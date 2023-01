โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ สุขุมวิท 55 : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของประเทศไทย โดยนางชัยลดา ตันติเวชกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลอันดับที่ 40 Best places to work in Thailand 2023 องค์กรในฝันคนรุ่นใหม่ที่น่าทำงานด้วยที่สุดในประเทศไทย จากผลสำรวจ Top 50 Employers in Thailand 2023 โดย WorkVenture สะท้อนถึงความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการทำงานด้านการบริหารงานบุคคลให้ตอบโจทย์ประสบการณ์ของพนักงานอย่างยอดเยี่ยม เป็นองค์กรที่น่าทำงานของคนรุ่นใหม่ที่น่าเชื่อถือที่สุด โดยรางวัลดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายเย็นส์ โพลด์ (ที่1จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อเร็ว ๆ นี้