายอดขายโดยรวมทั่วโลกของโรโบร็อค เติบโตขึ้นมากกว่า 30% นายเกริกชัย กล่าวเสริม

ผู้สนใจสามารถเป็นเจ้าของ Roborock Dyad Pro ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ในราคา 18,900 บาท โดยจะมีโปรโมชันพิเศษเฉพาะในช่วงเปิดตัวเท่านั้น สุดคุ้มในราคาเริ่มต้น 14,900 บาท* สั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ @LineOA, Facebook, Shopee, Lazada, JD Central, NocNoc, Central Online และ TikTok หรือหากใครไม่สะดวกช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์ สามารถเข้าไปที่ Roborock Showroom ชั้น 4 โซน Mobile & Gadgets ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ติดตามข่าวสารดีๆ รวมถึงโปรโมชันสุดพิเศษจากโรโบร็อคได้ที่เว็บไซต์ www.roborockthailand.com และเพจเฟซบุ๊ก Roborock Thailand: https://web.facebook.com/RoborockTHA/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE Official: @RoborockThailand หรือโทรฯ 02-114-8195 และ 082-388-1688