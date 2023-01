BMN จับมือ GMM GRAMMY พร้อมส่งความสุขผ่านเสียงเพลง ในสถานีรถไฟฟ้า MRT พร้อมขนทัพศิลปินแถวหน้าขึ้นสื่อ OOH และคอนเสิร์ตตลอดปี 2566

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาและพื้นที่จัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้า MRT จับมือพันธมิตรผู้นำด้านธุรกิจบันเทิงครบวงจร อย่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สร้างความสุขให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT จัดมินิคอนเสิร์ตด้วยศิลปินแถวหน้าของ GMM GRAMMY และให้แฟนศิลปินสามารถสัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ในการชมคอนเสิร์ตออนไลน์ผ่าน live session รวมไปถึงวาไรตี้คอนเทนท์และอัพเดทข่าวบันเทิง เชื่อมต่อเหล่าแฟนๆ กับศิลปินให้ได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นผ่านสื่อโฆษณาของ BMN ทั้งในขบวนรถไฟฟ้า MRT บนท้องถนน และแหล่ง Landmark สำคัญๆ ใจกลางเมือง ตลอดปี พ.ศ. 2566

การร่วมมือครั้งนี้มีการใช้สื่อโฆษณาต่างๆ มาช่วยสร้างสีสันให้กับสถานี MRT ไม่ว่าจะเป็น Twin Landmark สื่อโฆษณาใหญ่ยักษ์ ที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล เป็นการเนรมิต Big Landmark ให้มีความสวยงามสะดุดตา พร้อมให้ทุกสายตาของผู้สัญจรในบริเวณนั้นหันมามอง ใจกลางถนนอโศกมนตรี บริเวณหน้าตึก GMM GRAMMY นำทัพด้วยภาพศิลปินซุปเปอร์สตาร์เมืองไทย อย่าง

เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ , เป๊ก ผลิต โชค , ปาล์มมี่ , วง Big Ass และศิลปินอื่นๆ อีกมากมาย

คุณวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอกเมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN ได้เผยว่า “ความร่วมมือระหว่าง BMN และ GMM GRAMMY ในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจที่ทาง BMN อยากส่งมอบความสุขโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ตลอดไปจนถึง ปี 2566 เปิดตัวแคมเปญด้วยสื่อ OOH ของเราไม่ว่าจะเป็นสื่อในขบวนรถไฟฟ้า MRT สื่อบนท้องถนน หรือสื่อตามแหล่ง Landmark สำคัญๆ กลางใจเมือง ทั้งในรูปแบบ Digital และ Static รวมถึงเรายังนำกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตและคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจด้วยศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย มาสร้างความคึกคักภายในสถานี เป็นการมอบประสบการณ์ในการเดินทางให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าMRT ตามแนวทางและนโยบาย The Happy Commercial Hub Of MRT”

คุณนรมน ชูชีพชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด จีเอ็มเอ็ม มิวสิก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ในฐานะ EntertainmentContentcreator เรารู้สึกตื่นเต้นและสนุกกับการวางแผนเตรียมมอบความบันเทิงและรอยยิ้มและความรู้สึกคึกคักให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าMRT ผ่านศิลปินมากมายในสังกัด GMM GRAMMY ครอบคลุุมทุกกลุ่มแฟนเพลง ทั้ง Pop, Rock , Country ศิลปินลูกท่งุ ขวัญใจทุกคนอย่าง พี่มนต์แคน แก่นคูน , พี่หญิงลี และน้องๆ new generation ของเรา ไม่ว่าจะเป็น วง Tilly Birds, Three man down, โจอี้, Paper planes, Matcha, Perses และ Alala เราอยากให้ แฟนเพลงมีโอกาสได้พบเจอใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรด ผ่านกิจกรรม มินิคอนเสิรต์ และคอนเท้นท์มากมายที่เราเตรียมไว้ โดยหวังว่าจะทำให้ประสบการณ์การเดินทางในกรุงเทพของทุกคนสนุกและมีสีสันมากขึ้นค่ะ”

โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีหน่วยงานที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอย่าง MRT โดย คุณวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BEM) เผยว่า “MRT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสในการสร้างความสุขระหว่างการเดินทางให้กับผู้โดยสาร MRT สอดคล้องกับแนวคิด Happy Journey ที่ MRT ยึดถือเสมอมา การร่วมมือกันในครั้งนี้ จะยิ่งช่วยทำให้บรรยากาศของสถานี MRT มีความน่าสนใจ สนุกสนาน และมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิม MRT ”

สําหรับการจับมือกันระหว่าง ฺBMN และ GMM เป็นการนํากองทัพคอนเทนต์ความบันเทิง มาสร้างความสนุก สีสันและความคึกคัก รวมถึงเป็นการส่งมอบความสุข และประสบการณ์ในการเดินทางที่เหนือกว่าให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ส่งผ่านสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า MRT โดยสามารถติดตามกิจกรรมจากศิลปินของ GMM GRAMMY พร้อมทั้งตาราง Live Session ได้ จากช่องทางของ Facebook Page : BMN