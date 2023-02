ภายในโครงการศูนย์การค้าและควบคุมการก่อสร้างโครงการทั่วประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เผยมาตรการระยะยาวในการคุมเข้มการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในโครงการที่กำลังก่อสร้างของเซ็นทรัลพัฒนาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ และนครปฐม รวมถึงโครงการที่อยู่อาศัย และโรงแรม นอกจากนี้ยังเดินหน้าปรับปรุงคุณภาพอากาศหมุนเวียนภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

เซ็นทรัลพัฒนา ได้ดำเนินมาตรการลดและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในขณะนี้ที่ฝุ่น PM2.5 เริ่มกลับมาส่งผลกระทบต่อประชาชนอีกครั้ง จึงได้เพิ่มมาตรการเชิงรุกตั้งแต่การดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และควบคุมการก่อสร้างในโครงการต่างๆ ทั้งศูนย์การค้า, ที่อยู่อาศัย และโรงแรม เพื่อดูแลผู้คน, ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

มาตการการดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ ดังนี้

การติดตั้งแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) แผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง ที่สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ ได้เป็นอย่างดี เพิ่มฟิลเตอร์ใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มการดักกรองฝุ่น รวมถึงการทำความสะอาดฟิลเตอร์ระบบเติมอากาศอย่างเป็นประจำ

การติดตั้งระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำ และการฉีดพ่นละอองน้ำบนชั้นดาดฟ้า เพื่อบรรเทาฝุ่นโดยรอบของทุกศูนย์การค้าทั่วประเทศ

การตรวจวัดค่า PM 2.5 ทั้งภายนอกและภายในศูนย์การค้า และบริเวณลานจอดรถเป็นประจำทุกวัน

มาตรการระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

การติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น ในบริเวณไซต์ก่อสร้างและมีการตรวจสอบคุณภาพฝุ่นให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลเสียต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เพื่อควบคุมและป้องกันการกระจายฝุ่นทั้งภายในไซต์ก่อสร้าง และรอบๆโครงการ

การติดตั้งตาข่าย (Mesh Sheet) รอบโครงสร้างอาคารเพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่น โดยปัจจุบัน มาตรการนี้ใช้ครอบคลุมโครงการแนวสูงที่กำลังก่อสร้าง นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังใช้วัสดุพรีคาสท์เป็นวัสดุในการก่อสร้างหลัก ที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อยกว่ารูปแบบอื่น