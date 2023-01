เสริมทักษะดิจิทัลคนรุ่นใหม่…ทรู ดิจิทัล อคาเดมี จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร “Introduction to Digital Age” เตรียมพร้อมนิสิตจุฬาฯ ก้าวสู่โลกการทำงานแห่งอนาคต

ผนึกกำลังเร่งเครื่องหนุนคนรุ่นใหม่ ก้าวทันโลกแห่งอนาคต…จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไปร่วมกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป โดย ดร.ชนนิกานต์ จิรา ผู้อำนวยการ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมเพิ่มความรู้และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเดิมบรรจุหลักสูตร “Introduction to Digital Age” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น Chulalongkorn University Values Integration Program หรือ CUVIP เปิดให้นิสิตจุฬาฯ ที่สนใจสามารถเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม CU Neuron และเก็บเป็นหน่วยกิตพร้อมรับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนสำเร็จโดยหลักสูตร “Introduction to Digital Age” รวบรวมความรู้พื้นฐานที่สำคัญด้านดิจิทัล 7 ด้าน ได้แก่ 1. การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า 2. การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน 3. แนวคิดเกี่ยวกับอไจล์ (Agile) 4. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ 5. เครื่องมือการตลาดดิจิทัล 6. การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล และ 7.การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน (Python) อัปสกิลดิจิทัลเบื้องต้น เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้ง 2 องค์กรในการเดินหน้ายกระดับความรู้ความสามารถให้คนไทยมีทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี สอดรับความต้องการของภาคธุรกิจและตลาดแรงงานยุค4.0

รศ. ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งในนามของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับทรู ดิจิทัล กรุ๊ป นำหลักสูตร “Introduction to Digital Age” ของทรู ดิจิทัล อคาเดมี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น Chulalongkorn University Values Integration Program (CUVIP) เปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจได้เลือกเรียนทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม CU Neuron เพื่อเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสามารถลงทะเบียนเรียนเก็บเป็นหน่วยกิต และเมื่อเรียนสำเร็จจะได้รับประกาศนียบัตร นับเป็นก้าวสำคัญของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการต่อยอดส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เติมเต็มการพัฒนาหลักสูตร E –learning บนแพลตฟอร์ม CU Neuron ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคคลทั้งในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ได้รับปริญญาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งความร่วมมือกันครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มในการนำความรู้ออกสู่สังคมในอนาคต

ดร.ชนนิกานต์ จิรา ผู้อํานวยการ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี กล่าวว่า ด้วยความตั้งใจของ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทรานสฟอร์มธุรกิจในยุคดิจิทัล เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้คนรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย จัดหลักสูตร “Introduction to Digital Age” ที่รวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานแบบครบองค์ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำ โดย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี จะนำความเชี่ยวชาญจากการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ มาออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนของนิสิตจุฬาฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่คนรุ่นใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมกับการทำงาน (Job -ready) ในยุคดิจิทัล ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หลักสูตร “Introduction to Digital Age” เปิดให้นิสิตจุฬาฯ เรียนในรูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม CU Neuron มีระยะเวลาในการเรียนรวม 9 ชั่วโมง โดยเน้นให้นิสิตมีความเข้าใจภาพรวมของแต่ละทักษะผ่านการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงกรณีศึกษาในแต่ละสาขาวิชา พร้อมทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนในหัวข้อนั้นๆ และเมื่อเรียนจบหลักสูตร สามารถเก็บเป็นหน่วยกิตได้ เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมCUVIP โดยผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 0295103 LRNG LIFE (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) และจะได้รับประกาศนียบัตรจาก ทรู ดิจิทัล อคาเดมี

ทั้งนี้ หลักสูตร “Introduction to Digital Age” รวมความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่

1.แนวคิดและวิธีการในการทำความเข้าใจลูกค้า และออกแบบประสบการณ์ลูกค้า (Introduction to Customer Experience)

2.แนวคิดและภาพรวมของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (Introduction to User Experience)

3.แนวคิดและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับอไจล์ (Introduction to Agile)

4.แนวคิดและภาพรวมของการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (Introduction to Product Management)

5.แนวคิด ภาพรวม และเครื่องมือของการตลาดดิจิทัล (Introduction to Digital Marketing)

6.แนวคิดและภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการประเมินคุณภาพข้อมูล (Introduction to Data Analytics)

7.แนวคิดและภาพรวมของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน (Introduction to Coding with Python)

สำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตร “Introduction to Digital Age” ได้ในวันที่ 26มกราคม 2566 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cuneuron.chula.ac.th/

#TrueDigital #TrueDigitalAcademy #TrueDigitalAcademyxCU #ChulalongkornUniversity #buildingtalentforthefuture #CUGenEd #CUNeuron #lifelonglearning