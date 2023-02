M Card โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ฉลองเดือนแห่งความรัก ตอบแทนคำว่ารักให้กับสมาชิก M Card จัดแคมเปญ “M Card Valentine’s Day รักทุกคน ให้ทุกคน” เพียงแลก 140 M Point ผ่าน M Card Application รับของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ รางวัลใหญ่ Gift Voucher ที่พักโรงแรม MASON ห้อง Beachside Seaview Pool Villa 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 40,900 บาท รวมมูลค่า 81,800 บาท และรางวัลอื่นๆอีกมากมายจากห้างฯและศูนย์ฯ รวมกว่า 3,000 รางวัล อาทิ บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ ห้องอาหาร Goji Kitchen + Bar โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค, Moonlit Camomile Cologne ขนาด 100 ML.จาก Jo Malone London มูลค่า 5,900 บาท, YOU&I Premium Suki Buffet จำนวน 2 ท่าน, Afternoon Tea ร้าน TWG, Voucher มูลค่า 1,000 บาท จากร้าน D’ARK, Voucher มูลค่า 1,000 บาท จากร้าน Leon By Cocotte, Mozza By Cocotte และ Victoria By Cocotte, E-Coupon ส่วนลด 1,000 บาทจากร้าน Nice Two Meat U, ตุ๊กตา Miffy มูลค่า 990 บาท , Nama Chocolate Au Lait จาก Royce มูลค่า 495 บาท, E-Coupon มูลค่า 500 บาท จากร้าน SUSHIRO, Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท จำนวน 213 รางวัล, เครื่องดื่มหมวด Most Popular จาก Boost Juice, เครปหมูหย็องน้ำพริกเผา + ชาข้าวหอม 1 ชุด มูลค่า 115 บาท จาก O-li-no, E-Coupon มูลค่า 100 บาท จาก The Pizza Company เป็นต้น

แจกจริง ทุกสิทธิ์มีรางวัล กับแคมเปญ “M Card Valentine’s Day” รักทุกคน ให้ทุกคน สามารถกดแลกคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรางวัลวันแห่งความรักที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่าน M Card Application และรับ E-Coupon ของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตอบแทนทุกความรักให้กับสมาชิก M Card ง่ายๆเพียงสมัครสมาชิก M Card ดาวน์โหลด M Card Application ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.mcardmall.com, www.facebook.com/mcardforall

